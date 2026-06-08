স্বরূপের বাড়িতে ডিজিটাল লক দেওয়া বিশেষ ঘরের হদিশ, কী রয়েছে সেখানে?

স্বরূপের বাড়িতে ডিজিটাল লক দেওয়া বিশেষ ঘরের হদিশ, কী রয়েছে সেখানে?
সোমবার প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ভাই স্বরূপ বিশ্বাসের বাড়িতে তল্লাশি চালায় পুলিশ৷ সেই তল্লাশিতে মিলল ডিজিটাল লক দেওয়া একটি বিশেষ ঘর৷
Published : June 8, 2026 at 7:53 PM IST
কলকাতা, 8 জুন: রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর একের পর এক বিতর্ক ও দুর্নীতির অভিযোগে চাপে পড়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী। ইতিমধ্যেই প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে খুঁজছে পুলিশ। অন্যদিকে টলিপাড়ার নানা আর্থিক অনিয়ম, দুর্নীতি ও এক মহিলা মেকআপ শিল্পীর সঙ্গে অশালীন আচরণের অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন তাঁর ভাই স্বরূপ বিশ্বাস। এবার তাঁদের বাড়িতে তল্লাশি চালাতে গিয়ে নতুন এক রহস্যের মুখোমুখি হলেন তদন্তকারীরা।
পুলিশ সূত্রে খবর, অরূপ-স্বরূপ বিশ্বাসের বাড়িতে তল্লাশি চালানোর সময় একটি বিশেষ ঘর নজরে আসে। অভিযোগ, ওই ঘরটি স্বরূপ বিশ্বাস ব্যবহার করতেন। কিন্তু ঘরের দরজায় ছিল অত্যাধুনিক ডিজিটাল লক। তদন্তকারীরা প্রথমে নিজেদের উদ্যোগেই লক খোলার চেষ্টা করেন। দীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন উপায়ে চেষ্টা চালিয়েও দরজা খোলা সম্ভব হয়নি।
পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠলে বাইরে থেকে একজন মিস্ত্রি ডেকে আনা হয়। তিনিও দীর্ঘক্ষণ ধরে ডিজিটাল লকটি খোলার চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা ধরে চেষ্টা চালিয়েও কোনও সাফল্য মেলেনি। শেষ পর্যন্ত ঘরে প্রবেশ না করেই তদন্তকারী দলকে সেখান থেকে ফিরে যেতে হয়।
এই ঘটনার পর থেকেই শুরু হয়েছে জল্পনা। প্রশ্ন উঠছে, একটি সাধারণ আবাসিক ঘরে এত উন্নত নিরাপত্তা ব্যবস্থা কেন? কী এমন রয়েছে ওই ঘরে, যার জন্য ডিজিটাল লকের মতো বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল? তদন্তকারীদের ঘরে ঢুকতে না পারার ঘটনাই এখন নতুন করে কৌতূহল ও সন্দেহের জন্ম দিয়েছে।
উল্লেখ্য, এর আগেও তদন্তকারীদের এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছিল। রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনের নিউটাউনের ফ্ল্যাটে তল্লাশির সময়ও ডিজিটাল লক বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে স্বরূপ বিশ্বাসের ঘর ঘিরে তৈরি হওয়া রহস্য আরও ঘনীভূত হয়েছে।
তদন্তকারী মহলের একাংশের মতে, ওই ঘরে গুরুত্বপূর্ণ নথি, ইলেকট্রনিক তথ্যভাণ্ডার বা তদন্ত-সংশ্লিষ্ট কোনও প্রমাণ লুকিয়ে থাকতে পারে কি না, তা খতিয়ে দেখা জরুরি। যদিও এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও সরকারি বক্তব্য সামনে আসেনি।
এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, স্বরূপ বিশ্বাসের সেই ডিজিটাল লক করা ঘরে কী রয়েছে? তদন্তকারীরা কি শেষ পর্যন্ত সেই ঘরের দরজা খুলতে পারবেন? উত্তর খুঁজছে তদন্তকারী সংস্থার পাশাপাশি রাজনৈতিক মহলও। আপাতত এই নিয়ে মুখ খুলতে চাইছে না তৃণমূলের কেউ৷