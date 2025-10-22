দুর্গাপুর গণধর্ষণ-কাণ্ডে ধৃতদের হেফাজতে চাইল না পুলিশ, জেলে হতে পারে টিআই প্যারেড
মঙ্গলবার প্রথম গ্রেফতার হওয়া দু’জনকে পেশ করা হয় আদালতে ৷ তাঁদের জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে দুর্গাপুুর মহকুমা আদালত ৷
দুর্গাপুর, 22 অক্টোবর: দুর্গাপুরে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তারি পড়ুয়াকে 'গণধর্ষণে'র ঘটনায় বুধবার 4 অভিযুক্তকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হল ৷ তবে, পুলিশের তরফে ধৃতদের হেফাজতে চেয়ে আবেদন করা হয়নি ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, আদালত এই চারজনকে জেল হেফাজতে পাঠালে, সেখানেই টিআই প্যারেডের ব্যবস্থা করা হতে পারে ৷ এর জন্য আদালতে আবেদন জানানো হয়েছে ৷
উল্লেখ্য, দুর্গাপুর গণধর্ষণ-কাণ্ডে মঙ্গলবার দুই অভিযুক্তকে আদালতে তোলা হয়েছিল ৷ সেখানে বিচারক তাঁদের জেল হেফাজতে পাঠান ৷ এরপর এ দিন নির্যাতিতার সহপাঠী তথা প্রেমিক-সহ 4 অভিযুক্তকে আদালতে তোলা হয় ৷ উল্লেখ্য, দুর্গাপুর গণধর্ষণ-কাণ্ডে প্রথমে শেখ রিয়াজউদ্দিন এবং শফিক শেখকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ তার পরেরদিন শেখ ফিরদৌস, শেখ নাসিরউদ্দিন এবং অপু বাউড়ি নামে তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয় ৷
ওই দিন রাতেই নির্যাতিতার সহপাঠীকে গ্রেফতার করা হয় ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ৷ উল্লেখ্য, ধৃত শেখ রিয়াজউদ্দিন, শফিক শেখ, শেখ ফিরদৌস, শেখ নাসিরউদ্দিন এবং অপু বাউড়ি দুর্গাপুরের ওই বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের পাশে বিজড়া গ্রামের বাসিন্দা ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের জেল হেফাজতে পাঠানো হলে, টিআই প্যারেডের পরিকল্পনা রয়েছে তদন্তকারীদের ৷ এর জন্য আদালতে আবেদন জানিয়েছে পুলিশ ৷ এ নিয়ে আসানসোল-দুর্গাপুর কমিশনারেটের ডিসিপি (পূর্ব) অভিষেক গুপ্তা বলেন, "আমরা আজ চারজনকে আদালতে পাঠিয়েছি ৷ এর পাশাপাশি টিআই প্যারেডের জন্য আদালতের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে ৷"
উল্লেখ্য, নির্যাতিতা পুলিশকে দেওয়া বয়ানে জানিয়েছিলেন, অভিযুক্তদের মধ্যে একজন তাঁকে ধর্ষণ করেছিলেন ৷ বাকি 4 অভিযুক্ত এবং নির্যাতিতার সহপাঠী তথা প্রেমিকের কী ভূমিকা ছিল, তা সরকারিভাবে নথিভুক্ত করতে চাইছেন তদন্তকারীরা ৷ এর জন্য টিআই প্যারেডের আবেদন জানানো হয়েছে ৷ আদালতের অনুমতি মিললে, জেলের ভিতরেই তা করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর ৷
মূলত, ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে নির্যাতিতা চিকিৎসক তাঁর বয়ান অনুযায়ী, ধর্ষককে চিহ্নিত করবেন ৷ পাশাপাশি, ঘটনার সময় কারা কখন সেখানে উপস্থিত হয়েছিল, বাকিদের কার কী ভূমিকা ছিল, সেই সবটা ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে জানাবেন নির্যাতিতা ৷ এই পুরো প্রক্রিয়ার ভিডিয়োগ্রাফি করা হবে ৷