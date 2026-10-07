ক্যামাক স্ট্রিট কাণ্ডের তদন্ত, অভিষেকের বাড়িতে শেক্সপিয়ার সরণি থানার পুলিশ
police Abhishek Banerjee residence: মূলত মামলার তদন্তের প্রয়োজনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নোটিশ দেওয়ার জন্যই পুলিশ সেখানে গিয়েছিল বলে জানা গিয়েছে।
Published : October 7, 2026 at 8:10 PM IST
কলকাতা, 7 অক্টোবর: ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসের বিলবোর্ড খোলা নিয়ে কয়েক মাস আগে তৈরি হয়েছিল উত্তেজনা। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দায়ের হয়েছিল একাধিক এফআইআর। সেই মামলার তদন্তে বুধবার সন্ধ্যায় কালীঘাট রোডে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে হাজির হলেন শেক্সপিয়ার সরণি থানার পুলিশ আধিকারিকরা। সঙ্গে ছিলেন কালীঘাট থানার পুলিশকর্মীরাও। মূলত মামলার তদন্তের প্রয়োজনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নোটিশ দেওয়ার জন্যই পুলিশ সেখানে গিয়েছিল বলে জানা গিয়েছে।
পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, কয়েক মাস আগে ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসের একটি বিলবোর্ড খোলা এবং তা ঘিরে তৈরি হওয়া পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে ব্যাপক হইচই হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে আলাদা আলাদা মোট তিনটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল। তার মধ্যে কলকাতা পুরনিগমের তরফে দায়ের করা একটি এফআইআর-ও রয়েছে। লালবাজারের তরফে ওই মামলার তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।
সেই মামলার তদন্তের অংশ হিসেবেই এদিন সন্ধ্যায় শেক্সপিয়ার সরণি থানার একটি পুলিশের দল কালীঘাট থানার পুলিশকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়িতে পৌঁছয়। পুলিশকর্মীদের কাছে মামলার নোটিশ ছিল বলে জানা গিয়েছে। বাড়িতে গিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করে তাঁর হাতে ওই নোটিশ তুলে দেওয়ার কথা ছিল তদন্তকারীদের।
তবে পুলিশ পৌঁছনোর সময় অভিষেক সেখানে ছিলেন না বলে তাঁর বাড়িতে থাকা কর্মীদের তরফে জানানো হয়। ফলে তাঁর সঙ্গে সরাসরি দেখা করতে পারেননি পুলিশকর্মীরা। বাড়িতে থাকা কর্মীদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য জানার পর শেষ পর্যন্ত নোটিশ না দিয়েই সেখান থেকে ফিরে যায় পুলিশ।
পুলিশ সূত্রের খবর, মামলার তদন্তের প্রয়োজনেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা করা হয়েছিল। তদন্তের পরবর্তী পর্যায়ে প্রয়োজন হলে ফের তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হতে পারে। বিলবোর্ড খোলাকে কেন্দ্র করে ঠিক কী ঘটেছিল, সেই ঘটনায় কারা জড়িত ছিলেন এবং ওই ঘটনায় দায়ের হওয়া মামলাগুলির তদন্ত কোন পর্যায়ে রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷
সবমিলিয়ে ফের আলোচনায় এসেছে কয়েক মাস আগের ক্যামাক স্ট্রিটের বিলবোর্ড-কাণ্ড। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে একদিকে যেমন রাজনৈতিক চাপানউতোর তৈরি হয়েছিল, তেমনই পুলিশের কাছে দায়ের হয়েছিল একাধিক অভিযোগ। এবার সেই মামলার তদন্তেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে পুলিশের যাওয়া নতুন করে বিষয়টিকে সামনে নিয়ে এল।