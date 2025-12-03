আদালতকে বিভ্রান্ত করতে জাল নথি ব্যবহার অভিযুক্ত বিডিও-র ! চাঞ্চল্যকর তথ্য পেল পুলিশ
দত্তাবাদে স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের ঘটনায় বিডিও-র বিরুদ্ধে তথ্য পেতে হোটেল মালিকই এখন হাতিয়ার পুলিশের ৷
Published : December 3, 2025 at 5:34 PM IST
কলকাতা, 3 ডিসেম্বর: দত্তাবাদে স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের তদন্ত ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে । মামলার মূল অভিযুক্ত হিসেবে রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনের নাম বারবার উঠে আসছে । এবার তাঁর আগাম জামিনের আবেদনে আদালতে জমা দেওয়া নথিপত্র নিয়েই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন বিধাননগর কমিশনারেটের গোয়েন্দারা । আর এই বিষয়ে পুলিশের হাতিয়ার এখন কলকাতা বিমানবন্দর লাগোয়া একটি হোটেলের মালিকের বয়ান । পুলিশের দাবি, বিডিও যে অজুহাত দেখিয়েছিলেন তা যে বিশ্বাসযোগ্য নয়, তার একাধিক প্রমাণ মিলতে শুরু করেছে ।
স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুন হওয়ার দিন তিনি দত্তাবাদে ছিলেন না, এমনটাই দাবি করে আগাম জামিন চেয়েছিলেন প্রশান্ত বর্মন । এই বিষয়ে আদালতে জানানো হয় যে, ঘটনার দিন তিনি কলকাতা বিমানবন্দরের লাগোয়া একটি হোটেলে অবস্থান করছিলেন । তিনি দত্তাবাদে ছিলেন না । শুধু মৌখিক দাবি নয়, সেই সঙ্গে হোটেল সংক্রান্ত বেশকিছু নথিও জমা দেওয়া হয় আদালতে । সেই নথিগুলিই এখন তদন্তকারীদের চোখে কৌতূহলের কেন্দ্রে ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আদালতে জমা দেওয়া নথি অনুসন্ধান করতে গিয়ে গোয়েন্দারা সংশ্লিষ্ট হোটেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন । সেখান থেকেই ধরা পড়ে বড় কিছু অসঙ্গতি । হোটেলের রেজিস্টার ও ডিজিটাল এন্ট্রি খতিয়ে দেখে তদন্তকারীরা জানতে পারেন, ঘটনার দিন ওই হোটেলে প্রশান্ত বর্মনের থাকার কোনও রেকর্ড অন্তত খাতায় কলমে পুলিশ নাকি খুঁজে পায়নি । এমনকি তাঁর নামে কোনও ঘর বুকিং বা আগাম সংরক্ষণের তথ্যও হোটেল কর্তৃপক্ষ খুঁজে পাননি । জানা গিয়েছে, হোটেলের মালিকের সঙ্গে কথা বলে পুলিশ স্পষ্টভাবে একাধিক তথ্য পেয়েছে ।
এতে প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে আদালতে জমা দেওয়া নথিগুলি কোথা থেকে এল ? তদন্তকারীদের সন্দেহ, বিডিওর তরফ থেকে যে নথি আদালতে জমা পড়েছিল, তা জাল হতে পারে । যদি সত্যি সেটাই প্রমাণিত হয়, তবে শুধু খুনের মামলাই নয়, নথি জালিয়াতির অভিযোগেও আলাদা মামলা হতে পারে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ।
এই বিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিধাননগর কমিশনারেটের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, "এ ধরনের গুরুতর অভিযোগে নিজের অবস্থান লুকোতে এবং আদালতকে বিভ্রান্ত করতে জাল নথি ব্যবহার করা ভয়ংকর একটি অভিযোগ । আমরা প্রতিটি নথির উৎস, সময়ের গতিবিধি, সিগনেচার - সব কিছুই যাচাই করছি ।"
স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন ক্যামিলা খুনকাণ্ডে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করতে পেরেছে পুলিশ । তদন্তে উঠে এসেছে যে, খুনের কারণ ব্যক্তিগত শত্রুতা ও লোভ দুটিই হতে পারে । পুলিশের ধারণা, এই ঘটনার নেপথ্যে একটি সুসংগঠিত চক্র থাকলেও থাকতে পারে, যারা পরিকল্পনা করে খুনের ঘটনাটি ঘটিয়েছে ।
বিধাননগর কমিশনারেটের গোয়েন্দাদের মতে, বিডিও প্রশান্ত বর্মন শুধুমাত্র অজুহাত দিয়ে নিজেকে তদন্তের বাইরে রাখার চেষ্টা করেননি, বরং আদালতে বিভ্রান্তিকর তথ্য পেশ করে তদন্তে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন । তদন্তের স্বার্থে ইতিমধ্যেই তাঁর কল রেকর্ড, লোকেশন ট্র্যাক করা হয়েছে এবং গতিবিধির উপর নজর বাড়ানো হয়েছে । তবে বিডিও-র কোনও সন্ধান এখনও পায়নি পুলিশ ।
এদিকে, স্থানীয়দের একাংশের মতে, খুনের ঘটনার দিন দত্তাবাদের আশপাশে তাঁকে দেখা গিয়েছে । যদিও পুলিশ এ বিষয়ে এখনও মুখ খোলেনি ।
দত্তাবাদ স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুন মামলায় যত দিন যাচ্ছে, তত মজবুত হচ্ছে রহস্যের দেওয়াল । আদালতে জমা দেওয়া নথির সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় এই মামলায় নতুন মোড় এসেছে । তদন্তকারীরা আশা করছেন, নথি জালিয়াতির বিষয়টি পরিষ্কার হলে সামগ্রিক মামলার গতিপথও দ্রুত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের দিকে এগোবে ।