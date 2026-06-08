মেসি-কাণ্ডে হাজিরা দেননি, অরূপ বিশ্বাসের বাড়িতে পৌঁছে গেল পুলিশ
পুলিশের অভিযোগ, তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ বলে দাবি করে হাজিরা দেননি ৷ অথচ তাঁর শারীরিক অসুস্থতার বিষয়ে কোনও মেডিক্যাল সার্টিফিকেটও স্থানীয় থানায় জমা দেওয়া হয়নি ।
Published : June 8, 2026 at 1:42 PM IST
কলকাতা, 8 জুন: অরূপ বিশ্বাসের সাহাপুর কলোনির বাড়িতে পৌঁছে গেল পুলিশ । মেসি-কাণ্ডে আজ তাঁর বিধাননগর কমিশনারেটে হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল । পুলিশের অভিযোগ, তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ বলে দাবি করে হাজিরা দেননি ৷ অথচ তাঁর শারীরিক অসুস্থতার বিষয়ে কোনও মেডিক্যাল সার্টিফিকেটও স্থানীয় থানায় জমা দেওয়া হয়নি । সেই কারণেই তদন্তকারী আধিকারিকরা সোজা চলে গিয়েছেন অরূপ বিশ্বাসের বাড়িতে ৷ পুলিশের পাশাপাশি এদিন তাঁর দক্ষিণ কলকাতার বাড়িতে গিয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীও ।
লিওনেল মেসিকে কলকাতায় আনার অনুষ্ঠানে ব্যাপক বিশৃঙ্খলার অভিযোগ উঠেছিল শুরু থেকেই । বহুমূল্যের টিকিট কেটে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়া বহু দর্শকের অভিযোগ ছিল, তাঁরা মাঠে মেসির সঙ্গে প্রত্যাশিত সাক্ষাৎ বা তাঁকে দেখার সুযোগই পাননি । বরং অনুষ্ঠান জুড়ে বিভিন্ন তারকা, বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং রাজনৈতিক নেতাদের উপস্থিতিই বেশি নজর কেড়েছিল ।
সেই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে আসে রাজ্যের প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের নাম । অনুষ্ঠানের সময় মেসির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি এবং ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসে । সেখানে দেখা যায়, বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন অধিনায়কের পাশে দাঁড়িয়ে কোমরে হাত রেখে ছবি তুলেছেন অরূপ । এই ঘটনাকে ঘিরে দর্শকদের একাংশের মধ্যে তাঁর প্রতি তীব্র অসন্তোষ তৈরি হয় ।
মেসি-কাণ্ডে অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলার অভিযোগে এর আগেই গ্রেফতার করা হয়েছিল অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্তকে । পরে জামিনে মুক্তি পেয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে একাধিক বিস্ফোরক দাবি করেন তিনি । তাঁর সেই বক্তব্যকে ঘিরেই নতুন করে তদন্তের গতি বাড়ে বলে সূত্রের খবর ।
এরপর বিধাননগর কমিশনারেট এলাকায় এই ঘটনায় অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ দায়ের হয় । সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে প্রথমে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করে পুলিশ । তবে তিনি হাজির না-হওয়ায় তদন্তকারীরা নিউ আলিপুরে তাঁর বাসভবনে গিয়ে নোটিশ দিয়ে আসেন ।
আর সেই ঘটনারই পরবর্তী পর্বে সোমবার তদন্তে আরও অগ্রগতি দেখা গেল ।
মেসি-কাণ্ড সংক্রান্ত অভিযোগের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে নিউ আলিপুর থানার অন্তর্গত সাহাপুর কলোনিতে অরূপ বিশ্বাসের বাড়িতে পৌঁছে যান তদন্তকারী আধিকারিকরা । এই বহুচর্চিত ঘটনায় তাঁর ভূমিকা, অনুষ্ঠান আয়োজনের বিভিন্ন দিক এবং অভিযোগকারীদের তোলা প্রশ্ন নিয়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করতেই এই পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে । তদন্তকারীরা অরূপ বিশ্বাসের বক্তব্য নথিভুক্ত করার পাশাপাশি অভিযোগের বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখছেন ।