আসানসোলে গুলি কাণ্ড: ঘটনাস্থলে ফরেনসিক টিম, সংগ্রহ করা হল নমুনা
Firing Between Police and Pratap Das: পুলিশের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে হাসপাতালে ভর্তি প্রতাপ ৷ রবিবার ঘটনাস্থলে পৌঁছে নমুনা সংগ্রহ করল ফরেনসিক টিম ৷
Published : November 29, 2026 at 6:25 PM IST
আসানসোল, 29 নভেম্বর: কুখ্যাত দুষ্কৃতী প্রতাপ দাসকে পাকড়াও করতে আসানসোলের ইসমাইল এলাকায় গুলির লড়াইয়ের ঘটনায় তদন্তে এবার ফরেনসিক টিম। রবিবার ঘটনাস্থলে পৌঁছল ছয় সদস্যের ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ দল।
হিরাপুর থানার পুলিশের উপস্থিতিতে ঘটনাস্থল থেকে বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করেন ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা। সংগৃহীত নমুনাগুলি পরীক্ষা করে ঘটনার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দিক খতিয়ে দেখা হবে বলে মনে করা হচ্ছে।
গত বুধবার একটি মামলায় আসানসোলের কুখ্যাত দুষ্কৃতী প্রতাপ দাসকে ধরতে পুলিশ তার বাড়ি পৌঁছয় ৷ তখন প্রতাপ পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় ও সেখান থেকে পালিয়ে যায়। এরপর আসানসোলের বিভিন্ন জায়গায় তার সন্ধানে চিরুনি তল্লাশি চালানো হয়। শুক্রবার হঠাৎই ইসমাইল এলাকায় তার উপস্থিতির খবর পেয়ে পুলিশ অভিযান চালায়। সেই সময় প্রতাপকে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে এলাকায় দেখা যায় বলে অভিযোগ।
পুলিশ তাকে আটক করতে গেলে 2 রাউন্ড গুলি চালায় ওই অভিযুক্ত । পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশও পাল্টা গুলি চালায়। শেষ পর্যন্ত পুলিশের গুলিতে ডান পায়ে জখম অবস্থায় গ্রেফতার করা হয় প্রতাপ দাসকে। বর্তমানে ধৃত প্রতাপ দাস আসানসোল জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তদন্তকারী আধিকারিকরা তাঁকে জেরা করছেন।
অন্যদিকে, পুরো ঘটনা নিয়ে তদন্ত চালাতে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা এদিন ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। যে স্থানে গুলির লড়াই চলেছিল, পুলিশ আগে থেকেই তা কর্ডন দিয়ে ঘিরে রেখেছিল। রবিবার সেখানে পৌঁছয় 6 সদস্যের ফরেনসিক দল। তারা বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করে। হিরাপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল।
ঘটনাস্থলে ঠিক কী কী ঘটেছিল তার পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য এই ফরেনসিক রিপোর্ট থেকেই বেরিয়ে আসবে। যা আগামী দিনে কোর্টে প্রমাণ হিসেবে পুলিশের অস্ত্র হয়ে উঠবে।