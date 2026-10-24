মহিলাকে বাঁচাতে গিয়ে মৃত্যু সিভিক ভলান্টিয়ারের, শেষযাত্রায় পুলিশ আধিকারিকরা

মহিলাকে বাঁচাতে গিয়ে মৃত্যু সিভিক ভলান্টিয়ারের, শেষযাত্রায় পুলিশ আধিকারিকরা
Civic Volunteer Funeral Procession: জলপাইগুড়ির বেলাকোবা ফাঁড়িতে কর্মরত ছিলেন ওই সিভিক ভলান্টিয়ার । শেষযাত্রায় সামিল ফাঁড়ির ওসি, রাজগঞ্জ থানার আইসি ৷ অভিজিৎ বোসের প্রতিবেদন ।
Published : October 24, 2026 at 10:41 PM IST
জলপাইগুড়ি, 24 অক্টোবর: চব্বিশ ঘণ্টা আগেও যে যুবক আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব সামলাতে ব্যস্ত ছিলেন, আজ তিনি আর নেই ৷ চলে গিয়েছেন না ফেরার দেশে ৷ যা নিয়ে শোকস্তব্ধ জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ ৷ বিশেষ করে জলপাইগুড়ির বেলাকোবা ফাঁড়ি ৷ কারণ, তিনি ওই ফাঁড়িতেই কর্মরত ছিল ৷ তাঁর শেষযাত্রায় সামিল হলেন বেলাকোবা ফাঁড়ির ওসি ৷ এলেন রাজগঞ্জ থানার আইসি-ও ৷
তিনি আজিজুল হক ৷ বছর 35-এর এই যুবক ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের সিভিক ভলান্টিয়ার ৷ কর্মরত ছিলেন বেলাকোবা ফাঁড়িতে ৷ শুক্রবার তাঁর ডিউটি পড়েছিল দুর্গাপুজোর প্রতিমা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রার নিরাপত্তায় ৷ তিনি ছিলেন জলপাইগুড়ির মোদক মোড় এলাকায় ৷
প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ওই এলাকা দিয়ে একের পর এক প্রতিমা নিরঞ্জনের উদ্দেশে যাচ্ছিল ৷ রাস্তার একপাশ দিয়ে প্রতিমা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, অন্য পাশ দিয়ে চলাচল করছিল গাড়ি ৷ কোনোভাবেই যাতে যানজট না হয়, শুরু থেকেই সেদিকে খেয়াল ছিল আজিজুলের ৷ কিন্তু হঠাৎই সেখানে দ্রুতগতিতে একটি বাইকে এসে হাজির হয় ৷ সেখানে একজন মহিলা ছিলেন ৷ ওই মহিলাকে বাঁচাতে গিয়ে বাইকের ধাক্কায় গুরুতর জখম হন আজিজুল ৷
সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয় ৷ শিলিগুড়ির হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয় আজিজুলের ৷ ময়নাতদন্তের পর শনিবার দেহ নিয়ে আসা হয় রাজগঞ্জের বাবুপাড়ায় আজিজুলের বাড়িতে ৷ তাঁর মৃত্যুতে ভেঙে পড়েন পরিবারের সকলে ৷ এলাকাবাসীও শোকস্তব্ধ৷ শোকের আবহ পুলিশের মধ্যে ৷
আজিজুলের শেষযাত্রায় সামিল হন রাজগঞ্জ থানার আইসি অমিতাভ দাস ও বেলাকোবা ফাঁড়ির ওসি অরিজিৎ কুণ্ডু ৷ তাঁরা ওই যুবকের পরিবারের সদস্য, আত্মীয়, প্রতিবেশীদের সঙ্গে কাঁধে করে আজিজুলের দেহ নিয়ে যান সমাধিস্থলের দিকে ৷ তবে এই ওই দুই পুলিশ আধিকারিক কোনও মন্তব্য করতে চাননি ৷
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