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ডিমবৃষ্টি-ধাক্কাধাক্কির পর সতর্ক প্রশাসন ! থানাতেই হবে উদয়ন গুহর স্বাস্থ্য পরীক্ষা

গত বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পরে আদালতে উদয়নকে নিয়ে যাওয়ার সময় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় । 'চোর' স্লোগানের পাশাপাশি বিক্ষোভকারীদের একাংশ তাঁকে লক্ষ্য করে ডিমও ছোড়ে।

Udayan Guha
প্রিজন ভ্যান থেকে নামানো হচ্ছে উদয়ন গুহকে (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 20, 2026 at 4:36 PM IST

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কোচবিহার, 20 জুন: কাটমানি ও তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার প্রাক্তন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য এবার বিশেষ ব্যবস্থা করল পুলিশ । নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে দিনহাটা থানাতেই তাঁর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । এজন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে চিঠি পাঠিয়েছে কোচবিহার জেলা পুলিশ ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে ছয়দিনের পুলিশ হেফাজতে রয়েছেন সত্তোরোর্ধ্ব উদয়ন গুহ । হেফাজতে থাকা অভিযুক্তদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার যে বিধি রয়েছে, সেই নিয়ম মেনেই তাঁর শারীরিক অবস্থার উপর নজরদারি চালানো হবে । তবে নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকির কারণে তাঁকে প্রতিদিন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে থানাতেই চিকিৎসকদের উপস্থিতিতে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।

Udayan Guha
উদয়ন গুহ (নিজস্ব চিত্র)

পুলিশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিদিন দু'জন চিকিৎসক দিনহাটা থানায় গিয়ে উদয়ন গুহের শারীরিক পরীক্ষা করবেন বলে জানা গিয়েছে । কোচবিহার জেলা পুলিশের এক পদস্থ আধিকারিক জানান, "থানায় স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য হাসপাতাল সুপারের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে । প্রতিদিন তাঁর শারীরিক অবস্থার পরীক্ষার জন্য থানাতেই চিকিৎসক আসবেন ।"

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেওয়ার নামে উপভোক্তাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত 20 হাজার টাকা করে আদায়ের অভিযোগ উঠেছে উদয়ন গুহের বিরুদ্ধে । অভিযোগ, দিনহাটা পুরসভার চেয়ারম্যান থাকাকালীন এইভাবে কয়েক কোটি টাকা সংগ্রহ করা হয়েছিল । পাশাপাশি কোভিড-পরবর্তী সময়ে দিনহাটা শিশু মঙ্গল সমিতির নামে তহবিল সংগ্রহ এবং সেই অর্থ ব্যবহারে দুর্নীতির অভিযোগও সামনে এসেছে । এই দুই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দিনহাটা থানায় একাধিক অভিযোগ জমা পড়ে ।

এরপর গত বুধবার কলকাতার ফুলবাগান থানা এলাকা থেকে উদয়ন গুহকে গ্রেফতার করে পুলিশ । ট্রানজিট রিমান্ডে তাঁকে দিনহাটায় আনা হয় । বৃহস্পতিবার তাঁকে হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পরে আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় । আদালত চত্বরে 'গো ব্যাক' ও 'চোর' স্লোগান ওঠে । অভিযোগ, বিক্ষোভকারীদের একাংশ ডিমও ছোড়ে । পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যাপক পুলিশ মোতায়েন করা হয় ।

পরবর্তীতে আদালত উদয়ন গুহকে ছয়দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয় । বয়সজনিত কারণে এবং পূর্ববর্তী শারীরিক সমস্যার কথা বিবেচনা করেই তাঁর স্বাস্থ্য নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না পুলিশ প্রশাসন । সেই কারণেই থানার মধ্যেই নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার এই বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর ।

TAGGED:

MEDICAL EXAMINATION
POLICE
উদয়ন গুহ
SECURITY
UDAYAN GUHA

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