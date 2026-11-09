কালীপুজোর রাতে পুরসভার নোডাল অফিসারের বাড়ি লক্ষ্য করে আচমকা হামলা-গুলি, আটক 2
Attack and gunfire: ঘটনার পর থেকে আতঙ্কে রয়েছেন আধিকারিক । তাঁর সন্দেহ, সাট্টা জুয়া চক্রের দুষ্কৃতীরা ভেবেছে তিনি পুলিশকে তথ্য দিয়েছেন ৷
Published : November 9, 2026 at 4:34 PM IST
রিষড়া, 9 নভেম্বর: কালীপুজোর রাতে রিষড়া পুরসভার নোডাল অফিসারের বাড়ি লক্ষ্য করে আচমকা হামলা ও গুলি চালানোর অভিযোগ । এই সূত্রে দু'জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে রিষড়া থানার পুলিশ । রবিবার গভীর রাতে রিষড়া পুরসভার 22 নম্বর ওয়ার্ডের নবীন পল্লী এলাকার বাসিন্দা পুর-আধিকারিক অসিতাভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে এই ঘটনাটি ঘটেছে ৷
ঘটনার পর থেকে আতঙ্কে রয়েছেন । তিনি বলেন, "রাতে বেশ কয়েক জন দুষ্কৃতী আমার বাড়ির জানলা দরজায় ধাক্কা মারে । এত দিন আছি এখানে, এমন কোনওদিন হয়নি । দুষ্কৃতী দু'জনেরই নাম পরিচয় পাওয়া গিয়েছে । এই এলাকারই লোক ৷ একজনের বাবাকেও চিনি ৷ তিনি তো ভদ্রলোক ৷ আর একজনও এখানেই জিনিসপত্র বিক্রি করে ৷ পুলিশকে জানিয়েছি । কঠোর ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করছি ।"
অসিতাভ গঙ্গোপাধ্যায়ের দাবি, কালীপুজোর আগে এলাকায় মদ-জুয়ার ঠেকে অভিযান চালিয়েছিল পুলিশ । জুয়া ও মদের ঠেকে এখন এমনিতেই অভিযান চালানো হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় । তাঁর সন্দেহ, দুষ্কৃতীরা ভেবেছে তিনিই পুলিশকে তথ্য দিয়েছেন ৷ আর তারই প্রতিশোধ নিতে কালীপুজোর রাতে তাঁর বাড়িতে ভাঙচুরের পাশাপাশি গুলিও চালানো হয় বলে অভিযোগ । পরে ঘটনার খবর দেওয়ায় বাড়িতে আসে পুলিশ । যদিও আসলে কী কারণে এই ঘটনা, সেটা এখনও পরিষ্কার নয় পুলিশের কাছে ।
আটকদের জিজ্ঞাসাবাদের পাশাপাশি ঘটনা তদন্ত শুরু হয়েছে । চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের এক আধিকারিক জানান, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত হবে । ঘটনাটির সিসিটিভি ফুটেজ পেলে আরও স্পষ্ট হবে সব কিছু ৷ অসিতাভর কথায়, "রাত আড়াইটে নাগাদ যখন বাড়ির সামনে দুষ্কৃতীরা জড়ো হয়, তখন ব্যালকনি দিয়ে দেখার চেষ্টা করছিলাম কারা ওরা ! সেই সময় আমাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় কেউ ৷ প্রাণে বাঁচতে ভিতরে ঢুকে যাই ।"
আজ সকালে পদ্মপুকুর পাড় এলাকার বাসিন্দা বাবাই আইচ এবং সুভাষ নগরের সঞ্জীব শিকদার নামে দুই যুবককে আটক করে পুলিশ । তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছেন অসিতাভ । জুয়া-সাট্টার চক্রের সঙ্গে অভিযুক্তরা জড়িত বলে দাবি ।
রিষড়া পুরসভা সাম্প্রতিক সময়ে খাদ্য সুরক্ষা থেকে শুরু করে প্লাস্টিকের ব্যবহারের বিরুদ্ধে নানা জায়গায় অভিযান চালিয়েছে । ভেজাল তেল থেকে শুরু করে অসামাজিক কাজের বিরুদ্ধেও পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে চলছে অভিযান ৷ ঘটনার পর আতঙ্কিত হলেও পুরসভার আধিকারিক জানিয়েছেন, তাঁদের অভিযান থামবে না । আজ রিষড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি ।
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