কামারহাটিতে মদন মিত্রের তালাবন্ধ 'উদয় ভিলা'-র দরজা ভেঙে তল্লাশি পুলিশের, কেন?

অভিযানের সময় ঘটনাস্থলে বিধায়ক উপস্থিত ছিলেন না এবং বাড়িটিও সম্পূর্ণ তালাবন্ধ অবস্থায় ছিল ।

কামারহাটিতে মদন মিত্রের তালাবন্ধ 'উদয় ভিলা'-র দরজা ভাঙল পুলিশ (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 31, 2026 at 5:29 PM IST

কামারহাটি, 31 মে: রবিবার দুপুরে আচমকাই রাজ্য রাজনীতিতে নয়া চাঞ্চল্য । কামারহাটির দাপুটে তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক মদন মিত্রের নামের সঙ্গে যুক্ত একটি বাড়িতে নজিরবিহীন তল্লাশি অভিযান চালাল পুলিশ । এদিন দুপুরে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডেপুটি কমিশনার (দক্ষিণ) দ্যুতিমান ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী এই অভিযানে অংশ নেয় ।

অভিযানের সময় ঘটনাস্থলে বিধায়ক উপস্থিত ছিলেন না এবং বাড়িটিও সম্পূর্ণ তালাবন্ধ অবস্থায় ছিল । শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করেন তদন্তকারী আধিকারিকরা । প্রায় এক ঘণ্টা ধরে ভেতরে জোরদার তল্লাশি চালানোর পর ফের বাড়িটি আগের মতো তালাবন্ধ করে সেখান থেকে বেরিয়ে যান পুলিশ কর্মীরা । শাসক দলের হেভিওয়েট বিধায়কের ডেরায় খোদ পুলিশের এই আকস্মিক হানা ঘিরে স্বভাবতই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রাজনৈতিক মহলে ।

মদন মিত্র তখন দক্ষিণ কলকাতার বাড়িতে ছিলেন (নিজস্ব চিত্র)

ঠিক কী কারণে এই নজিরবিহীন অভিযান ? তদন্তকারী আধিকারিকদের সূত্রে জানা গিয়েছে, কামারহাটি এলাকার এই বিতর্কিত বাড়িটি স্থানীয়দের কাছে 'উদয় ভিলা' নামে সুপরিচিত । এই ভবনের ভেতরেই তৃণমূল বিধায়কের একটি নিজস্ব কার্যালয় বা অফিস রয়েছে বলে খবর । মূলত একটি নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতেই এদিন পুলিশি পদক্ষেপ করা হয়েছে । প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের হাতে তথ্য এসেছে যে, যে জমির ওপর এই 'উদয় ভিলা' গড়ে তোলা হয়েছে, সেটি আসলে একটি কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থার অধীনস্ত জায়গা ।

কোনওরকম বৈধ আইনি অনুমতি ছাড়া কীভাবে একটি কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থার মালিকানাধীন জমির ওপর এমন একটি স্থায়ী ভবন বা কার্যালয় নির্মাণ করা হল, মূলত সেই বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখতেই এই আকস্মিক পুলিশি হানা বলে মনে করা হচ্ছে । স্থানীয় সূত্রে খবর, রবিবার বেলা একটা নাগাদ হঠাৎ করেই ব্যারাকপুর কমিশনারেটের বিশাল পুলিশ বাহিনী 'উদয় ভিলা' চত্বর ঘিরে ফেলে । প্রতিবেশীদের দাবি, কামারহাটির এই বাড়িতে মাঝেমধ্যেই এসে সময় কাটাতেন মদন মিত্র । অনেক সময় তিনি এখানে থাকতেন বলেও জানা গিয়েছে । তবে এই বিতর্কিত সম্পত্তির প্রকৃত আইনি মালিক কামারহাটির বিধায়ক নিজে কি না, তা এখনও পর্যন্ত তদন্তকারীদের কাছে পুরোপুরি স্পষ্ট নয় । বিষয়টি নিশ্চিত করতে ইতিমধ্যেই জমির মালিকানা সংক্রান্ত বিভিন্ন নথিপত্র পরীক্ষা করে দেখছে পুলিশ ।

এদিকে, নিজের গড় কামারহাটিতে যখন পুলিশের এই মেগা তল্লাশি অভিযান চলছে, তখন কোথায় বিধায়ক ? দলীয় ও ঘনিষ্ঠ সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক এই মুহূর্তে তাঁর দক্ষিণ কলকাতার বাসভবনেই রয়েছেন এবং বহাল তবিয়তেই রয়েছেন । তাঁর সেখানে থাকার নেপথ্যে রয়েছে রাজ্য রাজনীতির এক বৃহত্তর সমীকরণ ।

আজ, রবিবার তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাসভবনে ঘাসফুল শিবিরের নবগঠিত পরিষদীয় দলের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ডাকা হয়েছে । সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে জয়লাভ করা আশি জন বিধায়ককে এই বৈঠকে তলব করা হয়েছে । মদন মিত্রের ঘনিষ্ঠ শিবিরের দাবি, দলনেত্রীর ডাকা এই বিশেষ ও জরুরি বৈঠকে উপস্থিত থাকার উদ্দেশ্যেই তিনি কামারহাটি ছেড়ে দক্ষিণ কলকাতার বাড়িতে অবস্থান করছেন । তবে তাঁর অনুপস্থিতিতে কামারহাটির কার্যালয়ে পুলিশের এই জোরদার তল্লাশি অভিযান যে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে জলঘোলা পরিস্থিতি তৈরি করল, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না । ঘটনার পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ কী হয়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে ওয়াকিবহাল মহল ।

