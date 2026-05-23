অধিবেশন-তরজার আবহে তৃণমূল কাউন্সিলরদের বিক্ষোভ রুখতে মরিয়া পুলিশ, বাড়ল নিরাপত্তা

মাসিক অধিবেশন বাতিল করা নিয়ে তরজা শুরু হয়েছে কলকাতা পুরনিগমে ৷ শুক্রবারের পর শনিবারও বজায় রইল উত্তেজনার রেশ ৷

বিক্ষোভ আটকাতে কর্পোরেশনের গেটে মোতায়েন পুলিশ (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 23, 2026 at 7:29 PM IST

কলকাতা, 23 মে: রাজ্যের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর কলকাতা কর্পোরেশনের একের পর এক এমন সমস্ত ঘটনা ঘটেছে যা পুর-ইতিহাসে নজিরবিহীন। বিগত কয়েক দিন ধরে চাপানউতোর চলার পর শুক্রবার প্রকাশ্যে এসেছে কলকাতার পুর বোর্ড ও প্রশাসনের দ্বন্দ্ব। একে অপরের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে দু'পক্ষ। এবার তৃণমূলের কাউন্সিলরদের ধর্না বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে কোনও অনভিপ্রেত ঘটনা যাতে না ঘটে তাই কর্পোরেশনের কেন্দ্রীয় ভবনকে পুলিশি নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হল।

বৃহস্পতিবার থেকেই পুর কমিশনারের ঘরের সামনে মোতায়েন করা হয়েছে মহিলা পুলিশ। শনিবার মেয়রের ঘরের সামনেও বসল পুলিশি নিরাপত্তা ৷ মূল প্রবেশ পথের অদূরেই দাঁড়িয়ে পুলিশ ভ্যান ৷ কলকাতা কর্পোরেশনের ইতিহাসে এমন ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি। চেয়ারপার্সনকে না জানিয়ে অধিবেশন বাতিল করা থেকে শুরু করে অধিবেশন কক্ষ না খোলা নিয়ে শুক্রবার থেকেই তোলপাড় হয়ছে কর্পোরেশনের কেন্দ্রীয় ভবন। সেই জল গড়িয়েছে নিউ মার্কেট থানা পর্যন্ত।

থানায় দায়ের করা লিখিত অভিযোগে চেয়ারপার্সন মালা রায় জানিয়েছেন, তিনি 22 মে যে মাসিক অধিবেশন ডেকেছিলেন তা তাঁকে না জানিয়ে এবং 1980 সালের পুর আইন এবং 1984 সালের বিধিমালাকে সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করে বাতিল করা হয়েছে। পুর কমিশনার স্মিতা পান্ডের বিরুদ্ধেও অভিযোগ করেন কেএমসি-র চেয়ারপার্সন। মালার কথায়, "তাঁর কার্যকলাপ প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতি, সাংবিধানিক শিষ্টাচার এবং চেয়ারপার্সনের আইনসম্মত ক্ষমতার পরিধিকে লঙ্ঘন করেছে।"

তৃণমূল কাউন্সিলরদের বিক্ষোভ (ইটিভি ভারত)

মালা বলেন, "সভার কার্যবিবরণী আহ্বান ও পরিচালনার বিষয়ে চেয়ারপার্সনের উপর সুস্পষ্ট নির্দেশনা এবং পদ্ধতিগত কর্তৃত্ব ন্যস্ত থাকা সত্ত্বেও, পুর কমিশনার সেই নির্দেশনাকে অগ্রাহ্য, উপেক্ষা করেছেন ৷ তাতে হস্তক্ষেপও করেছেন। কলকাতা পুরনিগম আইন, 1980-এর 94 ধারায় স্পষ্টভাবে বলা আছে, কাজকর্ম সম্পাদনের জন্য পুরনিগমে প্রতি মাসে অন্তত একবার অধিবেশন হবে । পাশাপাশি, দফা (2)-এ স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, চেয়ারম্যান যখনই উপযুক্ত মনে করবেন তখন এবং কমপক্ষে 20 জন নির্বাচিত সদস্যের লিখিত অনুরোধে তিনি অধিবেশন আহ্বান করতে পারবেন।"

এদিকে পুর প্রশাসনের তরফেও থানায় পাল্টা অভিযোগ করা হয়ছে। সরকারি কর্মীকে কাজে হস্তক্ষেপ, হেনস্থার মতো একাধিক অভিযোগ আনা হয়েছে। কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে বলেন, "আগে কোনও দিন মেয়র পরিষদের বৈঠক বাতিল হয়নি, এমন তো নয় ! মেয়রের সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। উনি আমাকে সার্বিক বিষয় বলেছিলেন। এখনও মাস শেষ হয়নি। কয়েকদিন বাকি। ওঁরা তাহলে কেন অই পরিস্থিতির সৃষ্টি করলেন!"

তিনি আরও বলেন, "যে ঘটনা ঘটেছে, সেটা অনুচিত। তাই অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।" এই বিষয় নিয়ে প্রাক্তণ বাম বোর্ডের মেয়র পারিষদ সদস্য ফয়েজ আহমেদ খান বলেন, "রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের ফলে স্বৈরতন্ত্র শুরু হয়ছে। আমলাদের দিয়ে নির্বাচিত বোর্ডের ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করছে সরকার। পাশাপশি হারের পর কাউন্সিলরদেরও রাস্তায় দেখা যাচ্ছে না। কাল যেটাকে অধিবেশন বলে দাবি করা হচ্ছে সেটা আসলে তৃণমূলের রাজনৈতিক কর্মসূচি। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর কর্পোরেশনে এই সব ঘটনা নজিরবিহীন।"

