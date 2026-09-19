নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থীর বিরুদ্ধে খুন-অপহরণের গুরুতর অভিযোগ, সামনে এল মামলার বিস্তারিত
Nandigram by election: প্রশাসনিক সূত্রে খবর, 2007 সালের চারটি পৃথক মামলায় কংগ্রেস প্রার্থীর বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন জারি ছিল জামিন অযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা ৷
Published : September 19, 2026 at 1:27 PM IST
কলকাতা, 18 সেপ্টেম্বর: নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীকে সমর্থনের কথা ঘোষণা করেছিলেন খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তার কয়েক মিনিটের মধ্য়েই গ্রেফতার হন কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধান। আর তা নিয়েই রাজ্য রাজনীতিতে শুরু হয়েছে নয়া বিতর্ক ৷ প্রশাসনিক সূত্রে খবর, 2007 সালের চারটি পৃথক মামলায় কংগ্রেস প্রার্থীর বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে জারি ছিল জামিন অযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা ৷ ভোটের আগে সেই পরোয়ানাকেই কার্যকর করে শুক্রবার চণ্ডীপুর থানা এলাকা থেকেই মিলনকে গ্রেফতার করা হয় ৷
জানা গিয়েছে, মিলন প্রধানের বিরুদ্ধে থাকা মামলাগুলি মূলত 2007 সালের নন্দীগ্রাম ও খেজুরি এলাকার বিভিন্ন হিংসাত্মক ঘটনাকে কেন্দ্র করে। চারটি মামলার মধ্যে রয়েছে খুন, খুনের চেষ্টা, অপহরণ করে খুনের চেষ্টা, প্রমাণ লোপাট, অস্ত্র নিয়ে হামলা, বাড়িতে চড়াও এবং দাঙ্গার মতো অভিযোগ। কোন থানায় কতগুলি অভিযোগ রয়েছে কংগ্রেস প্রার্থীর বিরুদ্ধে ?
30 এপ্রিল 2007— নন্দীগ্রাম থানার মামলা: 75/7 নম্বর মামলায় বেআইনি জমায়েত, অস্ত্র নিয়ে হামলা, বাড়িতে চড়াও, খুন এবং হুমকির অভিযোগ রয়েছে। এই মামলায় অস্ত্র আইনের ধারাও যুক্ত করা হয়েছিল।
8 নভেম্বর 2007— নন্দীগ্রাম থানার মামলা: 188/7 নম্বর মামলায় বেআইনি জমায়েত, অস্ত্র নিয়ে হামলা, মারধর, খুনের চেষ্টা এবং খুনের অভিযোগ রয়েছে। এই মামলাতেও অস্ত্র আইনের ধারা যুক্ত করা হয়।
15 নভেম্বর 2007— নন্দীগ্রাম থানার মামলা: 221/7 নম্বর মামলায় খুন, অপহরণ করে খুনের চেষ্টা, গুরুতর আঘাত, বেআইনি জমায়েত এবং প্রমাণ লোপাটের মতো অভিযোগ রয়েছে।
30 জুলাই 2007— খেজুরি থানার মামলা: খেজুরি থানার 44/7 নম্বর মামলায় অস্ত্র নিয়ে বেআইনি জমায়েত এবং দাঙ্গার অভিযোগ রয়েছে। এই মামলাতেও অস্ত্র আইনের ধারা যুক্ত করা হয়েছিল।
পুলিশের দাবি, চারটি মামলাতেই মিলন প্রধানের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা পড়েছিল এবং তাঁকে পলাতক হিসেবে দেখানো হয়। দীর্ঘদিন ধরে তাঁকে গ্রেফতার করার চেষ্টা করা হলেও পরোয়ানা কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। প্রায় 19 বছর ধরে ঝুলে থাকা ওই জামিন অযোগ্য পরোয়ানাগুলি শেষ পর্যন্ত কার্যকর করা হয়েছে।
নন্দীগ্রাম বিধানসভা উপনির্বাচনের ঠিক আগে এই গ্রেফতারি ঘিরে রাজনৈতিক মহলেও চর্চা শুরু হয়েছে। বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ দাবি করেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় সমর্থনের কথা ঘোষণা করার পরই মিলনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ প্রতিহিংসার রাজনীতির অভিযোগও করেছেন কুণাল ৷ পুলিশ জানিয়েছে, নির্বাচনকে সামনে রেখে দীর্ঘদিনের বকেয়া জামিন অযোগ্য পরোয়ানা কার্যকর করার যে অভিযান চলছে, তার অংশ হিসেবেই মিলন প্রধানকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এখন তাঁকে আদালতে পেশ করে পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। এই বিষয়ে সিআইডির এক আধিকারিক বলেন, "এই ঘটনাগুলির তদন্তের জন্যই তাঁকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।"