অনুব্রতর উপর হামলায় অভিযুক্ত বিজেপি কর্মীদের ছেড়ে দিল পুলিশ ! সিউড়িতে দখল তৃণমূল কার্যালয়

অনুব্রতর উপর হামলায় অভিযুক্ত বিজেপি কর্মীদের ছেড়ে দিল পুলিশ ! সিউড়িতে দখল তৃণমূল কার্যালয়
BJP Workers Heckled Anubrata in Suri: একদা দোর্দণ্ডপ্রতাপ তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলের উপর হামলায় অভিযুক্ত তিন বিজেপি সমর্থকের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপই করল না পুলিশ ৷
Published : October 1, 2026 at 2:07 PM IST
সিউড়ি, 1 অক্টোবর: দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর ও বীরভূমের দাপুটে নেতা অনুব্রতর কলার ধরে শাসানির ঘটনায় ধৃত তিন জনকে ছেড়ে দিল পুলিশ ৷ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ঘটনায় পুলিশের কাছে অভিযোগ জমা পড়েনি ৷ তাই ধৃতদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ৷ তবে এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে ৷
অন্যদিকে, অনুব্রতর উপর হামলার পরপরই সিউড়ির তিলপাড়ায় একটি দলীয় কার্যালয় গেরুয়া রং করে দখল নিল বিজেপি ৷ সেখানে ওড়ানো হল বিজেপির পতাকা ৷
বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে পালাবদলের পর 30 সেপ্টেম্বর প্রথম সিউড়িতে দলীয় কার্যালয়ে গিয়েছিলেন অনুব্রত মণ্ডল ৷ ইতিমধ্যে তিনি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়-পন্থী গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস শিবিরের বীরভূম জেলা সভাপতি ৷
গতকাল অনুব্রত কার্যালয়ে থাকাকালীন হাতে লাঠি নিয়ে 3 জন কার্যালয়ে ঢুকে রীতিমতো তাণ্ডব চালায় ৷ তারা একদা দোর্দণ্ডপ্রতাপ মমতা-ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতার উপর চড়াও হয় ৷ অনুব্রতর সামনেই দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর-তাণ্ডব চালায় ৷ চেয়ার, টেবিল, এসি ভেঙে দেয় ৷ এমনকী, অনুব্রতর কলার ধরে হুমকি দেয় ৷ পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয় ৷ জানা যায়, এই দুষ্কৃতীরা বিজেপি কর্মী-সমর্থক ৷
এই ঘটনায় সিউড়ি থানার পুলিশ আকাশ দেবনাথ, বান্টি বীরবংশী ও ঋষভ গৌর নামে বিজেপি সমর্থককে আটক করে ৷ পুলিশ তাদের থানায় নিয়ে যাওয়ার সময়ে 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দিতে থাকে ধৃত যুবকেরা ৷ এদিন সকালেই ধৃতদের ছেড়ে দিল পুলিশ ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অনুব্রতর তরফে কোনও অভিযোগ দায়ের না-হওয়ায় ধৃতদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ৷ প্রশ্ন উঠছে, যে কোনও ঘটনার 24 ঘণ্টা পরেও অভিযোগ করা যায় ৷ আর দ্বিতীয়ত, সাংবাদিকদের ক্যামেরার সামনে একটি রাজনৈতিক দলের দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর-তাণ্ডব চালানো হল ৷ পুলিশ যখন সিউড়িতে তৃণমূলের কার্যালয়ে পৌঁছয়, তখনও ওই তিনজন বিজেপি সমর্থক অনুব্রতকে হুঁশিয়ারি দিচ্ছিল ৷ তারপরেও পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত কোনও মামলা রুজু না-করে কীভাবে ধৃতদের ছেড়ে দিল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ৷ যদিও, এই সংক্রান্ত কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে চাননি বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার বিদীত রাজ বন্দেশ ৷
গতকাল দোর্দণ্ডপ্রতাপ অনুব্রতর উপর চড়াও হয়ে হুমকির পরেই সিউড়িতে আরেকটি দলীয় কার্যালয়ের দখল নিল বিজেপি ৷ সিউড়ির তিলপাড়ায় তৃণমূলের একটা কার্যালয়ের দেওয়ালের নীল-সাদা রং ও জোড়া ফুল প্রতীক গেরুয়া রং করে ঢেকে দেওয়া হয় ৷ বিজেপির দলীয় পতাকা উড়িয়ে দখল করে নেওয়া হয় কার্যালয়টি ৷
স্থানীয় বিজেপি নেতা ত্রিভুবন মিশ্র বলেন, "ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকেই বন্ধ পার্টি অফিসটা ৷ ফলে নেশাগ্রস্তদের ডেরায় পরিণত হয়েছিল ৷ স্থানীয় বাসিন্দারা আপত্তি করছিল ৷ তাই রং বদল করে দেওয়া হল ৷ এখান থেকেই এবার বিজেপির কর্মসূচিগুলি পরিচালনা করা হবে ৷ বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চার পার্টি অফিস হিসাবে এটা ব্যবহার করা হবে ৷"
বিজেপি নেতৃত্ব জানিয়েছে, তৃণমূলের কার্যালয়টি দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে পড়ে আছে ৷ ফলে সমাজবিরোধী, নেশাগ্রস্তদের আড্ডায় পরিণত হয়েছিল ৷ স্থানীয় মানুষজন এই নিয়ে একাধিক অভিযোগ করছিল ৷ তাই রং পরিবর্তন করে বিজেপির স্থানীয় কাজকর্ম এখান থেকে করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