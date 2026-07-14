পুরুলিয়ায় ধৃত 2 তৃণমূল নেতাকে আদালতে পেশ, উঠল 'চোর' স্লোগান
অভিযোগ, 2021 সালে নির্বাচনের সময় অভিযুক্তরা অভিযোগকারীর কাছ থেকে টাকা ছিনতাই করেন ও তাঁকে মারধর করেন ৷
Published : July 14, 2026 at 6:51 PM IST
পুরুলিয়া, 14 জুলাই: পুরুলিয়া জেলাতেও ক্রমে তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের গ্রেফতারির সংখ্যা দীর্ঘায়িত হচ্ছে । সোমবার জেলার আরও দুই তৃণমূল নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ টাকা ছিনতাই-মারধর ও প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগে যুব তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন জেলা সভাপতি গৌরব সিং-কে ও জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ নেতা তুষার অবস্থিকে গ্রেফতার করে পুরুলিয়া সদর থানার পুলিশ । মঙ্গলবার তাঁদের আদালতে পেশ করার জন্য পুলিশ নিয়ে এলে, চোর চোর স্লোগান দেন বিজেপি নেতা-কর্মী সমর্থকরা । ধৃতদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে পুলিশ ৷
সোমবার রাতে গ্রেফতার করা হয় যুব তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন জেলা সভাপতি গৌরব সিং-কে ও জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ তুষার অবস্থিকে । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জনৈক দিলীপ বাউরির দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে । অভিযোগ, 2021 সালে নির্বাচনের সময় অভিযুক্তরা অভিযোগকারীর কাছ থেকে টাকা ছিনতাই করেন ও তাঁকে মারধর করেন ৷ এমনকী তাঁকে প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হয় বলে অভিযোগ । দিলীপ বাউড়ির অভিযোগের ভিত্তিতে দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।
অভিযোগে নাম রয়েছে জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়েরও । যদিও দিন দুয়েক আগেই অন্য একটি মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করেছে পুঞ্চা থানার পুলিশ । এর আগে, পুরুলিয়া বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক সুদীপ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়েছিলেন ধৃত তুষার অবস্থি ৷ এসএসটি মামলা-সহ একাধিক অভিযোগে ওই দুই তৃণমূল যুব নেতাকে গ্রেফতার করেছে পুরুলিয়া সদর থানার পুলিশ । মঙ্গলবার নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার দাবি জানিয়ে অভিযুক্তদের পুরুলিয়া জেলা আদালতে পেশ করে পুলিশ ।
যদিও গ্রেফতারির পর তৃণমূলের যুব পুরুলিয়া জেলার প্রাক্তন সভাপতি গৌরব সিং বলেন, "যাঁরা তৃণমূল কংগ্রেস থেকে টাকা কামানোর, তাঁরা টাকা ইনকাম করলেন, আর আমরা কেস খেলাম । কী মামলা দায়ের হয়েছে জানি না । শুনলাম, কোনও নাকি পুরোনো মারধরের ঘটনা ।" অপরদিকে, বিজেপি নেতা বিরিঞ্চি কুমার বলেন, "পাপ বাপকেও ছাড়ে না । এদের চোর নয়, ডাকাত বলা উচিত । এদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে ।"
প্রসঙ্গত, গত শনিবার রাতে পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও আরও দুই তৃণমূল নেতাকে গ্রেফতার করেছিল পুঞ্চা থানার পুলিশ । গত রবিবার তিনজনকে আদালতে পেশ করলে তাঁদের দুই দিনের পুলিশ হেফাজত হয় । আজ আবার ওই তিন তৃণমূল নেতাকে পুরুলিয়া জেলা আদালতে পেশ করে পুলিশ ।