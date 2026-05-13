ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণে তৎপর পুলিশ, আড়াই দিনে 3302 চালকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা
মুখ্যমন্ত্রীর হুশিয়ারির পর রাজ্য পুলিশের এই কড়া অবস্থান দেখে আগামী দিনে হেলমেটহীন বাইক চালকদের বিরুদ্ধে আরও বড়সড় অভিযান চলতে পারে বলেই মনে করছে প্রশাসনিক মহল।
Published : May 13, 2026 at 9:23 PM IST
কলকাতা, 13 মে: রাজ্যে ফের কড়া হচ্ছে ট্র্যাফিক আইন প্রয়োগ। হেলমেট ছাড়া বাইক চালানো রুখতে এবার বিশেষ অভিযানে নামল রাজ্য পুলিশ। নবান্ন সূত্রে খবর, সড়ক দুর্ঘটনা ও প্রাণহানির ঘটনা কমাতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যের সমস্ত জেলা পুলিশ ও ট্র্যাফিক বিভাগকে যৌথভাবে অভিযান চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্পষ্ট বার্তা— হেলমেট ছাড়া বাইক চালালে আর কোনও রকম ছাড় নয়।
বাইক চালানোর ক্ষেত্রে হেলমেট বাধ্যতামূলক— এই নিয়ম নতুন নয়। বহু বছর ধরেই আইন কার্যকর রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এখনও শহর থেকে জেলা, বহু জায়গাতেই দেখা যায় নিয়ম ভাঙার প্রবণতা। বিশেষ করে রাতের শহরে দ্রুতগতিতে হেলমেট ছাড়া বাইক ছোটানোর অভিযোগ দীর্ঘদিনের। শুধু চালকই নন, অনেক সময় আরোহীদের মধ্যেও হেলমেট ব্যবহারের অনীহা লক্ষ্য করা যায়। যার জেরে বাড়ছে দুর্ঘটনার আশঙ্কা।
রাজ্য পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, 11 এবং 12 মে— এই দুই দিনে মোট 2661 জন হেলমেটহীন বাইক চালকের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। 13 মে বিকেল চারটে পর্যন্ত আরও 641 জনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে পুলিশ। অর্থাৎ, মাত্র আড়াই দিনের মধ্যেই তিন হাজারের বেশি মোটরবাইক চালক পুলিশের নজরে এসেছেন। এই পরিসংখ্যান থেকেই পরিষ্কার, কতটা ব্যাপক হারে এখনও ট্র্যাফিক আইন অমান্য করা হচ্ছে।
পুলিশ সূত্রে খবর, শুধুমাত্র জরিমানা নয়, প্রয়োজনে আরও কঠোর পদক্ষেপও নেওয়া হতে পারে। ট্র্যাফিক আইন ভাঙলে চালকদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা, লাইসেন্স সংক্রান্ত ব্যবস্থা কিংবা যানবাহন আটক করার মতো পদক্ষেপও নেওয়া হতে পারে বলে ইঙ্গিত মিলেছে।
কলকাতা-সহ রাজ্যের একাধিক শহরে দীর্ঘদিন ধরেই দেখা যাচ্ছে, অনেক বাইক চালক হেলমেট ব্যবহার করছেন না। বিশেষ করে তরুণদের একাংশের মধ্যে বেপরোয়া বাইক চালানোর প্রবণতা উদ্বেগ বাড়াচ্ছে প্রশাসনের। রাত বাড়লেই শহরের বিভিন্ন রাস্তায় হেলমেট ছাড়াই দ্রুতগতিতে বাইক দৌড়ানোর অভিযোগ ওঠে। এর ফলে দুর্ঘটনার সংখ্যা যেমন বাড়ছে, তেমনই বাড়ছে মৃত্যুর ঘটনাও। ট্র্যাফিক বিশেষজ্ঞদের মতে, দুর্ঘটনার সময় মাথায় গুরুতর আঘাত লাগাই অধিকাংশ মৃত্যুর মূল কারণ। আর সেই কারণেই হেলমেট ব্যবহারের উপর এত জোর দিচ্ছে প্রশাসন।
নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, এবার ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। রাজ্য পুলিশের তরফে জারি হওয়া নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, ট্র্যাফিক গার্ড ও স্থানীয় থানাগুলিকে একযোগে বিশেষ নজরদারি চালাতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ মোড়, ব্যস্ত রাস্তা, স্কুল-কলেজ এলাকা এবং জাতীয় সড়কে বাড়ানো হবে পুলিশি নজরদারি।
শুধু তাই নয়, এই অভিযানের অগ্রগতি নিয়ে নিয়মিত রিপোর্টও সংগ্রহ করা হবে। এডিজি ট্র্যাফিক নিজে পুরো বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করবেন বলে জানা গিয়েছে। কোথায় কতজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, কোন এলাকায় নিয়মভঙ্গ বেশি হচ্ছে— সেই সমস্ত তথ্য নিয়মিত খতিয়ে দেখা হবে।
প্রশাসনের একাংশের মতে, শুধুমাত্র জরিমানা করলেই সমস্যার সমাধান হবে না। সাধারণ মানুষের মধ্যেও সচেতনতা বাড়ানো জরুরি। কারণ হেলমেট কোনও ফ্যাশনের বিষয় নয়, এটি জীবন রক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষা ব্যবস্থা। তাই আইন প্রয়োগের পাশাপাশি সচেতনতা প্রচারেও জোর দিতে চলেছে পুলিশ প্রশাসন। রাজ্য পুলিশের এই কড়া অবস্থানের পর আগামী দিনে হেলমেটহীন বাইক চালকদের বিরুদ্ধে আরও বড়সড় অভিযান চলতে পারে বলেই মনে করছে প্রশাসনিক মহল।