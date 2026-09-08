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গরু পাচারের পথে পুলিশের জালে 2 ট্রাক ! উদ্ধার 45টি গবাদি পশু, আটক 2

পুলিশের দাবি, সংকেত পাওয়ার পর চালকরা গাড়ি থামানোর পরিবর্তে পালানোর চেষ্টা করেন । বিষয়টি সন্দেহ আরও বাড়িয়ে দেয় ।

cattle smuggling
গরু পাচারের পথে পুলিশের জালে দুটি ট্রাক (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 8, 2026 at 6:19 PM IST

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ঝাড়গ্রাম, 8 সেপ্টেম্বর: রাতের অন্ধকারে জাতীয় সড়ক 49 ধরে গরু নিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশের নজরে আসে দুটি ট্রাক । গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে আগে থেকেই সতর্ক ছিল মানিকপাড়া বিট হাউসের পুলিশ । সেই সূত্র ধরেই শুরু হয় নজরদারি । শেষ পর্যন্ত পুলিশের তৎপরতায় দুটি ট্রাক আটক করে উদ্ধার করা হয় মোট 45টি গবাদি পশু । গ্রেফতার করা হয় দুই ট্রাক চালককে ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওড়িশার বিসই থেকে গবাদি পশু নিয়ে কলকাতার দিকে যাচ্ছিল দুটি ট্রাক । রাত দুটোর সময় জাতীয় সড়ক ধরে যাওয়ার সময় বলিভাসা টোল প্লাজা এলাকায় পৌঁছতেই ট্রাক দুটিকে থামার সংকেত দেয় পুলিশ । তবে পুলিশের দাবি, সংকেত পাওয়ার পর চালকরা গাড়ি থামানোর পরিবর্তে পালানোর চেষ্টা করেন । বিষয়টি সন্দেহ আরও বাড়িয়ে দেয় । এরপর পুলিশ ট্রাক দুটির পিছু নেয় । বেশ কিছুটা ধাওয়া করার পর গুপ্তমণি এলিফ্যান্ট করিডর এলাকায় গিয়ে দুটি ট্রাকই আটক করা সম্ভব হয় । এরপর ট্রাক দুটিতে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ । তল্লাশিতে দুটি ট্রাক থেকে মোট 45টি গরু উদ্ধার হয় ।

পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, গবাদি পশুগুলির পরিবহণ সংক্রান্ত বৈধ নথিপত্র দেখাতে পারেননি চালকরা । এরপর নিয়ম মেনে গবাদি পশুগুলির পাশাপাশি দুটি ট্রাককেও আটক করে মানিকপাড়া বিট হাউসের পুলিশ । ঘটনায় মহম্মদ রিয়াজউদ্দিন (46) এবং সেরাজ শেখ (32) নামে দুই চালককে গ্রেফতার করা হয়েছে ।

এই পরিবহণের পিছনে আরও কোনও ব্যক্তি বা সংগঠিত চক্র রয়েছে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে । পুলিশ এখন তা খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে । গবাদি পশুগুলি কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল, কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, পরিবহণের সঙ্গে কারা যুক্ত এবং এই রুটে এর আগেও একইভাবে গবাদি পশু পরিবহণ হয়েছে কি না, দুই চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই সংক্রান্ত আরও তথ্য জানার চেষ্টা করছে পুলিশ ।

পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "গোপন সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী আমরা মাঝরাত্রিতে অভিযান চালাই এবং দুটি ট্রাক থেকে 45টি গবাদি পশু উদ্ধার করা হয়েছে ৷ ট্রাক চালককে আটক করা হয়েছে ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে ৷"

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CATTLE SMUGGLING IN JHARGRAM
COWS RESCUED IN JHARGRAM
গরু পাচার
গবাদি পশু উদ্ধার
CATTLE SMUGGLING

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