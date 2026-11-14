রাতের অন্ধকারে পুলিশি অভিযান ! গ্রেফতার জামতাড়ার 3সহ 10 জন
Police raid: কী উদ্দেশ্যে ওই অস্ত্র ও অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে তাঁরা জড়ো হয়েছিলেন, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ।
Published : November 14, 2026 at 1:05 PM IST
পাণ্ডবেশ্বর, 14 নভেম্বর: গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে রাতের অন্ধকারে পুলিশের ঝটিকা অভিযান । আর তাতেই বড়সড় সাফল্য পাণ্ডবেশ্বর থানার পুলিশের । আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেফতার 10 জন । ধৃতদের কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র ছাড়াও উদ্ধার হয়েছে সাইকেলের চেন এবং বেসবল ব্যাট । ধৃতদের মধ্যে 3 জন ঝাড়খণ্ডের জামতাড়ার বাসিন্দা । বাকিদের মধ্যে 6 জন পাণ্ডবেশ্বরের এবং একজন জামুড়িয়ার বাসিন্দা । একসঙ্গে 10 জনের গ্রেফতারি ঘিরে এলাকায় ছড়িয়েছে চাঞ্চল্য ।
পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার রাতে পাণ্ডবেশ্বর থানার এসআই দেবদাস মুখোপাধ্যায় গোপন সূত্রে খবর পান, কয়েকজন সন্দেহভাজন ব্যক্তি এলাকায় জড়ো হয়েছেন । সেই খবরের ভিত্তিতে রাতের অন্ধকারে অভিযান চালায় পুলিশ । মোট 10 জনকে গ্রেফতার করা হয় ।
ধৃতদের মধ্যে পাণ্ডবেশ্বরের ডিভিসি বাঙ্গালপাড়া এলাকার বাসিন্দা 6 জন হলেন বিনোদ বেদ, সুন্দর যাদব, শেখ ফারহান, তাপস বেদ, পবন চৌহান এবং কবিরাজ বেদ । অন্যদিকে, ঝাড়খণ্ডের জামতাড়ার মেহিজান এলাকার বাসিন্দা সন্তোষ পাশি, দেব কুমার এবং মানা পাশিকে গ্রেফতার করা হয়েছে । ধৃত সাদ্দাম খান জামুড়িয়ার হোসেন নগর এলাকার বাসিন্দা ।
পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র, সাইকেলের চেন এবং বেসবল ব্যাট উদ্ধার হয়েছে । কী উদ্দেশ্যে ওই অস্ত্র ও অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে তাঁরা জড়ো হয়েছিলেন, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা । কোনও অপরাধমূলক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যেই তাঁরা সেখানে একত্রিত হয়েছিলেন কি না, তা জানার চেষ্টা চলছে ।
ধৃতদের সঙ্গে কোনও আন্তঃরাজ্য অপরাধচক্রের যোগ আছে কিনা, তাঁদের বিরুদ্ধে আগে কোনও অপরাধের অভিযোগ রয়েছে কিনা, সেই বিষয়গুলিও খতিয়ে দেখছে পুলিশ । এই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা জানতেও তদন্ত শুরু হয়েছে ।
ঝাড়খণ্ডের তিন বাসিন্দা-সহ একসঙ্গে 10 জনের গ্রেফতারি এবং আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় পাণ্ডবেশ্বরের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে । পুলিশের তদন্তে এই গ্রেফতারির নেপথ্যে কী উদ্দেশ্য ছিল, তা স্পষ্ট হওয়ার অপেক্ষায় স্থানীয় বাসিন্দারা ।
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