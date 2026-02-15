ETV Bharat / state

স্বামীর নৃশংস হত‍্যাকাণ্ডে যুক্ত স্ত্রী! বাদুড়িয়া হত্যাকাণ্ডে ধৃত বিএলও-র ‘প্রেমিকা’কে জেরার ভাবনা পুলিশের

পরিবারের একাংশ, পরকীয়ার বিষয়টি মানতে নারাজ৷ তবে পুলিশ জানিয়েছে, বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে৷

Baduria Murder
শোকাহত পরিবার ও নিহত নাসির আলি (ডানদিকে) (নিজস্ব ছবি)
বাদুড়িয়া (উত্তর 24 পরগনা), 15 ফেব্রুয়ারি: স্বামীর নৃশংস হত‍্যাকাণ্ডে স্ত্রীরও যোগ! স্বামী নাসির আলির খুনের পিছনে তাঁর স্ত্রী বিউটি খাতুনের যোগ থাকার সম্ভবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না তদন্তকারীরা। সেই কারণে বাদুড়িয়া হত্যাকাণ্ডে ধৃত বিএলও-র ‘প্রেমিকা’কে জেরা করার ভাবনা বসিরহাট জেলা পুলিশের।

সূত্রের খবর, ইতিমধ্যে নিহতের স্ত্রীকে জেরা করার তোড়জোড়ও শুরু হয়ে গিয়েছে। তদন্তকারীরা মনে করছেন, নৃশংস এই খুনের পরিকল্পনায় মদত থাকতে পারে ধৃত বিএলও রিজওয়ান হাসান মণ্ডলের ‘প্রেমিকা’ বিউটি খাতুনেরও।

স্বামীর নৃশংস হত‍্যাকাণ্ডে যুক্ত স্ত্রী! বাদুড়িয়া হত্যাকাণ্ডে ধৃত বিএলও-র ‘প্রেমিকা’কে জেরার ভাবনা পুলিশের (ইটিভি ভারত)

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের ধারণা, তাঁর 'পরামর্শ' মতোই নাসিরকে ফোন করে এসআইআরের নথি চেয়ে বাড়ি থেকে ডেকে আনা হয়েছিল। পুলিশের এ-ও ধারণা, বিউটির কথা মতো 'এইআরও' পরিচয় দিয়ে তাঁর স্বামীকে ফোন করেন রিজওয়ানের বিশ্বস্ত সঙ্গী সাগর। স্বভাবতই সব দিক খতিয়ে দেখে আটঘাট বেঁধেই ধৃত বিএলও-র প্রেমিকাকে জেরা করতে চান তদন্তকারী আধিকারিকরা।

এই বিষয়ে বসিরহাট জেলার পুলিশ সুপার হোসেন মেহেদি রহমান বলেন, "স্বামী নাসির আলির খুনের পিছনে তাঁর স্ত্রীর কোনও মদত আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তে কোনও যোগসাজশ যদি পাওয়া যায় আইনানুগ প্রক্রিয়া মেনে তাঁর বিরুদ্ধেও যথাযথ পদক্ষেপ করা হবে। তদন্ত এখনও চলছে।"

Baduria Murder
নাসির আলির বাড়ির সামনে পুলিশি পাহারা (নিজস্ব ছবি)

এদিকে, খুনের নেপথ্যে যে 'পরকীয়া'র সম্পর্ক রয়েছে, তাও মেনে নিয়েছেন পুলিশ সুপার। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "নিহত নাসির আলির স্ত্রীর সঙ্গে গত দেড় বছর ধরে বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল ধৃত বিএলও রিজওয়ান হাসান মণ্ডলের। বিষয়টি জানাজানি হতেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দাম্পত্য কলহ শুরু হয়। এই নিয়ে নাসিরের প্রতি আক্রোশ তৈরি হয়েছিল রিজওয়ানের। তাই, সে পথের 'কাঁটা' উপড়ে ফেলতে চেয়েছিল। সেই কারণে বিএলও তাঁর পরিচিত সাগর গায়েনকে এই খুনের 'সুপারি' দিয়েছিল। 'সুপারি'র টাকা লেনদেন হওয়ার আগেই ধরা পড়ে যায় দু'জনে।"

প্রথমে বাড়ি থেকে ডেকে এনে 'ভোটার'কে অপহরণ! তার পর নির্জন এলাকায় নিয়ে গিয়ে খুনের পর দেহ টুকরো টুকরো করে প্লাস্টিকের প‍্যাকেটে ভরে পৃথক তিনটি খালে ভাসিয়ে দেওয়া। নৃশংসতা, হাড়হিম যে শব্দই ব‍্যবহার করা হোক, বাদুড়িয়া হত‍্যাকাণ্ডে তা কম বলা হবে। যেভাবে পরিকল্পিতভাবে গোটা 'চিত্রনাট্য' সাজানো হয়েছিল, তা দেখেও হতবাক হয়ে গিয়েছেন অনেকে।

