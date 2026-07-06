বারুইপুর কাণ্ডের পর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কি গৃহবন্দী ! রাতের পর সকালেও মমতার বাড়ি যেন 'দুর্গ'
রবিবার রাত খেকেই বেড়েছে নিরাপত্তা ৷ সোমবার সকালেও কালীঘাটে মমতার বাড়ির সামনে নিরাপত্তা রক্ষীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো ৷
Published : July 6, 2026 at 12:44 PM IST
কলকাতা, 6 জুলাই: বারুইপুরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রবিবার রাত থেকে চরম উত্তপ্ত রাজ্য রাজনীতি। আচমকা নিজের কালীঘাটের বাড়ির সামনে বিপুল পরিমাণে পুলিশ মোতায়েন নিয়ে সরব হন তৃণমূল নেত্রী তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, তাঁকে কার্যত গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে। বারুইপুরে নির্যাতিতার মা-বাবার সঙ্গে যাতে তিনি কোনোভাবেই দেখা করতে না পারেন, তার জন্যই প্রশাসনের তরফে এই কড়া পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে দাবি করেছিলেন তিনি। সোমবার সকালেও কালীঘাটে তাঁর বাসভবনের সামনে গিয়ে দেখা গেল, যথেষ্ট কড়া নিরাপত্তা রয়েছে সেখানে।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন বাড়ির সামনে যে ধরনের নিরাপত্তা দেখা যেত এদিনও নিরাপত্তার হাল-হাকিকত অনেকটা সেরকমই। তবে এটাও বলতে হবে, রবিবার রাতের তুলনায় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর সংখ্যা কিছুটা বাহিনীর সংখ্যা ছিল কিছুটা কম। কেন্দ্রীয় বাহিনী কমলেও নজরদারিতে কোনও খামতি রাখেনি প্রশাসন। হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের গলির মুখে কড়া পাহারা দিচ্ছে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। রবিবার রাতের একটি ফেসবুক লাইভ থেকে নিজের ক্ষোভ উগরে দেন মমতা। তাঁর স্পষ্ট অভিযোগ ছিল, " এক হাজার পুলিশ, সিআরপিএফ, আইবি, সিআইডি সবাই মিলে জমায়েত হয়েছে আমার বাড়ির সামনে।"
তিনি দাবি করেন, বারুইপুরে নির্যাতিতার পরিবারের পাশে দাঁড়াতে যাওয়া আটকাতেই তাঁকে নিজের বাড়িতেই 'হাউস অ্যারেস্ট' করে রাখা হয়েছে। তৃণমূল নেত্রীর এই অভিযোগ সামনে আসার পরেই রাতে তাঁর বাড়ির সামনে ভিড় জমান দলের বহু নেতা-নেত্রী। তবে সোমবার সকালে দেখা যায়, হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের গলির মুখের আউটপোস্ট থেকে পুলিশি ঘেরাটোপ কিছুটা কমানো হয়েছে। তা সত্ত্বেও মূল প্রবেশপথে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও কলকাতা পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। সেখানে সর্বক্ষণ কড়া নজরদারি চলছে। রাস্তার মুখ থেকে যত বাড়ির দিকে এগিয়েছে স্পষ্ট হয়েছে রাতের তুলনায় নিরাপত্তা শিথিল করা হয়েছে সেখানে। তবে পুরোপুরি আগের অবস্থায় ফেরত আসেনি এখনও।
কালীঘাটের বাড়িতে তাঁকে কার্যত নজরবন্দি করে রেখেছে পুলিশ ৷ এই অভিযোগকে সামনে রেখে বরিবার রাতে মমতা আরও বলেন, "এখন আমি তো একা ৷ আমায় এত ভয় পাচ্ছেন কেন ?" যদিও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ নিয়ে রাজ্য প্রশাসনের তরফ থেকে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়নি ৷
রাজ্য় বিজেপির প্রধান মুখপাত্র দেবজিৎ সরকারের দাবি অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে নাটক করছে তৃণমূল ৷ তিনি বলেন, "অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে নাটক করছে তৃণমূল ৷ কয়েকদিন আগে মমতার পিএসও-দের পরিবর্তন করা হয়েছিল ৷ তখনও ওরা একইভাবে নাটক করেছিল ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেড প্লাস নিরাপত্তা পান ৷ তাঁকে নিরাপত্তা দেওয়া হবে -এতে সমস্যা কোথায় ? প্রশাসন বা নিরাপত্তা বাহিনীর কেউ কি বলেছেন তিনি বাড়ি থেকে বেরতে পারবেন না ? "