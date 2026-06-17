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দিনহাটা নিয়ে যাওয়ার পথে কৃষ্ণনগরে উদয়নকে লাঞ্চ করালো পুলিশ

বুধবার কলকাতার ফুলবাগান থেকে রাজ্য়ের প্রাক্তন মন্ত্রী উদয়ন গুহকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ৷

UDAYAN GUHA
কৃষ্ণনগরে উদয়নকে লাঞ্চ করালো পুলিশ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 17, 2026 at 8:27 PM IST

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কৃষ্ণনগর (নদিয়া), 17 জুন: পুরনো মামলায় রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী উদয়ন গুহকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ৷ বুধবার কলকাতার ফুলবাগান এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়৷ তার পর তাঁকে সড়ক পথে নিয়ে যাওয়া হয় কোচবিহারে৷ যাওয়ার পথে নদিয়ার কৃষ্ণনগরে থামে পুলিশের গাড়ি৷ জাতীয় সড়কের পাশে একটি রেস্তরাঁয় তাঁকে লাঞ্চ করানো হয়৷ সঙ্গে থাকা পুলিশকর্মীরাও দুপুরের খাবার খেয়ে নেন সেখানে৷

কোচবিহারের রাজনৈতিক নেতা উদয়ন গুহ৷ বাবা কমল গুহ ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা ছিলেন৷ বামফ্রন্ট সরকারে মন্ত্রিত্বও সামলেছেন৷ উদয়েনরও রাজনীতিতে হাতেখড়ি ফরওয়ার্ড ব্লক দিয়ে৷ 2015 সালে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন৷ 2021-এর পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারে মন্ত্রিত্বেও ছিলেন৷

দিনহাটা নিয়ে যাওয়ার পথে কৃষ্ণনগরে উদয়নকে লাঞ্চ করালো পুলিশ (ইটিভি ভারত)

তবে বিভিন্ন কারণে বিতর্কে জড়িয়ে বারবার শিরোনামে এসেছেন তিনি৷ তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ উঠেছে৷ বেশ কয়েকটি মামলাও দায়ের হয় তাঁর বিরুদ্ধে৷ তেমনই একটি পুরনো মামলায় তাঁকে এদিন কলকাতা থেকে গ্রেফতার করে কোচবিহারের দিনহাটা থানার পুলিশ৷ কারণ, ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটে হারার পর থেকে কলকাতাতেই ছিলেন উদয়ন৷

গ্রেফতারের পর সড়ক পথে উদয়নকে নিয়ে যাওয়া হয় কোচবিহারে৷ যাওয়ার পথে কৃষ্ণনগরে থামে পুলিশের গাড়ি৷ জাতীয় সড়কের পাশে একটি রেস্তরাঁয় নিয়ে যাওয়ায় উদয়ন গুহকে৷ গাড়ি থেকে নেমে তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে চাননি৷ সরাসরি ঢুকে যান রেস্তরাঁয়৷ পুলিশকর্মীদের সঙ্গেই তিনি লাঞ্চ সারেন৷

কী খেলেন? এই নিয়ে অবশ্য কেউই প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করতে নারাজ৷ তবে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, ভাত, ডাল, সবজি ও মাছ খেয়েছেন উদয়ন গুহ৷ পুলিশকর্মীরাও লাঞ্চে একই খাবার খেয়েছেন৷ লাঞ্চ সেরে পুলিশের গাড়িতে ওঠার সময় অবশ্য মুখ খোলেন দিনহাটার প্রাক্তন বিধায়ক৷ তিনি বলেন, ‘‘আমাকে কেন গ্রেফতার করা হয়েছে, আমি জানি না। যারা করেছে, তারাই সঠিক বলতে পারবে।’’

পুলিশের তরফে এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করা হয়নি৷ তবে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, 2021-এর বিধানসভা নির্বাচন ও 2024-এর লোকসভা ভোটের পর কোচবিহার জেলায় সংঘটিত ভোট-পরবর্তী হিংসার একাধিক অভিযোগের তদন্ত চলছিল। সেই তদন্তে উদয়ন গুহের নাম উঠে আসে৷ কয়েকটি ঘটনার সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, উদয়ন গুহের বিরুদ্ধে কয়েকটি দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলার তদন্তও চলছে। তবে কোন মামলায় তাঁকে গ্রেফতার সেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়নি৷

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TAGGED:

TRINAMOOL
SCAM
ARREST
উদয়ন গুহ
UDAYAN GUHA

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