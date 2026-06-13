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শামুকতলায় নকল মদের কারখানায় পুলিশের হানা ! বাজেয়াপ্ত 30 লক্ষ টাকার মদ

ভৌগলিক দিক থেকে এলাকাটি দুর্গম ৷ অভিযোগ, বিধানসভা ভোটের সময় থেকে এখানে মদের কারবার শুরু হয়েছিল ৷ ঘটনায় পুলিশ দু'জনকে গ্রেফতার করেছে, অধরা মূল চক্রী৷

liquor factory
নকল মদের কারখানায় পুলিশের হানা (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 13, 2026 at 8:33 PM IST

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আলিপুরদুয়ার, 13 জুন: গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে গভীর রাতে বড়সড় অভিযান চালিয়ে শামুকতলার উত্তর পারোকাটা এলাকা থেকে নকল মদ তৈরির একটি কারখানার সন্ধান পেল পুলিশ । অভিযানে প্রায় 30 লক্ষ টাকার মদ, বিভিন্ন নামী ব্র্যান্ডের বোতল, প্যাকেজিং সামগ্রী এবং মদ প্রস্তুতের সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত হয়েছে । ঘটনায় দু'জনকে গ্রেফতার করা হলেও, চক্রের মূল পান্ডা এখনও পুলিশের ধরাছোঁয়ার বাইরে ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাত প্রায় 11টা নাগাদ শামুকতলা রোড ফাঁড়ির ওসি সাব-ইন্সপেক্টর সঞ্জীব মোদকের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী কামাখ্যাগুড়ি সংলগ্ন উত্তর পারোকাটা এলাকায় অভিযান চালায় । প্রায় তিন ঘণ্টার তল্লাশির পর একটি জরাজীর্ণ ঘর থেকে বিপুল পরিমাণ মদ ও মদ তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার হয় । রাত প্রায় 1টা নাগাদ সমস্ত সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ ।

শামুকতলায় নকল মদের কারখানায় পুলিশের হানা ! বাজেয়াপ্ত 30 লক্ষ টাকার মদ (ইটিভি ভারত)

বাড়ির মালিক ভূষণ দেবনাথ দাবি করেছেন, কোচবিহারের বাসিন্দা তাপস আর্য নামে এক আত্মীয়ের কাছে মাসিক দু'হাজার টাকায় ঘরটি ভাড়া দিয়েছিলেন তিনি । তাঁর কথায়, "ঘরে কী রাখা হচ্ছে, তা নিয়ে আমরা দায়ী নই । তবে কয়েক মাস ধরে সেখানে মদের ব্যবসা চলছিল বলে জানতে পেরেছিলাম ।" ভূষণবাবুর স্ত্রী সাগরী দেবনাথেরও দাবি, ভোটের সময় মদের দোকান বন্ধ থাকাকালীন ওই ঘরে মদ মজুত করা হয়েছিল । তাঁর অভিযোগ, "বারবার সরিয়ে নিতে বললেও পরে নিয়ে যাবে বলে জানাতো ৷"

এলাকার বাসিন্দাদের একাংশের বক্তব্য, দুর্গম এলাকায় অবস্থিত ওই বাড়িতে দীর্ঘদিন ধরেই অবৈধ মদের কারবার চলছিল । স্থানীয় বিজেপি নেতা আশিস সরকারের অভিযোগ, বিভিন্ন ব্র্যান্ডের নকল মদ তৈরি করে বাজারে সরবরাহ করা হতো । তাঁর দাবি, অসম থেকে মদ এনে তাতে জল ও রাসায়নিক মিশিয়ে বোতলজাত করা হতো ।

অভিযানের পর বাড়ির মালিক ভূষণ দেবনাথ এবং পাশের বাড়ির বাসিন্দা তপন দেবনাথকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । যদিও ধৃত দুই ব্যক্তি নিজেদের নির্দোষ বলে দাবি করেছেন । শামুকতলা রোড ফাঁড়ির ওসি সাব-ইন্সপেক্টর সঞ্জীব মোদক জানান, "অভিযানে প্রায় 30 লক্ষ টাকার মদ এবং মদ তৈরির বিভিন্ন উপকরণ উদ্ধার হয়েছে । এই চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।"

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় এই অবৈধ কারবার চলছিল। নকল মদের উৎস, সরবরাহ চক্র এবং এর নেপথ্যে থাকা মূল অভিযুক্তদের খোঁজে তদন্ত শুরু হয়েছে । পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে তদন্তে আরও একাধিক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে বলে পুলিশ সূত্রের খবর ।

TAGGED:

POLICE RAID
LIQUOR
নকল মদ
ALIPURDUAR
SHAMUKTALA

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