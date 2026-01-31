জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ করে সভা, সেলিম-মীনাক্ষীদের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা পুলিশের

জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ করে সভা, সেলিম-মীনাক্ষীদের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা পুলিশের
12 নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে সভা ৷ সেলিম, মীনাক্ষী শতরূপদের বিরুদ্ধে সুয়োমোটো মামলা পুলিশের ৷ মামলার খাঁড়া নামতে পারে ইশা-মৌসমের উপরেও৷
Published : January 31, 2026 at 8:24 PM IST
মালদা, 31 জানুয়ারি: মালদা শহরের রথবাড়ি মোড়ে সভা করার দায়ে মহম্মদ সেলিম, মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, শতরূপ ঘোষ-সহ মোট 34 জনের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলা রুজু করেছে পুলিশ ৷ মামলা করা হয়েছে সিপিআইএম-এর মিছিলে অংশ নেওয়া 24টি মোটরবাইকের মালিকের বিরুদ্ধেও ৷ এবার কংগ্রেসের কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া একাধিক নেতা-নেত্রী-সহ কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে পুলিশ ৷ পুলিশের এহেন তৎপরতায় বিরোধীদের বক্তব্য, রাজ্যের শাসকদল পুলিশের মাধ্যমে ভোটের আগে বিরোধীদের জেলে পোরার ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করেছে ৷ তাই এবার পুলিশের বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়ার হুমকি দিয়েছে বামফ্রন্টের নেতারা ৷
সভার জন্য আদালতে আবেদন জানিয়েও মাঠ না-পেয়ে গত 24 জানুয়ারি শহরের ব্যস্ততম রথবাড়ি মোড়ে সভা করে সিপিআইএম ৷ সেই সভায় অংশ নিয়েছিলেন মহম্মদ সেলিম, মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, শতরূপ ঘোষ-সহ আরও অনেকে ৷ কিন্তু মানুষের ভিড়ে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে রথবাড়ি মোড় ৷ 12 নম্বর জাতীয় সড়ক আড়াই ঘণ্টার জন্য পুরোপুরি স্তব্ধ হয়ে যায়৷ তবে সভা চলাকালীন পুলিশ কোনও বাধা দেয়নি ৷ এমনকি সভা শেষে সিপিআইএম-এর মিছিলও নির্বিঘ্নে শেষ হয় ৷ পরবর্তীতে পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ওই সভার জন্য 34 জনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে৷ যাঁদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে নাম রয়েছে সিপিআই নেতা নিখিল সাহা এবং আরএসপির জেলা সম্পাদক সর্বানন্দ পাণ্ডেরও ৷ এই দু’জন সেদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন না বলে দাবি দুই দলের ৷
সিপিআই-এর জেলা সম্পাদক বাবর সরকার জানান, “সেদিন বামেদের নয়, সভা ছিল সিপিআইএম-এর ৷ ওই সভায় সিপিআই-এর নেতারা যাবেন কেন ? নিখিল সাহা আমাদের কালিয়াচকের নেতা ৷ তিনি সেদিন রথবাড়ি মোড়ের সভায় যাননি ৷ পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা রুজু করেছে ৷ আমরা পুলিশের বিরুদ্ধে আদালতে যাচ্ছি ৷”
অন্যদিক সর্বানন্দবাবুর বক্তব্য, “পুলিশের দায়ের করা মামলায় নিজের নাম দেখে আমি হতবাক হয়ে গিয়েছি ৷ সিপিআইএম-এর ওই সভায় আমার যাওয়ার প্রশ্নই নেই ৷ তৃণমূলের নির্দেশে পুলিশ আমার বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা রুজু করেছে ৷ এই মামলার সত্যতা পুলিশকেই প্রমাণ করতে হবে ৷ নয়তো আমি পুলিশের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ করতে বাধ্য হব ৷” এদিকে সিপিআইএম-এর জেলা সম্পাদক কৌশিক মিশ্র সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, “পুলিশ যা ইচ্ছে করুক ৷ আমাদের কাছে সমস্ত তথ্য রয়েছে৷ পুলিশের সঙ্গে হাইকোর্টে আমাদের দেখা হবে ৷”
এদিকে 29 জানুয়ারি, এসআইআর নিয়ে দলীয় কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া কংগ্রেসের নেতা-কর্মীদের উপরেও নেমে আসতে পারে মামলার খাঁড়া ৷ সেদিনের কর্মসূচিও পুলিশের আতশ কাচের নীচে ৷ পুলিশের একটি সূত্রের দাবি, কংগ্রেসের কর্মসূচিতে সেদিন প্রশাসনিক ভবন চত্বরে মুখ্যমন্ত্রী-সহ সরকারি প্রকল্পের পোস্টার ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে ৷ প্রশাসনিক ভবন অবরোধ করে সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে ৷ সমস্ত কিছু খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ তারপরেই মামলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ৷
জেলা কংগ্রেস সভাপতি ইশা খান চৌধুরী বলেন, “সেদিন পুলিশের বাধায় একজন কংগ্রেস কর্মীও প্রশাসনিক ভবন চত্বরে ঢুকতে পারেনি ৷ অনেক দূরেই ভবনের মূল গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল ৷ তাহলে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি কিংবা সরকারি প্রকল্পের পোস্টার ছিঁড়ল কে ? পুলিশ ইচ্ছে করলে আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা করতেই পারে ৷ আমরা আদালতে বুঝে নেব ৷”
এদিন পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি ৷ ফোনেও তাঁকে পাওয়া যায়নি ৷ জেলা পুলিশের এক শীর্ষকর্তা জানিয়েছেন, “কোনও অনুমতি ছাড়াই জাতীয় সড়ক অবরোধ করে সভা করা, পুলিশের কাজে বাধাদান-সহ একাধিক কারণে একটি রাজনৈতিক দলের কিছু কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে ৷ এর বেশি আমার পক্ষে কিছু বলা সম্ভব নয় ৷”