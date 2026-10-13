মমতার মিছিল নিয়ে অন্ধকারে কলকাতা পুলিশ ! পুজোর ভিড় সামলানোই লালবাজারের বড় চ্যালেঞ্জ

মমতার মিছিল নিয়ে অন্ধকারে কলকাতা পুলিশ ! পুজোর ভিড় সামলানোই লালবাজারের বড় চ্যালেঞ্জ
Kolkata Police: নগরপালের বক্তব্য, এই মিছিল সম্পর্কে কলকাতা পুলিশের কাছে কোনও তথ্য নেই ।
Published : October 13, 2026 at 2:05 PM IST
কলকাতা, 13 অক্টোবর: দুর্গাপুজোর আবহে শহরের নিরাপত্তা ও যান চলাচল স্বাভাবিক রাখাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে কলকাতা পুলিশ । পুজোর ভিড় সামলানো, যানজট নিয়ন্ত্রণ এবং দর্শনার্থীদের নিরাপদে মণ্ডপে পৌঁছনোর ব্যবস্থা করতে একাধিক পদক্ষেপ করেছে লালবাজার । এরই মধ্যে রাজাবাজার থেকে পার্ক সার্কাস পর্যন্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবিত মিছিল ঘিরে কলকাতা পুলিশের অবস্থান স্পষ্ট করলেন নগরপাল অজয় নন্দ ।
তাঁর বক্তব্য, এই মিছিল সম্পর্কে কলকাতা পুলিশের কাছে কোনও তথ্য নেই । পুজোর সময়ে শহরের রাস্তায় ভিড় ও যান চলাচল নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বের কথা মাথায় রেখে মিছিলের উদ্যোক্তাদের পুলিশের সঙ্গে আগাম আলোচনা করা উচিত বলেও মন্তব্য করেন তিনি ।
আসন্ন দুর্গাপুজো উপলক্ষে কলকাতা পুলিশের গাইড ম্যাপ প্রকাশ অনুষ্ঠানে এই প্রসঙ্গ ওঠে । সেখানে নগরপাল জানান, কলকাতা পুলিশের কাজের একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে । বর্তমানে পুজোকে কেন্দ্র করে শহরের বিভিন্ন রাস্তায় বিপুল মানুষের সমাগম হচ্ছে । সেই পরিস্থিতিতে যান চলাচল স্বাভাবিক রাখা এবং ভিড় নিয়ন্ত্রণ করা পুলিশের কাছে বড় দায়িত্ব । এই সময় কোনও মিছিল হলে তার প্রভাব পড়তে পারে যান চলাচল ও সাধারণ মানুষের যাতায়াতের উপর । তাই মিছিলের পরিকল্পনা থাকলে সংশ্লিষ্টদের আগে পুলিশের সঙ্গে কথা বলা প্রয়োজন ।
নগরপালের বক্তব্য, মিছিলের ক্ষেত্রে একাধিক সমস্যা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । বিশেষ করে পুজোর সময়ে শহরের রাস্তায় যখন সাধারণ মানুষের ভিড় বাড়ছে, তখন অতিরিক্ত জমায়েত বা মিছিলের কারণে যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটতে পারে । সেই সম্ভাব্য সমস্যাগুলির দিকেও নজর রাখা প্রয়োজন । তবে রাজাবাজার থেকে পার্ক সার্কাস পর্যন্ত মিছিল নিয়ে পুলিশের কাছে কোনও তথ্য নেই বলেই জানিয়েছেন তিনি ।
দুর্গোৎসব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে কলকাতা পুলিশ । পুজোর গাইড ম্যাপ প্রকাশের মাধ্যমে দর্শনার্থীদের যাতায়াতের সুবিধা এবং শহরের বিভিন্ন এলাকায় পৌঁছনোর পথ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য তুলে ধরার উদ্যোগ নেওয়া হয়ে ছে। পুজোর দিনগুলিতে কলকাতার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, জনবহুল এলাকা এবং জনপ্রিয় মণ্ডপগুলিতে মানুষের ঢল নামবে । সেই পরিস্থিতিতে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি পথচারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও পুলিশের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ ।
দুর্গাপুজোর সময়ে কলকাতা পুলিশের অন্যতম প্রধান কাজ হল ভিড় নিয়ন্ত্রণ বা ক্রাউড কন্ট্রোলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যান চলাচল সচল রাখা । কোনও একটি এলাকায় দর্শনার্থীদের সংখ্যা আচমকা বেড়ে গেলে তার প্রভাব আশপাশের রাস্তাতেও পড়তে পারে । ফলে শুধু নির্দিষ্ট মণ্ডপ বা রাস্তার পরিস্থিতির দিকে নজর রাখলেই হবে না, সংশ্লিষ্ট এলাকার সামগ্রিক যান চলাচলের উপরও নজর রাখতে হবে পুলিশকে ।
এই পরিস্থিতিতে ট্রাফিক বিভাগের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । কোথায় গাড়ি চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে, কোন পথে যানবাহন ঘুরিয়ে দেওয়া প্রয়োজন এবং কোন এলাকায় পথচারীদের চলাচলকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, সেই সিদ্ধান্তগুলির উপর নির্ভর করবে পুজোর দিনগুলিতে শহরের যান চলাচলের পরিস্থিতি । দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা বজায় রাখার পাশাপাশি জরুরি পরিষেবার গাড়ি যাতে নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারে, সেদিকেও নজর রাখতে হবে ।
লালবাজারের লক্ষ্য, পুজোর আনন্দে যাতে সাধারণ মানুষ কোনওরকম সমস্যায় না পড়েন, তা নিশ্চিত করা । সেই কারণে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার পাশাপাশি ট্রাফিক পরিচালনা ও ভিড় নিয়ন্ত্রণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে । পুজোর সময়ে কোনও অতিরিক্ত জমায়েত বা মিছিলের পরিকল্পনা থাকলে তা আগে থেকে পুলিশকে জানানো হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সহজ হয় - নগরপালের বক্তব্যে সেই বিষয়টিই উঠে এসেছে ।