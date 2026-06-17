তৃণমূল নেতা কৃষ্ণের 'প্রাসাদ' এখন জনশূন্য, নির্মীয়মাণ বাড়ি থেকে যন্ত্রপাতি নিয়ে গেলেন ঠিকাদার

তৃণমূল নেতা কৃষ্ণের 'প্রাসাদ' এখন জনশূন্য, নির্মীয়মাণ বাড়ি থেকে যন্ত্রপাতি নিয়ে গেলেন ঠিকাদার
জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বারোপেটিয়া এলাকায় প্রাসাদোপম বাড়ি বানাচ্ছিলেন তৃণমূল নেতা কৃষ্ণ দাস ৷ কিন্তু ভোটে হারার পর থেকেই তাঁর আর কোনও খোঁজ মিলছে না ৷
Published : June 17, 2026 at 7:31 PM IST
জলপাইগুড়ি, 17 জুন: বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকশের পর থেকে ফেরার জলপাইগুড়ির দাপুটে তৃণমূল নেতা কৃষ্ণ দাস ৷ ভোটের ফল প্রকাশের আগে পর্যন্ত তিনি ছিলেন জলপাইগুড়ির অঘোষিত ‘পুষ্পা’। ভোটে হেরে ও রাজ্যে ক্ষমতাচ্যুত হয়েও বিজেপি কর্মীদের উপরে হামলার ‘হিম্মত’ দেখিয়েছিলেন এই তৃণমূল নেতা ৷ তবে পুলিশে অভিযোগ দায়ের হতেই বেপাত্তা রাজগঞ্জের ‘বেতাজ বাদশা’ কৃষ্ণ দাস ৷ এখনও পর্যন্ত তাঁর সন্ধান না-মিললেও বাড়ি থেকে মিলেছে অস্ত্র ৷ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বেশ কয়েকটি গাড়ি ৷ প্রায় শতাধিক জমির দলিল বাজেয়াপ্ত করেছে কোতয়ালি থানার পুলিশ।
জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বারোপেটিয়া এলাকায় বিলাসবহুল বাড়ি বানাচ্ছিলেন তৃণমূল নেতা কৃষ্ণ দাস ৷ কয়েক বিঘা জমির উপর চোখ ধাঁধানো তাঁর বাড়ি। যদিও বাড়ি তৈরির পুরো কাজ এখনও শেষ হয়নি ৷ বিধানসভা নির্বাচনের মাঝে বাড়ির কাজ কিছুটা থমকে যায়। কারণ তিনি জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভার প্রার্থী হয়েছিলেন ৷ প্রায় কয়েক কোটি টাকা ব্যয়ে বাড়ির দেখভালের দায়িত্বে ছিলেন তাঁর বড় মেয়ে ৷ বিধানসভা ভোটের ফলাফলের পরের দিন ঠিকাদারকে ডাকাও হয়েছিল বকেয়া বিল দেওয়ার জন্য ৷ কিন্তু সকালে বিজেপি কর্মীদের বিক্ষোভের পর থেকেই উধাও কৃষ্ণ দাস ৷ এই অবস্থায় বুধবার কৃষ্ণ দাসের নির্মীয়মাণ বাড়ি থেকে যন্ত্রপাতি নিতে আসেন এক ঠিকাদার ৷
বাড়ির কাজের বরাদপ্রাপ্ত ঠিকাদাররা আদৌও কাজ করবেন কি না, টাকা পাবেন কি না, তা নিয়ে সন্দিহান। কৃষ্ণ দাস ও তাঁর মেয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতেও পারছেন না ঠিকাদাররা কৃষ্ণ দাসের বাড়িতে প্রচুর টাকার যন্ত্রপাতি ও উপকরণ পড়ে থাকায় আজ ঠিকাদাররা তাঁদের মালপত্র নিয়ে চলে যান ৷
ঠিকাদার অভিষেক ভট্টাচার্য বলেন,"আমরা কয়েক মাস ধরে কাজ করছি কৃষ্ণ দাসের বাড়িতে ৷ আমাদের কাজের পেমেন্ট সময় সময়মত করতেন। কিন্তু বিধানসভার ফলাফলের পর থেকে কৃষ্ণ দাস ও তাঁর মেয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছি না ৷ একমাস কাজ বন্ধ ৷ আদৌও কাজ হবে কি না জানি না ৷ তাই আজ আমাদের কাজের যন্ত্রপাতি ও উপকরণ নিয়ে যেতে এসেছি ৷" লক্ষ লক্ষ টাকা বকেয়া ৷ গত কয়েক বছর থেকেই প্রাসাদের মত বাড়ি তৈরি করছেন জলপাইগুড়ির দাপুটে এই তৃণমূল নেতা ৷ কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকেই পলাতক ৷ মূল গেটে তালা বন্ধ ৷ এদিন সকালে বরাদপ্রাপ্ত ঠিকাদার শিলিগুড়ি থেকে কৃষ্ণ দাসের বাড়িতে আসেন তাঁদের সরঞ্জাম ও উপকরণ নিয়ে যেতে ৷
অভিযোগের ভিত্তিতে মঙ্গলবার কৃষ্ণ দাসের বাড়িতে যায় পুলিশ ৷ তৃণমূল নেতা বাড়ি ঘিরে ফেলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা ৷ কিন্তু কৃষ্ণ দাস আগে থেকেই 'বেপাত্তা' ৷ বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে চারটি বিলাসবহুল গাড়ির সন্ধান পায় পুলিশ । যার মধ্যে একটি গাড়ি তাঁর মেয়ে প্রণয়িতা দাসের নামে ৷ যিনি জলপাইগুড়ি জেলাপরিষদের কর্মাধ্যক্ষ ৷ তাঁর গাড়ি থেকে উদ্ধার হয় ধারালো অস্ত্র ৷ চারটি গাড়ি থেকে বেশকিছু তরোয়াল,একাধিক ধারালো অস্ত্র এবং লোহার রড উদ্ধার করে পুলিশ ৷
অভিযোগ,নির্বাচনের ফল ঘোষণা পরের দিন তৃণমূল নেতা কৃষ্ণ দাস ও তাঁর অনুগামীরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে 6 বিজেপি কর্মীকে আঘাত করে ৷ বিধানসভা ভোটে জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভায় তৃণমূলের প্রার্থী ছিলেন কৃষ্ণ দাস ৷ ভোটে হেরে যাওয়ার পরের দিন বিজেপি কর্মীদের ধারালো অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করার পর থেকে পরিবারকে নিয়ে 'ফেরার' জলপাইগুড়ির 'পুষ্পা'৷
বিজেপি কর্মীদের উপর হামলার ঘটনায় কৃষ্ণ দাস-সহ 60 জনের বিরুদ্ধে কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ দায়ের হয় ৷ কৃষ্ণ দাস পলাতক হলেও তাঁর একধিক সঙ্গী ও তাঁর গাড়ির ড্রাইভার গ্রেফতার হয় ৷ কয়েকদিন আগেই কৃষ্ণ দাসের 'বাহিনী'র অন্যতম সদস্য তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি নন্দন ওরাওঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ নন্দন ওরাওঁকে নিজেদের হেপাজতে নিয়ে পুলিশ কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে বারপাটিয়া গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় কৃষ্ণ দাসের বিশাল 'প্রাসাদে' হানা দেয় পুলিশ ৷