কাকদ্বীপে ভাঙা প্রতিমা নিয়ে বিজেপি-তৃণমূল তরজা, পুলিশের দাবি ভুল তথ্যপ্রচার

কাকদ্বীপে ভাঙা প্রতিমা নিয়ে বিজেপি-তৃণমূল তরজা, পুলিশের দাবি ভুল তথ্যপ্রচার
পুলিশের দাবি, ওই এলাকায় বুধবার সামান্য আইনশৃঙ্খলার অবনতি হয় । তবে এখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ৷
Published : October 23, 2025 at 8:05 PM IST
কাকদ্বীপ, 23 অক্টোবর: প্রতিমা ভাঙা ও তাকে প্রিজন ভ্যানে তোলা নিয়ে সরব হয়েছে বিজেপি ৷ পালটা বিষয়টি নিয়ে নিম্নমানের রাজনীতি করা হচ্ছে বলে তোপ দেগেছে তৃণমূল ৷ এদিকে পুলিশের দাবি, ভুল তথ্যপ্রচার করা হচ্ছে । এই ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করেছে সুন্দরবন পুলিশ জেলার পুলিশ ৷
সুন্দরবন পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার কোটেশ্বর রাও বলেন, "এই ঘটনায় আমরা একজনকে গ্রেফতার করেছি । ওই ব্যক্তি মদ্যপান করে যাবতীয় ঘটনা ঘটিয়েছে । তাকে গ্রেফতারির পর জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে । জিজ্ঞাসাবাদে সে এই ঘটনা করার কথা স্বীকার করে নিয়েছে । ওই এলাকায় গতকাল সামান্য আইনশৃঙ্খলার অবনতি হয় । কিন্তু আজ থেকে সমস্ত কিছু ঠিক আছে । সুন্দরবন জেলা পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা এলাকায় গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন । সেখানকার পরিস্থিতি এখন একেবারে ঠিক আছে ৷"
ভাঙা মূর্তির ঘটনায় স্থানীয় সৌমেন্দ্র নস্কর বলেন, "বুধবার সকালে কে বা কারা প্রতিমা ভেঙে দিয়েছে । এছাড়া মন্দিরের তালা ভেঙে আরেকটি মূর্তিও ভাঙা হয়েছে । তাই ক্ষোভে ফেটে পড়ে এলাকার লোকজন । এই ঘটনার প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানো হয় ।" এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ময়দানে নামে বিজেপি । দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য থেকে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সকলেই সোশাল মিডিয়ায় এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন ।
কাকদ্বীপ এলাকার স্থানীয় বিজেপি নেতা দীপঙ্কর জানা বলেন, "প্রতিমা ভাঙার ঘটনায় পুলিশ তথ্য পাওয়ার পরেও ওখানে যায়নি ৷ তাই আমরা মূর্তি নিয়ে এসে রাস্তা অবরোধ করছিলাম ৷ আমাদের ক্ষোভ পুলিশের বিরুদ্ধে ৷ উল্টে পুলিশ আমাদের উপর লাঠিচার্জ করে ৷ 18 বছরের এক যুবককে প্রিজন ভ্যানে তুলে নিয়ে যায় ৷ পুলিশ দোষীদের ধরতে পারল না ৷ আমরা এর বিচার চাই, দোষীদের শাস্তি হোক ৷ নাহলে আন্দোলন চলবে ৷"
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা । তৃণমূলের নেতা কুণাল ঘোষ এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে বলেন, "মূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টার ঘটনায় বিজেপি নেতারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে রাজনৈতিক রং চড়ালেন ৷"
কুণালের দাবি, স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মূর্তি ভাঙায় জড়িত অভিযুক্ত বিজেপি যুবমোর্চার সঙ্গে যুক্ত ৷ সে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় এই কাণ্ড করেছে ৷ তিনি বলেন, "সে নিজের অপরাধ স্বীকার করেছে ৷ বিজেপি এই ঘটনাগুলো নিয়ে রাজনীতি ও অন্দোলন করছে ৷"
এদিকে কাকদ্বীপের প্রতিমা-কাণ্ডে নিজেদের এক্স হ্যান্ডেলে রাজ্য পুলিশ জানায়, "কাকদ্বীপের একটি ঘটনা নিয়ে ভুল তথ্যপ্রচার করা হচ্ছে । আসল কথা, সূর্যনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় মন্দিরের কাছে একটি ভাঙা প্রতিমা পাওয়া গিয়েছে । কে বা কারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত, সেই খোঁজ নেওয়া হচ্ছে । যারা যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে । ক্ষতিগ্রস্ত বিগ্রহটি নিয়ে এলাকার বাসিন্দারা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে । তার ফলে অ্যাম্বুল্যান্সও আটকে পড়ে । তাই তড়িঘড়ি পুলিশ অবরোধ তুলতে যায় । সেই সময় বিক্ষোভকারীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে পাথর ছুড়তে শুরু করে । তবে কিছুক্ষণের মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যায় । পরে ভাঙা প্রতিমা নিরঞ্জন করা হয়েছে ।"
ঘটনার সূত্রপাত বুধবার ৷ কালীপুজোর সময় দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার কাকদ্বীপের সূর্যনগর এলাকায় ভোরে এলাকাবাসীরা দেখেন, প্রতিমা ভাঙা অবস্থায় পড়ে রয়েছে । এই দৃশ্যে ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকাবাসীরা । উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায় ।এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে ডায়মন্ড হারবার 117 নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান এলাকাবাসী ও বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা । বিক্ষোভের জেরে জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে ।
এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় হারুড পয়েন্ট কোস্টাল থানার পুলিশ । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে পুলিশ । বেশ কয়েক ঘণ্টা চলে অবরোধ ৷ অবশেষে পুলিশ কর্মীরা প্রতিমাটিকে উদ্ধার করে প্রিজন ভ্যানে ভরে থানায় নিয়ে যান । এরপর আরও ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকাবাসীরা ।