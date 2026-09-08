কুলটির 'মিনি জামতাড়া'য় উদ্ধার অত্যাধুনিক গ্যাজেটে তাজ্জব পুলিশ, দুর্গাপুরেও সক্রিয় চক্র

কুলটির 'মিনি জামতাড়া'য় উদ্ধার অত্যাধুনিক গ্যাজেটে তাজ্জব পুলিশ, দুর্গাপুরেও সক্রিয় চক্র
বাড়ির মধ্যেই ছোট্ট কুঠুরি বানিয়ে চলত নানাভাবে হ্যাকিং । অ্যাকাউন্ট, এটিএম হ্যাক করে লোপাট করে দেওয়া হতো গ্রাহকদের টাকা ।
Published : September 8, 2026 at 6:49 PM IST
আসানসোল/দুর্গাপুর, 8 সেপ্টেম্বর: যাঁদের সেই অর্থে কোনও শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই, কম্পিউটার নাড়াচাড়া তো দূর-অস্ত, তাঁদেরই বাড়ি থেকে উদ্ধার হচ্ছে দামি দামি ল্যাপটপ, রাউটার, উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন ইন্টারনেট গ্যাজেট, দামি দামি মোবাইল, এমনকী আইফোন ও অজস্র সিম কার্ড । আসানসোলের কুলটির হরিজন পাড়ায় অভিযান চালাতে গিয়ে উদ্ধার হওয়া এইসব জিনিসপত্র দেখে পুলিশ নিজেই কার্যত তাজ্জব । আসানসোলের বুকে গড়ে উঠেছিল দ্বিতীয় জামতাড়া ।
গতকাল দিনভর আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের প্রচুর পুলিশ বাহিনী গিয়ে অভিযান চালায় নিয়ামতপুরের হরিজন পাড়ায় । এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত 10 জনকে গ্রেফতার করে আসানসোল আদালতে পাঠানো হয়েছে । আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের সাইবার ক্রাইম বিভাগের এডিসি রাহুল পাণ্ডে জানিয়েছেন, "যতদিন না-পর্যন্ত সম্পূর্ণ চক্রকে পাকড়াও করা হচ্ছে, এই অভিযান চলতে থাকবে ।"
কীভাবে সন্ধান মিলল এই হরিজন পাড়ার
বাড়িতে বাড়িতে গড়ে উঠেছিল সাইবার অপরাধচক্র । বাড়ির মধ্যেই ছোট্ট কুঠুরি বানিয়ে চলত নানাভাবে হ্যাকিং । অ্যাকাউন্ট, এটিএম হ্যাক করে লোপাট করে দেওয়া হতো গ্রাহকদের টাকা । ভুয়ো নামে সিম নিয়ে ক্রেতাদের কখনও ব্যাঙ্ক আধিকারিক, কখনও বাবার লোন দেওয়ার টোপ, কখনও আবার গ্যাস কানেকশন থেকে শুরু করে অন্যান্য সরকারি আধিকারিক সেজে ফোন মারফত জেনে নেওয়া গ্রাহকের সমস্ত তথ্য, তারপর সুযোগ বুঝে অ্যাকাউন্ট সাফ । এই ভাবেই কাজ করতো আসানসোলের নিয়ামতপুরের হরিজন পাড়ার সাইবার গ্যাং । যা এখন ইতিমধ্যেই 'মিনি জামতাড়া' বলে পরিচিত হয়েছে ।
কীভাবে পুলিশের কাছে সেই তথ্য এল ?
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ন্যাশনাল সাইবার ক্রাইম পোর্টালে দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে অভিযোগ দায়ের হয় । এই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চালিয়ে একটি বিষয় সামনে আসে ৷ যে ফোনগুলি থেকে গ্রাহকদের কাছে ফোন এসেছিল, সেই ফোনের টাওয়ার লোকেশন এবং অন্যান্য নানান টেকনিক্যাল পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে পুলিশ জানতে পেরেছে নিয়ামতপুরের হরিজন পাড়ার আশেপাশে এলাকা থেকেই এই কাজ চালানো হচ্ছে । পুলিশ নিশ্চিত হওয়ার পরেই সেখানে গতকাল অভিযান চালায় ।
আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের সাইবার ক্রাইম বিভাগের এডিসি রাহুল পাণ্ডে জানান, "ন্যাশনাল সাইবার ক্রাইম পোর্টালে যে সমস্ত অভিযোগ দায়ের হয়, সেই সমস্ত অভিযোগের ভিত্তিতেই বিভিন্ন টেকনিক্যাল সাপোর্ট নিয়ে আমরা তদন্ত চালিয়েছিলাম । সেই টেকনিক্যাল সাপোর্টের দ্বারাই আমরা বুঝতে পারি, নির্দিষ্ট ওই পাড়াটি থেকেই এই ধরনের কাজ করা হচ্ছে । এর পরেই অভিযান চালানো হয় ৷"
কী কী মিলেছে
গতকাল অভিযান চালাতে গিয়ে পুলিশ প্রথমে দেখে প্রতিটি বাড়িতেই সিসিটিভি ক্যামেরা অর্থাৎ পাড়ায় কে ঢুকছে তার গতিবিধি জানার জন্যই এই ক্যামেরা রাখা হয়েছিল । এছাড়াও বাড়ির পিছন দিকে ছিল পালিয়ে যাওয়ার জন্য গোপন দরজা । সেই দরজা দিয়ে অনেকেই পালিয়ে গিয়েছে । পুলিশ যদিও অভিযান চালিয়ে এখনও পর্যন্ত 10 জনকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে । উদ্ধার হয়েছে প্রচুর ইলেক্ট্রনিক্স গেজেট । এর সঙ্গে নগদ তিন লক্ষ টাকা ।
বিষয়টি নিয়ে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারের এডিসি (সাইবার বিভাগ) রাহুল পাণ্ডে আরও বলেন, "প্রতিটি বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে প্রচুর দামি ল্যাপটপ, হার্ডডিস্ক, রাউটার, মোডেম, দামি দামি ফোন, এমনকী আইফোন, প্রচুর সিম কার্ড, ব্যাংকের খাতা, অজস্র এটিএম কার্ড উদ্ধার করা হয়েছে । এছাড়াও প্রায় তিন লক্ষ টাকা নগদ উদ্ধার করা হয়েছে । এই ঘটনায় আরও অনেকে জড়িত আছে, এমনটা আমরা সন্দেহ করছি । কারণ যে সমস্ত বাড়ি থেকে ল্যাপটপ বা ইলেক্ট্রনিক গেজেটগুলি উদ্ধার হয়েছে, তাঁদের সেই কম্পিউটার চালানোর কোনও ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল না । বা তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতাও ততটা নয় । তা নিয়েই আমাদের সন্দেহ আরও বেড়েছে । যে 10 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, তাঁদেরকে পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই পুরো চক্রটিকে আমরা ধরার চেষ্টা করছি । যতদিন পর্যন্ত সাইবার ক্রাইম আসানসোল অঞ্চল থেকে নির্মূল না-হয়ে যায়, ততদিন পর্যন্ত লাগাতার অভিযান চলবে ।"
দুর্গাপুরের হোটেলেও সক্রিয় জামতাড়া গ্যাং ?
এদিকে, দুর্গাপুরে হোটেলের ঘরকে কার্যত প্রতারণার 'অফিস' বানিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষকে টার্গেট করে চলছিল প্রতারণার কারবার । গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দুর্গাপুর স্টেশন বাজার সংলগ্ন সাধুডাঙা এলাকার একটি হোটেলে হানা দিয়ে চার যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । ধৃতদের বিরুদ্ধে ‘জামতাড়া গ্যাং’ এর সঙ্গে যোগ থাকার অভিযোগ উঠেছে ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত চার যুবকই ঝাড়খণ্ডের দেওঘর জেলার মধুপুর এলাকার বাসিন্দা । ধৃতদের নাম গণেশ সর্দার, শচীন দাস, জিতেন্দ্র কুমার দাস এবং সুরেন্দ্র দাস । তাঁদের কাছ থেকে প্রতারণার কাজে ব্যবহৃত একাধিক সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর । উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন, এটিএম কার্ড-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নথি ।
পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, হোটেলে বসেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সাধারণ মানুষকে ফোন বা অন্যান্য ডিজিটাল মাধ্যমে টার্গেট করে প্রতারণার জাল বিস্তার করত অভিযুক্তরা । বিভিন্ন কৌশলে মানুষকে বিভ্রান্ত করে তাঁদের কাছ থেকে কষ্টার্জিত টাকা হাতিয়ে নেওয়াই এই চক্রের মূল লক্ষ্য ছিল বলে তদন্তকারীদের সন্দেহ ।
তদন্তে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে । পুলিশের নজর এড়াতে অভিযুক্তরা একই হোটেলে দীর্ঘদিন থাকত না । মাঝেমধ্যেই হোটেল পরিবর্তন করে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যেত তারা । ফলে তাদের গতিবিধি সহজে আঁচ করা সম্ভব হচ্ছিল না । তবে শেষ পর্যন্ত গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশের কাছে পৌঁছে যায় তাদের অবস্থানের খবর । এরপরই দুর্গাপুর স্টেশন বাজারের সাধুডাঙা এলাকার ওই হোটেলে অভিযান চালায় পুলিশ । তল্লাশি চালিয়ে চার যুবককে গ্রেফতার করা হয় । এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তাদের প্রতারণার জাল কতদূর বিস্তৃত এবং কীভাবে তারা সাধারণ মানুষকে টার্গেট করত, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ।
উদ্ধার হওয়া ল্যাপটপ ও মোবাইল ফোন-সহ অন্যান্য সামগ্রীও তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র দিতে পারে বলে মনে করছে পুলিশ । আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডেপুটি কমিশনার (পূর্ব) রসপ্রীত সিং বলেন, "চারজনই ঝাড়খণ্ডের দেওঘরের বাসিন্দা । এই হোটেল থেকেই প্রতারণার কাজ চলত । বিভিন্ন হোটেলে আমাদের অভিযান চলছে । সেই অভিযানের সময়ই এই চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । ধৃতদের পুলিশি হেফাজত চেয়ে তদন্ত চালানো হবে ।"
ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে প্রতারণা চক্রের নেটওয়ার্ক, তাদের সম্ভাব্য সহযোগী এবং প্রতারণার মাধ্যমে হাতিয়ে নেওয়া টাকার লেনদেনের বিষয়ে আরও তথ্য পাওয়ার চেষ্টা করছে পুলিশ । দুর্গাপুরে হোটেলকেন্দ্রিক এই ধরনের প্রতারণা চক্রের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান আগামী দিনেও চলবে বলে জানিয়েছেন তদন্তকারীরা ।