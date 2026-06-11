পরনে হাফ প্যান্ট-টিশার্ট, ফলতার রাস্তায় জাহাঙ্গিরকে ঘোরালো পুলিশ

পরনে হাফ প্যান্ট-টিশার্ট, ফলতার রাস্তায় জাহাঙ্গিরকে ঘোরালো পুলিশ
বৃহস্পতিবার পুলিশ ফলতার প্রাক্তন বিধায়ক জাহাঙ্গির খানকে তদন্তের জন্য বিভিন্ন জায়গায় ঘোরানো হয়৷
Published : June 11, 2026 at 5:52 PM IST
ফলতা (দক্ষিণ 24 পরগনা), 11 জুন: একসময় তাঁর দাপটে দক্ষিণ 24 পরগনার ফলতা-সহ সংলগ্ন এলাকায় বিরোধীদের খুঁজেই পাওয়া যেত না, বৃহস্পতিবার সেই তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গির খানকে রাস্তায় ঘোরালো পুলিশ৷ এদিন ফলতার বিভিন্ন জায়গায় তাঁকে ঘোরানো হয়৷ পরনে ছিল হাফ প্যান্ট ও টি-শার্ট৷ দাপুটে এই তৃণমূল নেতাকে এই অবস্থায় দেখে রীতিমতো ভিড় জমে যায় ফলতার রাস্তায়৷
ফলতার প্রাক্তন বিধায়ক জাহাঙ্গির খান ফলতা ও সংলগ্ন অঞ্চলে গত কয়েকবছরে দাপুটে তৃণমূল নেতা হিসেবেই পরিচিত ছিলেন৷ তাঁকে এলাকার মানুষ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত ছিলেন৷ বিরোধীরা বহুবার তাঁর বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন৷ এলাকায় সন্ত্রাস সৃষ্টি এবং ভোটের সময় এলাকায় ভয়ের পরিবেশ তৈরি করে অবাধ নির্বাচনে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বারবার৷
এবারের বিধানসভা নির্বাচনে এই অভিযোগ নতুন করে ওঠে৷ ভোটের আগে দক্ষিণ 24 পরগনার পুলিশ পর্যবেক্ষক অজয় পাল শর্মাকে জাহাঙ্গিরের বাড়ির সামনে গিয়ে হুঁশিয়ারিও দিতে দেখা যায়৷ যার পালটা জাহাঙ্গির নিজেকে ‘পুষ্পা’ বলে পরিচয় দিয়েছিলেন৷ যদিও ভোটের দিন ফলতায় রিগিংয়ের অভিযোগ ওঠে৷ নির্বাচন কমিশন ভোট বাতিল করে দেয়৷
ওই কেন্দ্রে পুনর্নির্বাচন হয় গত 21 মে৷ ততদিনে রাজ্যে তৃণমূল জমানার ইতি ঘটে গিয়েছে৷ বিজেপির সরকারও তৈরি হয়ে গিয়েছে৷ সেই পরিস্থিতিতে ভোটের আগেই সরে দাঁড়ান জাহাঙ্গির৷ সম্প্রতি তাঁকে রাজ্য পুলিশের এসটিএফ গ্রেফতার করে ভারত-নেপাল সীমান্ত থেকে৷ অভিযোগ, তিনি নেপালে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন৷ সেখান থেকে নিয়ে এসে তাঁকে ডায়মন্ড হারবার আদালতে পেশ করা হয়৷
আদালতের নির্দেশে আপাতত পুলিশি হেফাজতে রয়েছেন জাহাঙ্গির৷ এদিনই তাঁর পুলিশি হেফাজতের মেয়াদ শেষ হয়৷ তার আগে তাঁকে ফলতায় ঘোরানো হয়৷ পুলিশ সূত্রে খবর, তদন্তের প্রয়োজনে বেশ কিছু নির্দিষ্ট জায়গায় জাহাঙ্গির খানকে নিয়ে যাওয়া হয়। বিভিন্ন অভিযোগ এবং মামলার সূত্র ধরে একাধিক স্থানে ঘটনাস্থল পরিদর্শন ও তথ্য সংগ্রহের কাজ চালানো হয় বলে জানা গিয়েছে। জাহাঙ্গিরকে বাড়িতেও নিয়ে যাওয়া হয়৷ যদিও তদন্তের স্বার্থে পুলিশ আনুষ্ঠানিকভাবে বিস্তারিত কিছু জানাতে চায়নি।
প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, কড়া পুলিশি নিরাপত্তার মধ্যে জাহাঙ্গির খানকে বিভিন্ন এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশের একাধিক গাড়ি এবং নিরাপত্তা বলয় ঘিরে রাখে গোটা অভিযানকে। এলাকাবাসীর একাংশ দূর থেকে দাঁড়িয়ে পুরো ঘটনা দেখতে ভিড় জমায়।
একসময় যাঁর নামে এলাকায় প্রভাব ও দাপটের নানা আলোচনা ছিল, সেই জাহাঙ্গির খানকে এই অবস্থায় দেখে অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেন। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় তাঁর প্রভাব ছিল যথেষ্ট। ফলে পুলিশি হেফাজতে তাঁকে এইভাবে এলাকায় ঘোরানো নিয়ে কৌতূহলও তৈরি হয়েছে।
তবে পুরো ঘটনায় রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে জোর চর্চা। বিরোধীদের একাংশের দাবি, আইন আইনের পথেই চলছে। যদিও শাসকদলের তরফে এই বিষয়ে প্রকাশ্যে তেমন কোনও মন্তব্য করা হয়নি। এদিকে পুলিশের তদন্ত এখনও চলছে। তদন্তের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই ঘটনায় আরও নতুন তথ্য সামনে আসতে পারে বলেই মনে করছে তদন্তকারী মহল।