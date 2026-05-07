আততায়ীদের বাইকে শিলিগুড়ির ভুয়ো নম্বর প্লেট, চন্দ্রনাথ খুনে রাজ্যজুড়ে তল্লাশি জোরদার

আততায়ীদের বাইকে শিলিগুড়ির ভুয়ো নম্বর প্লেট, চন্দ্রনাথ খুনে রাজ্যজুড়ে তল্লাশি জোরদার
খুনের মোড় ঘুরিয়ে দিতেই কি ভুল নম্বর প্লেট ? তদন্তে নেমে এমন একাধিক সব তথ্য উঠে আসছে ৷ কতদূর এগোল তদন্ত, কী বলছে পুলিশ ?
Published : May 7, 2026 at 10:40 AM IST
মধ্যমগ্রাম, 7 মে: শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথের খুনের ঘটনায় উঠে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য । তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, শিলিগুড়ি থেকে আসা একটি ভুয়ো নম্বর প্লেট লাগানো বাইক ব্যবহার করা হয়েছিল এই কাজে । একই সঙ্গে ঘটনায় ব্যবহৃত একটি চার চাকা গাড়িও ইতিমধ্যেই আটক করেছে পুলিশ ।
তদন্তকারীদের তরফে আটক করা গাড়ির নম্বর প্লেট চেক করা হয় । সেই সূত্র ধরে আসল গাড়ির মালিকের সঙ্গে পুলিশ কথা বলে জানতে পারেন যে মালিকের কাছে তার আসল গাড়িটি আছে । এরপরই পুলিশ নিশ্চিত হয় যে, আততায়ীরা অন্য একটি গাড়ির আসল নম্বর প্লেটের নকল করে বানিয়ে নিজেদের গাড়িতে ব্যবহার করেছে ।
পুলিশের এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, খুব গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করা হচ্ছে । সমস্ত প্রমাণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে । দোষীদের চিহ্নিত করে দ্রুত গ্রেফতার করা হবে ।
ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে বুধবার রাতে নিজে ঘটনাস্থল ও হাসপাতালে পৌঁছন রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা । আহতদের সঙ্গে কথা বলার পর দীর্ঘ সময় হাসপাতালে কাটান তিনি । এরপর সরাসরি মধ্যমগ্রাম থানায় গিয়ে তদন্তের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন । একটি চার চাকা গাড়ি উদ্ধার হয়েছে । পাশাপাশি একাধিক কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে ।
পুলিশ সূত্রে খবর, যে চার চাকা গাড়িতে চন্দ্রনাথ রথ ছিলেন, সেটিকে ইতিমধ্যেই ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হচ্ছে । গাড়ির ভিতরে কোনও গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ মেলে কি না, তা খতিয়ে দেখবেন বিশেষজ্ঞরা ।
এদিকে তদন্তে গতি আনতে একাধিক দল গঠন করা হয়েছে । ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে রক্তের নমুনা, বুলেটের খোল-সহ একাধিক প্রমাণ সংগ্রহ করেছে । দল সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে, যাতে হামলাকারীদের গতিবিধি ও পালানোর রুট সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় । অন্যদিকে, গোটা রাজ্যজুড়ে তল্লাশি চালানোর জন্য আলাদা টিম তৈরি করা হয়েছে । ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে, বিশেষ করে জাতীয় সড়কগুলিতে শুরু হয়েছে কড়া নাকা তল্লাশি ।
ঘটনাস্থলে পৌঁছন পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)-এর গোয়েন্দারাও । তারাও তদন্তে নেমে গোটা ঘটনার পিছনে কোনও বড় চক্র কাজ করছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন ।
পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, পরিকল্পিতভাবেই এই হামলা চালানো হয়েছে । ভুয়ো নম্বর প্লেট ব্যবহার এবং একাধিক গাড়ির উপস্থিতি থেকে সেই ইঙ্গিতই মিলছে । ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সূত্র ধরে তদন্ত এগোচ্ছে এবং খুব শীঘ্রই দোষীদের গ্রেফতার করা সম্ভব হবে বলেই আশাবাদী পুলিশ ।
তদন্তকারীদের অনুমান, এই হামলা আকস্মিক নয়, বরং সুপরিকল্পিত । হামলাকারীরা আগে থেকেই ওই ব্যক্তির গতিবিধির উপর নজর রাখছিল এবং সুযোগ বুঝেই হামলা চালায় । ঘটনাস্থল, সময় এবং আক্রমণের ধরন - সব কিছুই পরিকল্পিত হামলার দিকেই ইঙ্গিত করছে ।
এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি । তবে একাধিক সন্দেহভাজনকে চিহ্নিত করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর । রাজনৈতিক যোগ, ব্যক্তিগত শত্রুতা নাকি অন্য কোনও কারণ - সব দিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ । প্রকাশ্য রাস্তায় এভাবে টার্গেট করে খুনের ঘটনায় সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ বাড়ছে ।