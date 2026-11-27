পুলিশের সঙ্গে গুলির লড়াই, গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে আসানসোলের প্রতাপ
Asansol Police Firing Case: পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর পর থেকেই তার খোঁজ চলছিল ৷ শুক্রবার সকালে অবশেষে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় আটক ইসমাইলের প্রতাপ দাস ৷
Published : November 27, 2026 at 11:29 AM IST
আসানসোল, 27 নভেম্বর: অবশেষে দীর্ঘ পুলিশি অভিযানের পর গুলিবিদ্ধ অবস্থায় আটক দুষ্কৃতী প্রতাপ দাস ওরফে প্যাঁওকে । শুক্রবার সকালে আসানসোলের ইসমাইল এলাকায় ফের বন্দুক হাতে দেখা যায় তাকে । এই খবর পুলিশের কাছে পৌঁছতেই গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে আসানসোল দক্ষিণ থানার বাহিনী । শুরু হয় তল্লাশি অভিযান ।
খোঁজাখুঁজির মধ্যেই একটি ফাঁকা ঘরে অস্ত্র নিয়ে আত্মগোপন করে থাকা প্রতাপের সন্ধান মেলে । অভিযোগ, পুলিশ তাকে ধরতে গেলে সে তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে । পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশও পাল্টা গুলি চালায় বলে স্থানীয় সূত্রে খবর । শেষ পর্যন্ত পুলিশের গুলিতে পায়ে আঘাত পেয়ে জখম হয় প্রতাপ । গুলিবিদ্ধ অবস্থাতেই তাকে আটক করে উদ্ধার করে পুলিশ ।
এরপর গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে নিয়ে যাওয়া হয় আসানসোল জেলা হাসপাতালে । তার শরীরের কোথায় গুলি লেগেছে এবং শারীরিক অবস্থা ঠিক কতটা গুরুতর, তা এখনও পর্যন্ত পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়নি । শুক্রবার সকালে আসানসোলের ইসমাইল এলাকায় প্রতাপকে ঘিরে নতুন করে উত্তেজনা ছড়ায় । স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, বন্দুক হাতে এলাকায় ঘুরে বেড়ানোর পাশাপাশি আতঙ্ক ছড়াতে বেশ কয়েক রাউন্ড শূন্যে গুলিও চালায় সে ৷
উল্লেখ্য, গত কয়েকদিন ধরেই প্রতাপ দাসকে ধরতে আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ-সহ আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের বিভিন্ন দল অভিযান চালাচ্ছিল । এর আগে পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে পালিয়ে যাওয়ার অভিযোগও উঠেছিল তার বিরুদ্ধে । ফলে প্রতাপকে গ্রেফতার করা পুলিশের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল ।
বুধের ঘটনার পর বৃহস্পতিবার সারাদিন ধরে বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি চালানো হয় । শেষ পর্যন্ত মোবাইল টাওয়ার লোকেশন ট্র্যাক করে পুলিশের কাছে খবর আসে, হটন রোডের পূর্বাশা লেনের একটি ফাঁকা জায়গায় পুকুরের পাশে আশ্রয় নিয়েছে প্রতাপ । সেই খবরের ভিত্তিতে গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে পুলিশ । গভীর রাত পর্যন্ত চলে তল্লাশি ।
বারবার মোবাইলের টাওয়ার লোকেশন পাওয়া গেলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই ফোন সুইচ অফ হয়ে যাচ্ছিল বলে জানা যায় । পুলিশ গোটা এলাকা চষে ফেললেও শেষ পর্যন্ত প্রতাপের কোনও সন্ধান পায়নি । ভোররাত পর্যন্ত অভিযান চালিয়েও খালি হাতেই ফিরতে হয় পুলিশকে । কিন্তু শুক্রবার সকালেই ফের নতুন করে উত্তেজনা ছড়ায় ইসমাইল এলাকায় । স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, প্রতাপকে বন্দুক হাতে এলাকায় ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় । শুধু তাই নয়, এলাকার মানুষকে আতঙ্কিত করতে সে শূন্যে কয়েক রাউন্ড গুলিও চালায় বলে অভিযোগ ।
প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, প্রকাশ্যেই বন্দুক হাতে এলাকায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল প্রতাপ । এই খবর পুলিশের কাছে পৌঁছতেই ফের বড়সড় অভিযান শুরু হয় । আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের নেতৃত্বে বিভিন্ন থানার ওসি, ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের আধিকারিক এবং বিশাল পুলিশ বাহিনী ইসমাইল এলাকায় পৌঁছয় । গোটা এলাকা কার্যত ঘিরে ফেলে শুরু হয় চিরুনি তল্লাশি ।
পুলিশ আধিকারিকদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে বিভিন্ন রাস্তায় ও সম্ভাব্য আশ্রয়স্থলে তল্লাশি চালাতে দেখা যায় । প্রতাপকে খুঁজে বের করতে এলাকাজুড়ে ব্যাপক পুলিশি তৎপরতা শুরু হতেই খোঁজ মেলে তার ৷ পুলিশের সঙ্গে চলে গুলির লড়াই । তাতেই গুলিবিদ্ধ হয় প্রতাপ ৷ এদিকে শুক্রবার পশ্চিম বর্ধমান জেলা সফরে আসছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । তাঁর সফরের আগে আসানসোলে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যথেষ্ট চাপের মুখে পড়েছিল পুলিশ প্রশাসন । অবশেষে প্রতাপ দাসকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় আটক করা হল ।