বাঁশদ্রোণী থানার ব্যারাকে পুলিশকর্মীর রহস্যমৃত্যু, ঘর থেকে উদ্ধার দেহ
Unnatural Death of Bansdroni Police Personnel: সকাল থেকে তাঁকে দেখতে না পাওয়ায় সন্দেহ জাগে সহকর্মীদের মনে ৷ তাঁরা ঘরে যেতেই সঞ্জয়ের দেহ দেখতে পান ৷
Published : November 26, 2026 at 11:18 AM IST
বাঁশদ্রোণী, 26 নভেম্বর: থানার ব্যারাক থেকে পুলিশকর্মীর দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য ৷ বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে কলকাতা পুলিশের বাঁশদ্রোণী থানায় ৷
মৃত পুলিশকর্মীর নাম সঞ্জয় হালদার (40)। তিনি ওই থানায় পুলিশের গাড়ির চালক (ড্রাইভার) হিসেবে কর্মরত ছিলেন । বৃহস্পতিবার সকালে ব্যারাকের দোতলার একটি ঘর থেকে তাঁর নিথর দেহ উদ্ধার করা হয় ।
প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, তিনি আত্মহত্যা করে থাকতে পারেন । তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাঁশদ্রোণী থানার ব্যারাকের দোতলার একটি ঘরে একাই থাকতেন সঞ্জয় । প্রতিদিনের মতো বৃহস্পতিবার সকালেও ব্যারাকের অন্যান্য পুলিশকর্মীরা ঘুম থেকে উঠে নীচে নেমে আসেন এবং নিজেদের দৈনন্দিন কাজকর্ম সারতে শুরু করেন । কিন্তু সকাল গড়িয়ে গেলেও সঞ্জয়কে নীচে নামতে দেখা যায়নি । দীর্ঘক্ষণ তাঁর কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে সহকর্মীদের মনে সন্দেহ জাগে ।
এরপর সকাল 8টা নাগাদ কয়েকজন পুলিশকর্মী খোঁজ নিতে ব্যারাকের দোতলায় ওঠেন । সেখানে ঘরের ভিতরে তাঁকে অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায় । মুহূর্তের মধ্যে এই খবর থানা চত্বর ও সংলগ্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে । থানার মতো সুরক্ষিত জায়গার ব্যারাকে একজন কর্মরত পুলিশকর্মীর এমন আকস্মিক ও অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় গোটা এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয় ।
খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছন পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা । দেহটি উদ্ধার করে দ্রুত ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয় । সঞ্জয় হালদার কোনও মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন কি না, নাকি এই মৃত্যুর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ।
মৃতের পরিবার এবং সহকর্মীদের সঙ্গেও কথা বলা হচ্ছে । নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক পদস্থ আধিকারিক জানান, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে । ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট হাতে এলেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে ।