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অনুব্রতর উপর হামলায় অভিযুক্ত বিজেপি কর্মীদের ছেড়ে দিল পুলিশ ! সিউড়িতে দখল তৃণমূল কার্যালয়

BJP Workers Heckled Anubrata in Suri: একদা দোর্দণ্ডপ্রতাপ তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলের উপর হামলায় অভিযুক্ত তিন বিজেপি সমর্থকের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপই করল না পুলিশ ৷

BJP Captures TMC party Office in Suri
সিউড়িতে তৃণমূলের কার্যালয়ে গেরুয়া রং (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 1, 2026 at 2:07 PM IST

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সিউড়ি, 1 অক্টোবর: দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর ও বীরভূমের দাপুটে নেতা অনুব্রতর কলার ধরে শাসানির ঘটনায় ধৃত তিন জনকে ছেড়ে দিল পুলিশ ৷ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ঘটনায় পুলিশের কাছে অভিযোগ জমা পড়েনি ৷ তাই ধৃতদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ৷ তবে এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে ৷

অন্যদিকে, অনুব্রতর উপর হামলার পরপরই সিউড়ির তিলপাড়ায় একটি দলীয় কার্যালয় গেরুয়া রং করে দখল নিল বিজেপি ৷ সেখানে ওড়ানো হল বিজেপির পতাকা ৷

সিউড়িতে তৃণমূলের কার্যালয়ে গেরুয়া রং করা হচ্ছে (ইটিভি ভারত)

বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে পালাবদলের পর 30 সেপ্টেম্বর প্রথম সিউড়িতে দলীয় কার্যালয়ে গিয়েছিলেন অনুব্রত মণ্ডল ৷ ইতিমধ্যে তিনি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়-পন্থী গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস শিবিরের বীরভূম জেলা সভাপতি ৷

গতকাল অনুব্রত কার্যালয়ে থাকাকালীন হাতে লাঠি নিয়ে 3 জন কার্যালয়ে ঢুকে রীতিমতো তাণ্ডব চালায় ৷ তারা একদা দোর্দণ্ডপ্রতাপ মমতা-ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতার উপর চড়াও হয় ৷ অনুব্রতর সামনেই দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর-তাণ্ডব চালায় ৷ চেয়ার, টেবিল, এসি ভেঙে দেয় ৷ এমনকী, অনুব্রতর কলার ধরে হুমকি দেয় ৷ পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয় ৷ জানা যায়, এই দুষ্কৃতীরা বিজেপি কর্মী-সমর্থক ৷

এই ঘটনায় সিউড়ি থানার পুলিশ আকাশ দেবনাথ, বান্টি বীরবংশী ও ঋষভ গৌর নামে বিজেপি সমর্থককে আটক করে ৷ পুলিশ তাদের থানায় নিয়ে যাওয়ার সময়ে 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দিতে থাকে ধৃত যুবকেরা ৷ এদিন সকালেই ধৃতদের ছেড়ে দিল পুলিশ ৷

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অনুব্রতর তরফে কোনও অভিযোগ দায়ের না-হওয়ায় ধৃতদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ৷ প্রশ্ন উঠছে, যে কোনও ঘটনার 24 ঘণ্টা পরেও অভিযোগ করা যায় ৷ আর দ্বিতীয়ত, সাংবাদিকদের ক্যামেরার সামনে একটি রাজনৈতিক দলের দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর-তাণ্ডব চালানো হল ৷ পুলিশ যখন সিউড়িতে তৃণমূলের কার্যালয়ে পৌঁছয়, তখনও ওই তিনজন বিজেপি সমর্থক অনুব্রতকে হুঁশিয়ারি দিচ্ছিল ৷ তারপরেও পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত কোনও মামলা রুজু না-করে কীভাবে ধৃতদের ছেড়ে দিল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ৷ যদিও, এই সংক্রান্ত কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে চাননি বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার বিদীত রাজ বন্দেশ ৷

BJP Worker threatens Ritabrata TMC Leader Anubrata Mondal
অনুব্রত মণ্ডলের কলার ধরে প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে বিজেপি কর্মী (ইটিভি ভারত)

গতকাল দোর্দণ্ডপ্রতাপ অনুব্রতর উপর চড়াও হয়ে হুমকির পরেই সিউড়িতে আরেকটি দলীয় কার্যালয়ের দখল নিল বিজেপি ৷ সিউড়ির তিলপাড়ায় তৃণমূলের একটা কার্যালয়ের দেওয়ালের নীল-সাদা রং ও জোড়া ফুল প্রতীক গেরুয়া রং করে ঢেকে দেওয়া হয় ৷ বিজেপির দলীয় পতাকা উড়িয়ে দখল করে নেওয়া হয় কার্যালয়টি ৷

স্থানীয় বিজেপি নেতা ত্রিভুবন মিশ্র বলেন, "ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকেই বন্ধ পার্টি অফিসটা ৷ ফলে নেশাগ্রস্তদের ডেরায় পরিণত হয়েছিল ৷ স্থানীয় বাসিন্দারা আপত্তি করছিল ৷ তাই রং বদল করে দেওয়া হল ৷ এখান থেকেই এবার বিজেপির কর্মসূচিগুলি পরিচালনা করা হবে ৷ বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চার পার্টি অফিস হিসাবে এটা ব্যবহার করা হবে ৷"

বিজেপি নেতৃত্ব জানিয়েছে, তৃণমূলের কার্যালয়টি দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে পড়ে আছে ৷ ফলে সমাজবিরোধী, নেশাগ্রস্তদের আড্ডায় পরিণত হয়েছিল ৷ স্থানীয় মানুষজন এই নিয়ে একাধিক অভিযোগ করছিল ৷ তাই রং পরিবর্তন করে বিজেপির স্থানীয় কাজকর্ম এখান থেকে করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷

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ANUBRATA BJP WORKERS THREATEN
সিউড়িতে তৃণমূল কার্যালয় দখল
BJP WORKERS HECKLE ANUBRATA MONDAL
অনুব্রতর কলার ধরে হুমকি
BJP WORKERS THREATENS ANUBRATA

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