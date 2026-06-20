আদালতের নির্দেশ না-মেনে ধৃতের কোমরে দড়ি, 'পালিয়ে যাবে'; সাফাই পুলিশ কর্তার

আদালতের নির্দেশ না-মেনে ধৃতের কোমরে দড়ি, 'পালিয়ে যাবে'; সাফাই পুলিশ কর্তার
অভিযুক্তের কোমরে দড়ি বেঁধে ঘোরানো নিয়ে আদালতের পর্যবেক্ষণ, এতে অভিযুক্তের সম্মানহানি হয় ৷ কলকাতা হাইকোর্টের এই নির্দেশ সত্ত্বেও একই ঘটনা ঘটে চলেছে ৷
Published : June 20, 2026 at 7:38 PM IST
ভাটপাড়া, 20 জুন: গ্রেফতার করে ধৃত ব্যক্তির সম্মানহানি করা যাবে না, কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের কড়া নির্দেশের পরেও একই ঘটনা ঘটছে রাজ্যে । এবার ঘটনাস্থল উত্তর 24 পরগনার ভাটপাড়া ৷ অভিযুক্ত শাহজাহান আলি ওরফে পিকে'কে গ্রেফতারের পর কোমরে দড়ি পরিয়ে ঘোরানো হল ৷ পুলিশের বক্তব্য, ধৃতের সম্মানহানি হয়নি ৷ ঘটনার পুনর্নির্মাণের জন্য রাস্তা দিয়ে তাকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷
সম্প্রতি ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের ভাটপাড়া থানার পুলিশ শাহজাহান আলি ওরফে পিকেকে গ্রেফতার করেছে ৷ তার বিরুদ্ধে খুন, তোলাবাজি ও বোমাবাজি-সহ বিভিন্ন ধরনের অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে ৷ ধৃতের সাত দিনের পুলিশি হেফাজত মঞ্জুর করেছে আদালত । এখন ধৃত শাহজাহান ভাটপাড়া থানার পুলিশের হেফাজতেই রয়েছে ৷
পুলিশের পক্ষ থেকে শাহজাহানকে কোমরে দড়ি পরিয়ে প্রকাশ্য রাস্তা দিয়ে হাঁটানো হয় ৷ রাস্তার দু'পাশে তখন পথচলতি বহু মানুষ মোবাইল ফোনে সেই ছবি তুলতে থাকে ৷ এরপরেই বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে, বিচারের আগেই পুলিশ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কোমরে দড়ি বেঁধে রাস্তায় ঘোরাতে পারে কি না ?
ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার অমিত সিং বলেন, "হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞার কথা সমস্ত পুলিশ আধিকারিকদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ আসলে হায়দার কুখ্যাত দুষ্কৃতী ৷ তাঁকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে ৷ দলের অন্য শাগরেদদের বাড়ি চিহ্নিত করার জন্য তাঁকে রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ৷ অস্ত্র উদ্ধারের জন্যও তাঁকে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ৷ হায়দার যে ধরনের দুষ্কৃতী, তাতে পালিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে ৷ তাই, তার কোমরে দড়ি বাঁধা হয়েছিল ৷ ঘটনার পুনর্নির্মাণের জন্য কখনও কখনও ধৃত ব্যক্তিকে রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সাধারণ অভিযুক্তদের কারও ক্ষেত্রে সেটা করা হয় না ৷"
2026-এর পালাবদলের পর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ধৃত তৃণমূল নেতাদের কোমরে দড়ি বেঁধে পুলিশ রাস্তা দিয়ে ঘোরানোর রেওয়াজ দেখা গিয়েছে ৷ কাঁচরাপাড়া পুরসভার 3 নম্বর ওয়ার্ডের যুব তৃণমূল সভাপতি অভিজিৎ রায় ওরফে বনির কোমরে দড়ি বেঁধে গোটা এলাকা ঘোরায় পুলিশ ৷ সেই দৃশ্য সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে ৷ ছবি ও ভিডিয়ো ভাইরাল হওয়ায় জোরদার বিতর্ক তৈরি হয় ৷
গত 15 জুন ফলতার তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গির খানের কোমরে দড়ি বেঁধে রাস্তা দিয়ে হাঁটানো হয় ৷ ওই দিনই জগদ্দলের কুখ্যাত ও দাপুটে খোকন মণ্ডলের কোমরে দড়ি বেঁধে তাকে ব্যারাকপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয় ৷ এরকম ঘটনা ঘটেই চলেছে ৷
কোমরে দড়ি বেঁধে অভিযুক্ত ঘোরানোর বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয় ৷ গত 5 জুন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত ও স্মিতা দাস দে-র ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, কোনও অভিযুক্তের সম্মানহানি করার অধিকার পুলিশের নেই ৷ ধৃত কোনও ব্যক্তিকে কোমরে দড়ি বেঁধে রাস্তায় ঘোরানো যাবে না ৷
আদালতে রাজ্য সরকারের আইনজীবের বক্তব্য ছিল, ঘটনার পুনর্নির্মাণের জন্য অভিযুক্তকে রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ৷ ধৃত ব্যক্তি যাতে পালিয়ে না যায়, তাই কোমরে দড়ি পরানো হচ্ছে ৷ বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত রাজ্যের আইনজীবীর কাছে পাল্টা জানিয়েছেন, ধৃত ব্যক্তি পালিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকলে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে ৷ কিন্তু কোমরে দড়ি পরিয়ে রাস্তা দিয়ে ঘোরানো যাবে না ৷
হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্যের আইনজীবীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, কেন, কী কারণে এবং কোন পরিস্থিতির জন্য গ্রেফতারের পর কোমরে দড়ি বেঁধে রাস্তায় ঘোরানো হচ্ছে ৷ রাজ্যকে তিন সপ্তাহের মধ্যে এনিয়ে রিপোর্ট দিতে হবে ৷ আর রিপোর্ট পেশের এক সপ্তাহের মধ্যে তার জবাবি হলফনামা দেবেন মামলাকারীরা ৷ চার সপ্তাহ পরে ফের এই মামলার শুনানি হবে বলে জানিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ ৷
এদিকে আদালতকে উপেক্ষা করে ধৃত শাহজাহান আলির কোমরে দড়ি পরিয়ে ভাটপাড়ায় রাস্তা দিয়ে হাঁটানো হল ৷ আর তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে নানা কথা চর্চা শুরু হয়েছে ৷ বিশিষ্ট আইনজীবী ব্যারিস্টার সুব্রত চক্রবর্তী বলেন, "অপরাধ প্রমাণ হওয়ার আগে কোনও ব্যক্তিকে কোমরে দড়ি বেঁধে রাস্তায় হাঁটানো আইন বিরোধী কাজ ৷ ধৃত ব্যক্তি কোনও অপরাধ করে থাকলে আদালত তাঁর শাস্তির বিধান দেবে ৷ পুলিশের সেই অধিকার নেই ৷ কলকাতা হাইকোর্ট বিষয়টি নিয়ে যে নির্দেশ দিয়েছে, তা লঙ্ঘন করা পুলিশের আরও বড় অপরাধ ৷ এমন ঘটনায় সংশ্লিষ্ট পুলিশ আধিকারিকেরও আদালত অবমাননার দায়ে শাস্তি হতে পারে ৷"