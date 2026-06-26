তারাতলা-কাণ্ডে নির্মাণে গাফিলতি নাকি সংঘবদ্ধ চক্র ? 'মাথা'র খোঁজে কালীচরণকে হেফাজতে নিল পুলিশ
ত্রুটিপূর্ণ নকশার অভিযোগে ধৃত প্রাক্তন ওএসডি 4 জুলাই পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতে । উদ্ধারকাজ শেষের পথে, এসএসকেএম থেকে ছাড়া পাচ্ছেন 10 আহত, মৃত্যু বেড়ে 16 ৷
Published : June 26, 2026 at 9:03 PM IST
কলকাতা, 26 জুন: তারাতলার নির্মীয়মাণ গুদাম ধসের ঘটনায় তদন্ত যত এগোচ্ছে, ততই সামনে আসছে নতুন নতুন প্রশ্ন । দুর্ঘটনার নেপথ্যে শুধুই কি নির্মাণে গাফিলতি, নাকি ছিল অনিয়মের চক্র ? শুক্রবার আলিপুর আদালতে ধৃত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে হাজির করিয়ে কলকাতা পুলিশ যে বক্তব্য পেশ করেছে, তাতে স্পষ্ট- তদন্ত এখন শুধুমাত্র একজন অভিযুক্তকে ঘিরে সীমাবদ্ধ নেই । পুলিশের দাবি, গোটা ঘটনাই ছিল একটি 'টিমওয়ার্ক' । সেই দলের বাকি সদস্যরা কারা, কার মদতে এই ত্রুটিপূর্ণ নির্মাণের অনুমোদন মিলেছিল এবং কালীচরণের 'রক্ষাকর্তা' কে, সেই উত্তরই এখন খুঁজছেন তদন্তকারীরা ।
সরকারি আইনজীবী আদালতে জানান, ভেঙে পড়া গুদামের নকশাতেই গুরুতর ত্রুটি ছিল । অভিযোগ, সেই নকশার অনুমোদনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । পুলিশের দাবি, তিনি একা নন, একটি সংঘবদ্ধ চক্রের অংশ হিসেবেই কাজ করতেন । সেই কারণেই তদন্তের স্বার্থে তাঁকে হেফাজতে নেওয়া জরুরি বলে আদালতে আবেদন জানানো হয় । আদালত সেই আবেদন মঞ্জুর করে আগামী 4 জুলাই পর্যন্ত পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে ।
এদিকে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোরও তীব্র হয়েছে । বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বৃহস্পতিবার দাবি করেন, "কালীকে তুললে সব বেরিয়ে যাবে । কলকাতা পুরসভায় কালী না-বললে কোনও প্ল্যান (পাশ) হয় না ।" এখানেই না থেমে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, পূর্বতন তৃণমূল সরকারের আমলে ত্রুটিপূর্ণ নকশায় অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল । এমনকী তৎকালীন মেয়র ফিরহাদ হাকিম নিজেই সেই অনুমোদনে স্বাক্ষর করেছিলেন ।
সেই বক্তব্যের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরহাদের তৎকালীন ওএসডি কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করে পুলিশ । আর এদিন এ ব্যাপারে আরও একধাপ এগিয়ে রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল তারাতলা-কাণ্ডে ফিরহাদ হাকিমের গ্রেফতারের দাবি তুলেছেন ৷
অন্যদিকে, উদ্ধারকাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে বলে জানিয়েছেন কলকাতা পুলিশের কমিশনার অজয় নন্দা। শুক্রবার ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর তিনি বলেন, "নতুন করে কোনও গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না । থার্মাল স্ক্যানিংয়েও কোথাও জীবিত বা মৃতদেহের অস্তিত্বের প্রমাণ মেলেনি । তবে শ্রমিকদের উপস্থিতির নির্দিষ্ট রেজিস্টার না মেলায় এখনও কিছুটা অনিশ্চয়তা রয়েছে । শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি নিশ্চিত করার চেষ্টা চলছে । সম্পূর্ণ নিশ্চিত হওয়ার পরই ধ্বংসস্তূপ সরানোর কাজ শুরু হবে ।"
বুধবার দুপুর 12টা 7 মিনিটে তারাতলায় নির্মীয়মাণ গুদামের ছাদ আচমকাই ধসে পড়ে । বিশাল লোহার কাঠামো ও কংক্রিটের স্তূপের নীচে চাপা পড়েন বহু শ্রমিক । এখনও পর্যন্ত 33 জনকে উদ্ধার করা হয়েছে । তাঁদের মধ্যে 16 জনের মৃত্যু হয়েছে । মৃতদের মধ্যে এখনও একজনের পরিচয় জানা যায়নি । বাকিদের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়েছে ।
এসএসকেএম হাসপাতালে বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন 17 জন আহত । হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁদের মধ্যে দশজনের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল হওয়ায় ছুটি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । তবে এখনও সাতজন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন । তাঁদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রেখে চিকিৎসা চলছে ।
শুক্রবার এসএসকেএম হাসপাতালে গিয়ে আহতদের সঙ্গে দেখা করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় । নিহতদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি । পরে সাংবাদিকদের তিনি জানান, আহতদের দ্রুত সুস্থ করে বাড়ি পাঠানোর চেষ্টা চলছে, যাতে ট্রমা কেয়ার ইউনিটের শয্যাগুলি অন্য গুরুতর রোগীদের জন্যও ব্যবহার করা যায় । একই সঙ্গে তিনি জানান, এখনও একটিমাত্র অশনাক্ত দেহের ময়নাতদন্ত বাকি রয়েছে । বাইরে থেকে কাজ করতে আসা শ্রমিকদের বাড়ি ফিরতে কোনও সমস্যা হলে রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় সাহায্য করবে বলেও আশ্বাস দিয়েছেন তিনি । পাশাপাশি নিহতদের পরিবারকেও সরকারি সহায়তা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন ।
এদিকে ঘটনা পরম্পরা থেকে ওয়াকিবহাল মহলের অভিমত, তারাতলা বিপর্যয় এখন আর শুধুমাত্র একটি নির্মাণ দুর্ঘটনার তদন্তে সীমাবদ্ধ নেই । পুলিশের দাবি অনুযায়ী, এর নেপথ্যে যদি সত্যিই একটি সংঘবদ্ধ চক্র কাজ করে থাকে, তবে সেই চক্রের নাগাল পাওয়া এবং দায় নির্ধারণই এখন তদন্তের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ।