অভিষেকের বাড়ি শান্তিনিকেতনে পুলিশ
Published : May 25, 2026 at 4:42 PM IST
কলকাতা, 25 মে: তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দক্ষিণ কলকাতার বাড়িতে পুলিশের প্রতিনিধি দল । রাজ্য পুলিশ সূত্রে খবর, ডিরেক্টর অফ সিকিউরিটির তরফ থেকে আজ একটি প্রতিনিধি দল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে আসে । তবে এই অভিযানের কারণ এখনও স্পষ্ট নয় ৷
এই প্রসঙ্গে কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, যে সকল পুলিশ কর্মীরা অভিষেকের বাড়িতে উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁরা কেউ কলকাতা পুলিশের প্রতিনিধি নন । খুব সম্ভবত তাঁরা ডিরেক্টর অফ সিকিউরিটির আধিকারিক । তৃণমূল সাংসদ আগে পুলিশের যে নিরাপত্তা পেতেন এবং যে সব সরঞ্জাম তিনি ব্যবহার করতেন, সেগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্যই ডিরেক্টর অফ সিকিউরিটির প্রতিনিধি দল অভিষেকের বাড়ি শান্তিনিকেতনে যান বলে জানা যাচ্ছে ৷
