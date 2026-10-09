সিউড়িতে বালি ব্যবসায়ীর বাড়িতে রাতভর পুলিশি অভিযান, টুলু মণ্ডলের সঙ্গে যোগসূত্রের অভিযোগ

সিউড়িতে বালি ব্যবসায়ীর বাড়িতে রাতভর পুলিশি অভিযান, টুলু মণ্ডলের সঙ্গে যোগসূত্রের অভিযোগ
Police Raid at Sand Trader in Siuri: গ্রেফতার হওয়া ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের প্রাক্তন আধিকারিক সব্যসাচী মণ্ডলকে জেরা করে খোঁজ মেলে বালি ব্যবসায়ীর ৷
Published : October 9, 2026 at 2:29 PM IST
সিউড়ি, 9 অক্টোবর: পলাতক পাথর মাফিয়া টুলু মণ্ডলের সঙ্গে যোগ থাকার অভিযোগে বীরভূমের সিউড়ির বাসিন্দা বালি ব্যবসায়ীর বাড়িতে পুলিশি অভিযান ৷ বৃহস্পতিবার রাত 10টা নাগাদ ব্যবসায়ী প্রভাতকুমার মণ্ডলের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালায় পুলিশ ৷ শুক্রবার সকাল প্রায় সাড়ে সাতটা পর্যন্ত সেই অভিযান চলে ৷ রাতভর এই অভিযানে প্রভাতকুমার মণ্ডল এবং তাঁর স্ত্রী জলি মণ্ডলকে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হয় ৷ তবে, কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি ৷ কোনও কিছু বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে কি না, তাও জানানো হয়নি পুলিশের তরফে ৷
বৃহস্পতিবার রাতে বীরভূম জেলা পুলিশের ডিএসপি কুণাল মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সিউড়ির সমন্বয়পল্লিতে প্রভাতকুমার মণ্ডলের বাড়িতে অভিযান চালানো হয় ৷ প্রায় সাড়ে 9 ঘণ্টার অভিযান বেশ কিছু নথি পুলিশের হাতে এসেছে বলে সূত্রের খবর ৷ এমনকি সোনার গয়নাও মেলে ৷ সেগুলি পরীক্ষা করাতে রাতেই এক স্বর্ণকারকে নিয়ে আসা হয় ৷ কিন্তু কী কী জিনিস বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, তার কোনও তথ্য জানায়নি পুলিশ ৷
জানা গিয়েছে, পলাতক পাথর মাফিয়া মহম্মদ নিজামুদ্দিন ওরফে টুলু মণ্ডলের সঙ্গে ব্যবসায়িক যোগ রয়েছে বালির কারবারি প্রভাত এবং তাঁর স্ত্রী জলির ৷ উল্লেখ্য, টুলু মণ্ডল সুপ্রিম কোর্টে আগাম জামিনের আবেদন করেছিলেন ৷ কিন্তু, কয়েক হাজার কোটি টাকা গায়েব করা বিদেশি পালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ থাকায় তাঁর সেই আগাম জামিনের আবেদন খারজি করে দিয়েছে শীর্ষ আদালত ৷
উল্লেখ্য, রাজ্যে পালা বদলের পর বীরভূম জেলায় কয়েক হাজার কোটি টাকার বেআইনি পাথর কারবারের পর্দা ফাঁস হয়েছে ৷ কুখ্যাত পাথর মাফিয়া মহম্মদ নিজামুদ্দিন ওরফে টুলু মণ্ডল কয়েক হাজার কোটি টাকা নিয়ে ভারত ছেড়ে পালিয়েছেন বলে অভিযোগ ৷ তাঁর বিরুদ্ধে সিউড়ি জেলা আদালত ইতিমধ্যে হুলিয়া জারি করেছে ৷ এমনকি, ইন্টারপোল মারফৎ 'রেড কর্নার' নোটিশ জারি হয়েছে ৷ বিজয় মালিয়া, মেহুল চোকসি, নীরব মোদিদের মতোই কয়েক হাজার কোটি টাকা নিয়ে পরিবার-সহ দেশ ছেড়েছে এই টুলু মণ্ডল ৷
এই মামলায় গত 4 অক্টোবর বীরভূমের মহম্মদবাজারের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের প্রাক্তন আধিকারিক সব্যসাচী মণ্ডলকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ এই মুহুর্তে তিনি ভূমি অধিগ্রহণ দফতরের স্পেশাল অফিসার পদে রয়েছেন ৷ 2022 সাল থেকে 2025 পর্যন্ত মহম্মদবাজারে বিএল এন্ড আরও পদে ছিলেন তিনি ৷
অভিযোগ, সেই সময় ডিসিআর অর্থাৎ ডুপ্লিকেট কার্বন রিসিভ ছাপিয়ে পাথর বোঝাই গাড়ি থেকে টাকা তোলা হতো ৷ প্রতিদিন গড়ে সাড়ে তিন থেকে পাঁচ কোটি টাকা উঠতো পাঁচটি ডিসিআর গেট থেকে ৷ সরকারি দফতরের ছাড়পত্র পেয়ে জাল ডিসিআর ছাপিয়েও টাকা তুলতো মাফিয়া টুলুর লোকজন ৷ ফলে, সরকারি কোষাগারে জমা পড়ত না সেই কোটি কোটি টাকা ৷ অভিযোগ, 2022 সাল থেকে তিন বছরের মধ্যে প্রায় সাড়ে 3 হাজার কোটি টাকা উধাও হয়ে গিয়েছে ৷ সেই সূত্র ধরে এই অফিসারকে জেরা করেই উঠে আসে সিউড়ির বালির কারবারি প্রভাতকুমার মণ্ডলের নাম ৷
উল্লেখ্য, এখনও পর্যন্ত মাফিয়া টুলু মণ্ডলের আত্মীয় মিনার মণ্ডলের বাড়ি থেকে সাড়ে 28 কোটি টাকা-সহ 15 কেজি বিদেশি সোনার বাট উদ্ধার করেছে পুলিশ ৷ টুলুর 242 টি ট্রাক ও ডাম্পার, সাতটি বাড়ি, একটি খামার বাড়ি, একটি পার্কিং, দু’টি পাথর ক্রাশার, তিনটি পাথর খাদান, 300 বিঘা জমি-সহ 220 কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছেন তদন্তকারীরা ৷ এমনকি, অনুব্রত মণ্ডলের প্রাক্তন দেহরক্ষী সায়গল হোসেনের বাড়িতেও তল্লাশি চালিয়ে পাকিস্তানের কারেন্সি এবং টুলুর শ্যালকের শ্যালক মিন্টু শেখের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে থাইল্যান্ডের নোট উদ্ধার করেছে পুলিশ ও স্পেশাল টাস্ক ফোর্স ৷