ETV Bharat / state

SIR-পর্বে জালিয়াতি! কলকাতা পুরনিগমের জন্ম-মৃত্যু শংসাপত্রের বিভাগে পুলিশি অভিযান

বৃহস্পতিবার নিউ মার্কেট থেকে পুলিশের একটি দল কর্পোরেশনের কেন্দ্রীয় ভবনে যায় ৷ তিন ঘণ্টার বেশি সময় ধরে তারা তদন্তের কাজ চালিয়ে যান ৷

Kolkata Municipal Corporation
কলকাতা পুরনিগমে পুলিশি অভিযান (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 23, 2026 at 9:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 23 জুলাই: মে মাসেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল কলকাতা পুরনিগমের জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র দেওয়ার পোর্টালের একাংশ । শুরু হয়েছিল বিভাগীয় তদন্ত । কর্পোরেশনের যে বিভাগ এই কাজের জন্য যুক্ত, বৃহস্পতিবার সেই বার্থ ও ডেথ সার্টিফিকেট বিভাগে হানা দিল কলকাতা পুলিশ ।

এদিন কলকাতা পুরনিগমের রেকর্ড বিভাগে পুলিশের তরফে একটি প্রতিনিধি দল যায় । সেখানে তারা ঘুরে দেখে । রেকর্ডস যাচাই করে । বিভাগীয় আধিকারিকদের থেকে তথ্য জানতে চায় । এদিন কেন্দ্রীয় ভবনের সঙ্গেই একাধিক বোরো অফিসগুলোতে বার্থ ও ডেথ সার্টিফিকেট বিভাগে তল্লাশি চালায় কলকাতা পুলিশ ।

লালবাজার সূত্রে খবর, এদিন নিউ মার্কেট থানার পুলিশ কলকাতা পুরনিগমের কেন্দ্রীয়ভবনে গিয়ে প্রায় তিন ঘণ্টার বেশি সময় ধরে বার্থ ও ডেথ সার্টিফিকেট বিভাগের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন । সেখানকার ডেটা নিয়ে নেয় । নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের সেন্ট্রাল ডিভিশনের এক আধিকারিক বলেন, ‘‘কলকাতা পুরনিগমের জন্ম-মৃত্যু বিভাগের সমস্ত ডেটা আমরা সংগ্রহ করেছি ৷’’

Kolkata Municipal Corporation
কলকাতা পুরনিগমে পুলিশি অভিযান (নিজস্ব ছবি)

কলকাতা পুরনিগমের তরফে এই অভিযান প্রসঙ্গে সরকারি ভাবে কোনও বক্তব্য এখনও মেলেনি । তবে কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্রে খবর, 2025 সালে 14 মে থেকে চলতি বছরের 28 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত যত শংসাপত্র দেওয়া হয়ছে, সেই সবই সন্দেহের তালিকায় । এই সময়ের মধ্যে 4500-র বেশি সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছিল । সেই সময় তৃণমূল বোর্ডের মেয়র ফিরহাদ হাকিম এসআইআর পর্বের জন্য বিশেষ শিবির করার নির্দেশ দিয়েছিলেন । উপচে পড়েছিল ভিড় । মেয়র (এখন প্রাক্তন) বলেছিলেন সেই সময়, এসআইআর-এর জন্য মানুষ যাতে হয়রানি না হয়, তাই শংসাপত্র দেওয়া সংক্রান্ত পরিষেবা বাধাহীনভাবে করা হবে ৷

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, এসআইআর-পর্বে যে জন্ম এবং মৃত্যুর শংসাপত্র ইস্যু করা হয়েছিল, তা যাচাই করতে বার্থ ও ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়ার পোর্টালের একাংশ বন্ধ করে দেওয়া হয় গত মে মাসে ৷ সেই সময়ের পর যাঁরা জন্মেছেন বা যাঁদের মৃত্যু হয়েছে, একমাত্র এই ক্ষেত্রগুলিতেই সার্টিফিকেট দেওয়া হচ্ছে এবং তা ডিজিটাল করার কাজ হচ্ছে ৷ পুরনো সব কাজ বন্ধ রয়েছে ৷

প্রসঙ্গত, এসআইআর পর্ব ছাড়াও তৃণমূল জমানায় জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র দেওয়া নিয়ে জালিয়াতি হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ এই প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়াল জানিয়ে দেন যে এবার থেকে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, পুরসভার চেয়ারম্যান এবং পুরনিগমের মেয়ররা আর জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র দিতে পারবেন না ৷ এবার এই কাজ করবেন সরকারি আধিকারিকরা ৷

মুখ্যসচিবের এই ঘোষণার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্যজুড়ে এই নিয়ে অভিযান শুরু হয় ৷ কর্পোরেশন-সহ একাধিক পুরসভা-পুরনিগম-পঞ্চায়েতে এদিন অভিযান হয়েছে ৷

আরও পড়ুন -

  1. জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্র দিতে পারবেন না প্রধান-পুরপ্রধান-মেয়ররা, জালিয়াতি রুখতে কড়া রাজ্য

TAGGED:

KMC
কলকাতা পুরনিগম
SIR
জন্ম মৃত্যু শংসাপত্র
KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.