Baduria Murder
নাসির আলির শোকাহত পরিবার (নিজস্ব ছবি)

স্থানীয়দের একাংশ মনে করছে, পরিকল্পিত এই 'চিত্রনাট্য' হার মানাবে পেশাদারী অপরাধীদেরও! যদিও, সব কিছু করেও শেষ রক্ষা হয়নি। পুলিশের দাবি, ধরা পড়ে নিজের দোষ স্বীকার করে নেন এই 'চিত্রনাট্য'-এর মাস্টারমাউন্ড বিএলও রিজওয়ান হাসান মণ্ডল। বন্ধু সাগর গায়েনকে খুনের 'সুপারি' দেওয়ার কথাও তিনি মেনে নিয়েছেন পুলিশের জেরায়। স্বভাবতই, নৃশংস এই হত‍্যাকাণ্ডের 'জাল' গোটাতে কোনও কসুরই বাকি রাখছে না বসিরহাট জেলা পুলিশ।

অন‍্যদিকে, নিহত নাসির আলির পরিবার এখনও বিশ্বাস করতে পারছেন না, নৃশংস এই হত‍্যাকাণ্ডের নেপথ্যে রয়েছে 'পরকীয়া'র সম্পর্ক!

এই বিষয়ে নিহতের আত্মীয় নূর ইসলাম মণ্ডল বলেন, "কেন এতটা আক্রোশ, কেনই বা নাসিরকে নৃশংসভাবে খুন করে দেহ টুকরো টুকরো করার পর খালে ভাসিয়ে দেওয়া হল, তা কিছুই বুঝতে পারছি না আমরা। ও (নাসির) সাধারণ খেটে খাওয়া পরিবারের ছেলে। কোনও শত্রু আছে বলে জানা নেই। ওর স্ত্রীর কোনও সম্পর্ক কিংবা কারও সঙ্গে টাকা পয়সা নিয়ে গন্ডগোল, সেটাও শুনিনি। ওঁরা দু'জনে এক সঙ্গে পড়াশোনা করেছে। ও (রিজওয়ান) স্কুলে শিক্ষকের চাকরি পেয়ে যায়। আর নাসির চাষাবাদ ও সেলাইয়ের কাজের সঙ্গে যুক্ত। আমরা চাই, দোষীদের যেন ফাঁসি হয়।"

Baduria Murder
নিহত নাসির আলি (নিজস্ব ছবি)

তবে, নূর ইসলাম 'পরকীয়া'র সম্পর্কের বিষয়টি মানতে না-চাইলেও পরিবারের আরেকটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, নাসিরের সন্তানকে বাড়িতে গিয়ে 'টিউশনি' পড়াতেন শিক্ষক-বিএলও রিজওয়ান। সেই সূত্রে নাসিরের স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন তিনি। বাদুড়িয়ার একই গ্রামে নাসির ও রিজওয়ানের বাড়ি হওয়ায় এই সম্পর্ক নিয়ে প্রথম দিকে পরিবারের কারওরই কোনও সন্দেহ হয়নি। পরে, গ্রামে কানাঘুষো শুরু হওয়ায় বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে।

এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দাম্পত্য কলহ শুরু হলে 'প্রেমিক' রিজওয়ানের সঙ্গে সাময়িক ভাবে যোগাযোগ বন্ধ করে দেন বিউটি। তাতে বিএলও-র রাগ গিয়ে পড়ে নাসিরের উপর। তার পরেই নথির নাম করে গত 9 ফেব্রুয়ারি নাসিরকে ফোন করে ডাকেন তিনি। তাঁর বলে দেওয়া জায়গায় ওই যুবক হাজিরও হন। এর পর নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে প্রেমিকার স্বামীকে ভাড়াটে 'খুনি' দিয়ে খুন করেন রিজওয়ান।

পাঁচদিনের মাথায় নিখোঁজ নাসির আলির প‍্যাকেটবন্দি টুকরো টুকরো দেহাংশ মেলে বাদুড়িয়ার পৃথক তিনটি খাল থেকে। এর পরেই অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পাপলিয়া গ্রামের 22 নম্বর বুথের বিএলও ধৃত রিজওয়ানের বাড়ি সংলগ্ন এলাকায় পর্যাপ্ত নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয় পুলিশের তরফে।

