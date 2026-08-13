নৈহাটির প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ককে রাস্তায় ঘোরাল পুলিশ ! বাসিন্দাদের বিক্ষোভ, 'চোর' স্লোগান
বিজেপি সমর্থক মহিলারা বারবার সনৎ দের দিকে তেড়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন । পুলিশ অবশ্য বিক্ষুব্ধদের আটকে দেয় ।
Published : August 13, 2026 at 7:13 PM IST
নৈহাটি, 13 অগস্ট: আদালত থেকে নিজেদের হেফাজতে পেয়ে নৈহাটির প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক সনৎ দে-কে বিভিন্ন রাস্তায় ঘোরাল পুলিশ । বৃহস্পতিবার নৈহাটির রাস্তার দু'পাশ থেকে তখন সনৎকে ঘিরে বিক্ষোভ শুরু হয় । ক্ষুব্ধ জনতার ভিড় থেকে বারবার ওঠে 'চোর চোর' স্লোগান । পুলিশি ঘেরাটোপে থাকলেও রাস্তায় ঘোরানোর সময় বিজেপি সমর্থক এক যুবক আচমকা সনৎকে ঘুষি মারেন । যদিও পুলিশ ওই যুবককে সেখান থেকে সরিয়ে দেয় । তোলাবাজি ও বিজেপি কর্মীদের মারধরের অভিযোগে সনৎ দে'কে গত শনিবার গ্রেফতার করেছিল পুলিশ ।
ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের রাজনীতিতে সনৎ দে অত্যন্ত পরিচিত নাম । দলীয় সমীকরণে তিনি রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ ভৌমিকের অনুগামী হিসেবে পরিচিত ছিলেন । নৈহাটি পুরসভার চেয়ারম্যান পারিষদও হয়েছিলেন । 2024 সালে তৎকালীন মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক নৈহাটি লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সময় বিধায়ক পদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন । পরে ওই নৈহাটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপ-নির্বাচনে সনৎ দে তৃণমূলের টিকিটের বিধায়ক নির্বাচিত হন ।
বিজেপির অভিযোগ, বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে তাঁর বিরুদ্ধে তোলাবাজি-সহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে । গত বিধানসভা নির্বাচনে তিনি পরাজিত হয়েছেন । তারপর বিজেপির পক্ষ থেকে তাঁর বিরুদ্ধে নৈহাটি থানায় তোলাবাজি-সহ বিভিন্ন অভিযোগ দায়ের হয় । থানায় অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর সনৎ গা-ঢাকা দিয়েছিলেন ।
দিন কয়েক আগে তাঁর বাড়িতে পুলিশ তল্লাশি করতে গিয়েছিল । সেদিন তিনি বাড়িতে ছিলেন না । শনিবার সকালে দত্তপুকুর থেকে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে । সেখান থেকে তাঁকে নৈহাটি থানায় আনা হয় । বিজেপি কর্মীরা তখন নৈহাটি থানার সামনে জড়ো হন । তাঁরা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন । সেদিন বিজেপি কর্মীরা থানার সামনে দাঁড়িয়ে সনৎকে কোমরে দড়ি বেঁধে রাস্তায় ঘোরানোর দাবি তুলেছিলেন । পুলিশের পক্ষ থেকে তৃণমূলের ধৃত প্রাক্তন বিধায়ক সনৎকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়া হয় । বৃহস্পতিবার সনৎকে পুলিশ বিভিন্ন অপরাধের পুনর্নির্মাণ করার জন্য থানা থেকে নৈহাটির বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যায় । রাস্তা দিয়ে তাঁকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে । সেই সময় রাস্তার দু'পাশ থেকে সনৎকে ঘিরে বিক্ষোভ শুরু হয় ।
বিজেপি সমর্থক মহিলারা বারবার সনতের দিকে তেড়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন । পুলিশ অবশ্য বিক্ষুব্ধদের আটকে দেয় । পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে উঠলে পুলিশ সনৎকে আবার প্রিজন ভ্যানে তুলে নেয় । বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ, বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার আগে থেকে সনৎ দে গোটা নৈহাটি চত্বরে তোলাবাজি সিন্ডিকেট চালিয়েছেন । বিধায়ক হওয়ার পর তা আরও বেড়ে গিয়েছিল । বিরোধী দলের কর্মী সমর্থকদের ওপর গত কয়েক বছর ধরে তিনি নিদারুণ অত্যাচার চালিয়েছেন । মিথ্যা মামলায় বহু মানুষকে জেল খাটিয়েছেন । সেই সনৎকে আজ পুলিশ রাস্তায় ঘোরাচ্ছে । নাগালের মধ্যে পেয়ে ক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মীরা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন । সনৎকে ঘিরে বারবার তারা 'চোর চোর' স্লোগানও তোলেন ।
ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের পদস্থ এক আধিকারিক বলেন, "সনৎ দে-র বিরুদ্ধে অপরাধমূলক বেশ কয়েকটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে । রাস্তায় ঘোরানো নয়, ওই অভিযোগগুলোর পুনর্নির্মাণের জন্য তাঁকে ঘটনাস্থলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল । ধৃতকে নিরাপত্তা দিতে কঠোর পুলিশি ব্যবস্থাও ছিল ।"