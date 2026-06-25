কালিয়াচকের 'ত্রাস' বকুল শেখের কোমরে দড়ি দিয়ে এলাকায় ঘোরাল পুলিশ

কালিয়াচকের 'ত্রাস' বকুল শেখের কোমরে দড়ি দিয়ে এলাকায় ঘোরাল পুলিশ
বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বিভিন্ন ক্ষেত্রের অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে কোমরে দড়ি পরিয়ে এলাকা ঘোরানোর ঘটনা ঘটছে ৷ আদালতের কাছে তিরষ্কৃতও হয়েছে পুলিশ ৷
Published : June 25, 2026 at 5:02 PM IST
মালদা, 25 জুন: মাসকয়েক আগেও তাঁর নামে কাঁপত কালিয়াচকের বিস্তীর্ণ এলাকা ৷ একাধিক খুন, জখম, তোলাবাজি, ধর্ষণ, অপহরণ-সহ বিভিন্ন মামলায় নাম রয়েছে তাঁর ৷ রয়েছে মাদক কারবারীর তকমাও ৷ সেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ তৃণমূল নেতা বকুল শেখের কোমরে দড়ি পরিয়ে পুলিশ যখন এলাকা ঘোরাচ্ছিল, ঘোর কাটছিল না কালিয়াচকের নওদা যদুপুর এলাকার বাসিন্দাদের ৷
এতদিন প্রাণের ভয়ে বকুলের নামে থানায় অভিযোগ দায়ের করার সাহস হয়নি কারও ৷ কিন্তু রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদল ঘটতেই বকুলের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলতে শুরু করেছেন স্থানীয়রা ৷ থানায় অভিযোগও দায়ের হয় ৷ অভিযোগ পেয়েই অ্যাকশন মোডে পুলিশ ৷
নেশার কাফসিরাপ পাচারের মামলায় মঙ্গলবার ভোরে বকুলের সুকদেবপুর গ্রামের বাড়ি থেকে তাঁকে আটক করে কালিয়াচক থানার পুলিশ ৷ তাঁর বিরুদ্ধে মোট 22টি মামলা বিচারাধীন ৷ মালদা জেলা আদালতের নির্দেশে তাঁকে সাতদিনের পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয় ৷ বকুলের গ্রেফতারিতে স্বস্তির নিঃশ্বাস পুরো নওদা যদুপুর এলাকাজুড়ে ৷
স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ বাদরুজ্জামান প্রকাশ্যেই বলেন, “এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ছিল বকুল ৷ ওর দাপটে আমরা সিঁটিয়ে থাকতাম ৷ কখন এলাকায় বোমাবাজি শুরু হয়, সেই আতঙ্ক সবসময় তাড়া করে বেড়াত ৷ নানা আছিলায় আমাদের কাছ থেকে তোলা আদায় করত ৷ না-দিলে রক্ষে নেই ৷ ওর চ্যালাচামুণ্ডারা মেরে আধমরা করে দিত ৷ এতদিন সব জেনেও পুলিশ ওর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করেনি ৷ শেষ পর্যন্ত ওকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ একটা আতঙ্কের পরিবেশের সমাপ্তি ঘটল ৷ আমরা খুশি ৷ কিন্তু এখনও ওর সাগরেদরা এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে ৷ আমরা চাই, পুলিশ তাদেরও গ্রেফতার করুক ৷”
রাজ্যে ক্ষমতায় বিজেপি আসার পর থেকেই বিভিন্ন ক্ষেত্রের অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে কোমরে দড়ি পরিয়ে এলাকা ঘোরানোর ঘটনা ঘটছে ৷ এর জন্য আদালতের কাছে তিরষ্কৃতও হয়েছে পুলিশ ৷ বকুল শেখের ক্ষেত্রেও প্রশ্ন উঠেছে, কোনও অভিযুক্তকে এভাবে কোমরে দড়ি পরিয়ে এলাকা ঘোরানোকে ভারতের সংবিধান কতটা মান্যতা দেয় ? স্পর্শকাতর এমন একটি বিষয়ে মন্তব্য করতে রাজি হননি জেলার কোনও পুলিশকর্তা ৷
নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক এক আধিকারিক জানিয়েছেন, “আদালতের বিষয়টি আমাদের নজরে রয়েছে ৷ কিন্তু পুলিশি তদন্তে একটি কথা রয়েছে, পিও রিকনস্ট্রকশন ৷ এক্ষেত্রে ধৃতকে এলাকায় নিয়ে যেতেই হবে ৷ তাঁকে নিয়ে এলাকা ঘুরে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করতে হবে ৷ সেক্ষেত্রে ধৃত যাতে পুলিশি হেফাজত থেকে পালিয়ে না-যেতে পারে তার জন্য পুলিশকে অবশ্যই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে হবে ৷ বকুলের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে ৷ এনিয়ে কোনও প্রশ্ন উঠতে পারে না ৷”