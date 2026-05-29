তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির ইটভাটায় হানা, উদ্ধার 160 বস্তা সরকারি মাছের খাদ্য ও ত্রিপল

তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির ইটভাটায় হানা, উদ্ধার 160 বস্তা সরকারি মাছের খাদ্য ও ত্রিপল
তৃণমূল সভাপতি আমিরুল ইসলামের ইটভাটা থেকে বিপুল পরিমাণ সরকারি ত্রাণ সামগ্রী উদ্ধার ৷ মোট 160 বস্তা সরকারি খাদ্য সেখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল।
Published : May 29, 2026 at 3:31 PM IST
হিঙ্গলগঞ্জ, 29 মে: গভীর রাতে হিঙ্গলগঞ্জ থানার পুলিশের আচমকা অভিযানে হাসনাবাদ ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূল সভাপতি আমিরুল ইসলামের ইটভাটা থেকে বিপুল পরিমাণ সরকারি ত্রাণ সামগ্রী উদ্ধার ৷ আর তাকে কেন্দ্র করে তীব্র রাজনৈতিক চাঞ্চল্য ছড়াল উত্তর 24 পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ ও হাসনাবাদ এলাকায়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ ওই ইটভাটার একটি ঘরে তল্লাশি চালিয়ে মৎস্য চাষিদের জন্য বরাদ্দ 160 বস্তা মাছের খাদ্য এবং প্রায় 50টি ত্রিপল বাজেয়াপ্ত করে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হিঙ্গলগঞ্জ থানা এলাকার অন্তর্গত ওই ইটভাটাটি হাসনাবাদ ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তথা স্থানীয় তৃণমূল নেতা আমিরুল ইসলামের। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে হিঙ্গলগঞ্জ থানার পুলিশ আচমকাই ওই ইটভাটার ভেতরের একটি বন্ধ ঘরে অভিযান চালায়। ঘরটির তালা খুলতেই চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায় তদন্তকারী আধিকারিকদের। সেখানে সার দিয়ে মজুত করে রাখা ছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য দফতরের লোগো দেওয়া বস্তা বস্তা মাছের খাবার। দেখা যায়, মোট 160 বস্তা সরকারি খাদ্য সেখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল ৷ পাশাপাশি দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে সাধারণ মানুষকে দেওয়ার জন্য বরাদ্দ প্রায় 50টি সরকারি ত্রিপলও সেখান থেকে উদ্ধার হয়।
সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, এই সমস্ত খাদ্য সামগ্রী ও ত্রিপল মৎস্যজীবী এবং দুস্থ পরিবারগুলির মধ্যে বণ্টন করার কথা। তা কোনও জনপ্রতিনিধির ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে বা ইটভাটার গোপন গুদামে এভাবে মজুত থাকার কথা নয়। ফলে এই ঘটনার পর থেকেই এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে ৷ সরকারি সামগ্রী উদ্ধারের এই ঘটনা সামনে আসতেই তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছেন বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা বিজেপির যুব মোর্চার সভাপতি পলাশ সরকার বলেন, "তৃণমূল কংগ্রেসের চুরির বহর দেখে আমরা রীতিমতো তাজ্জব হয়ে যাচ্ছি ৷ এদের চুরির পদ্ধতি নিয়ে তো আলাদা করে গবেষণা করা উচিত ৷ পশু ও মাছের খাদ্য, মানুষের খাদ্য, ত্রিপল, চাল, ডাল—যেখানে যা চুরি করা সম্ভব, তার চেয়েও বেশি চুরি করেছে ৷"
তৃণমূল নেতৃত্বকে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি আরও যোগ করেন, "বিজেপি সরকার পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় না এলে এই চোরগুলোর চুরির কাহিনী কোনওদিনই এভাবে প্রকাশ্যে আসত না। বর্তমান সরকার সব ধরনের দুর্নীতির তদন্ত করছে এবং দোষীদের খুঁজে বের করছে ৷ আগামী দিনে এদের দৃষ্টান্তমূলক সাজা হবেই ৷ বিজেপি সরকার থাকতে এই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত কেউ পার পাবে না, আপনারা ভরসা রাখুন।"
হিঙ্গলগঞ্জ থানার পুলিশ উদ্ধার হওয়া সমস্ত সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করে থানায় নিয়ে এসেছে ৷ এই বিপুল পরিমাণ সরকারি সামগ্রী কার নির্দেশে, কী উদ্দেশে ওই বেসরকারি ইটভাটায় এনে মজুত করা হয়েছিল, তার আসল রহস্য উদঘাটনে পুলিশ প্রশাসন তদন্ত শুরু করেছে ৷ ঘটনার পিছনে কোনও বড়সড় পাচার চক্র বা দুর্নীতি জড়িয়ে রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।