সার্ভিস রিভলভার থেকে মাথায় গুলি, দুর্গাপুুরে 'আত্মঘাতী' কনস্টেবল
Police constable suicide: দুর্গাপুরের কাঁকসা ট্রাফিক গার্ডের কনস্টেবল ছিলেন সঞ্জয়। তাঁর বাড়ি মেদিনীপুরে বলে জানা গিয়েছে।
Published : November 4, 2026 at 4:13 PM IST
দুর্গাপুর, 4 নভেম্বর: সার্ভিস রিভলভার দিয়ে মাথায় গুলি চালিয়ে আত্মঘাতী কনস্টেবল ৷ পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে দুর্গাপুরে এই ঘটনাটি ঘটেছে । জাতীয় সড়কের সার্ভিস রোডের পাশে স্থানীয় এক হোটেলের সামনে ওই পুলিশ কর্মী নিজেকে গুলি করেন। মৃত কনস্টেবলের নাম সঞ্জয় জানা (40)।
দুর্গাপুরের কাঁকসা ট্রাফিক গার্ডের কনস্টেবল ছিলেন সঞ্জয়। বাড়ি মেদিনীপুরে বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে জাতীয় সড়কের সার্ভিস রোডে নিজের সার্ভিস রিভলভার দিয়ে কয়েক রাউন্ড গুলি চালান ওই পুলিশ কর্মী।
সহকর্মীরা খবর পেয়ে তড়িঘড়ি তাঁকে বিধান নগরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি । চিকিৎসাকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তবে হঠাৎ কী কারণে তিনি আত্মঘাতী হলেন তা এখনও স্পষ্ট জানা যায়নি। পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। বেশ কয়েকটি সূত্র ধরে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে । তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গেও কথা বলা হচ্ছে । পরিবার ঘিরে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল কি না সেটাও এখন দেখার ।
আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনার প্রণব কুমার বলেন, " তিনি নিজেই গুলি চালিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসাকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। কী কারণে তিনি এনই ঘটনা ঘটালেন তা জানতে তদন্ত করা হচ্ছে।"
অন্যদিকে, যে স্থানীয় হোটেলের সামনে ওই কনস্টেবলকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল তার মালিক কাঞ্চন পাল বলেন, "আমি মঙ্গলবার গভীর রাতে এই খবর পেয়েছি। হোটেল কর্মীদের মুখে শুনেছি এই কনস্টেবল ছাড়াও আরও দু'জন পুলিশ কর্মী এবং গাড়ি চালক আমাদের হোটেলের সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। এই কনস্টেবল হোটেলের সামনেই ঘোরাফেরা করছিলেন বলে শুনেছি। পরে নিজের সার্ভিস রিভলভার থেকে নিজের মাথায় গুলি করেন তিনি।"
আপাতত ঘটনাস্থল এবং এলাকা পুলিশ ঘিরে দিয়েছে ৷ ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা ঘটনাস্থলে আসবেন বলেও জানা গিয়েছে। কিন্তু কী কারণে এই ঘটনা তিনি ঘটালেন তা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন ৷ কোনও কারণে মানসিক অবসাদে ওই পুলিশ কর্মী ভুগছিলেন কি না, তা নিয়েও তদন্ত চলছে ৷ তাঁর পরিবারে আর কারা কারা ছিলেন তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।