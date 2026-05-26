প্রধান শিক্ষিকাকে কানধরে ওঠবস! দেড় বছর পর তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ
জলপাইগুড়ির ঘটনা৷ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে ইমেল করে অভিযোগ জানিয়েছেন ওই প্রধান শিক্ষিকা সুতপা দাস৷
Published : May 26, 2026 at 9:10 PM IST
জলপাইগুড়ি, 26 মে: স্কুলের প্রধান শিক্ষিকাকে কান ধরে ওঠবস করানোর অভিযোগ উঠেছিল তৃণমূল কংগ্রেসের নেতার বিরুদ্ধে৷ 2025 সালের জানুয়ারিতে ঘটনাটি ঘটে৷ সেই নিয়ে এবার পুলিশের দ্বারস্থ হলেন ওই প্রধান শিক্ষিকা৷ সুবিচারের দাবিতে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও অভিযোগ জানিয়েছেন৷ যদিও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা৷ প্রায় দেড় বছর পর কেন অভিযোগ দায়ের করা হল, সেই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি৷
2025 সালের 10 নভেম্বর রাজ্যের তৎকালীন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সোশাল মিডিয়ায় একটি সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ পোস্ট করেন৷ যে পোস্টে একজন মহিলাকে দু’জন লোকের সামনে কান ধরে ওঠবস করতে দেখা যায়৷ ওই পোস্টে শুভেন্দু দাবি করেছিলেন যে যিনি ওঠবস করছেন, তিনি জলপাইগুড়ির সুনীতিবালা সদর বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সুতপা দাস৷ আর যাঁর কথায় তিনি এই কাজ করছেন, সেই ব্যক্তির নাম সৈকত চট্টোপাধ্যায়৷ বর্তমানে তিনি তৃণমূল পরিচালিত জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান৷
সেই ঘটনা নিয়েই মঙ্গলবার জলপাইগুড়ির কোতোয়ালি থানায় হাজির হন ওই প্রধান শিক্ষিকা৷ সেখানে তিনি সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন৷ পরে সুতপা দাস বলেন, ‘‘ঘটনাটি ঘটেছিল 4 জানুয়ারি 2025। তৎকালীন জলপাইগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান তথা স্কুলের পরিচালন কমিটির সভাপতি সৈকত চট্টোপাধ্যায় স্কুলে বাড়তি ছাত্রী ভর্তি নেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছিলেন। শুধু তাই নয়, টাকা নিয়ে ভর্তি করানোর চাপ দিচ্ছিলেন৷ আমি মানিনি বলে আমাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেছিলেন। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে কানধরে ওঠবস করেছিলাম। কাউকে জানায়নি স্কুলের সম্মান রক্ষার্থে।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘আমাকে হুমকি দেওয়া হয়। পুলিশ সুপারকে ইমেল করেছিলাম। সুরাহা পাইনি। এরপর আমি স্কুল শিক্ষা দফতর ও আমার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলাম৷ তাও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। যেহেতু সেই সময় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী আমাদের কানধরে ওঠবস করানোর ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিলেন। আজ তিনি মুখ্যমন্ত্রী ও পুলিশমন্ত্রী। তাঁর প্রতি আমাদের বিশ্বাস আছে। আশা করি এবার বিচার পাব। আমি আজ থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি।’’
ঘটনাটি 2025 সালের জানুয়ারি মাসের হলেও প্রকাশ্যে আসে ওই বছর নভেম্বরে৷ সেই সময় সৈকত চট্টোপাধ্যায় জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান হয়েছিলেন৷ তখন অভিযোগ উঠেছিল, চেয়ারম্যান পদে বসায় সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত করতেই এই বিষয়টিকে প্রায় আটমাস পর সামনে আনা হয়েছে৷ রাজ্য়ে রাজনৈতিক পালাবদলের পর ওই প্রধান শিক্ষিকা পুলিশের দ্বারস্থ হওয়ার পর প্রায় একই ধরনের পালটা অভিযোগ তোলা হয়েছে সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের তরফে৷
তিনি বলেন, ‘‘সুতপা দাস আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে। সেটা মিথ্যা অভিযোগ। আমি আদালতে প্রমাণ করে দেব। তিনি 18 মাস পরে থানায় অভিযোগ করলেন কেন? উনি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে অভিযোগ করেছেন। ওঁরও দুর্নীতি আছে।’’ এদিকে এই নিয়ে এখনও পুলিশের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি৷