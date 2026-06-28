পাঁচ বছর আগে বিজেপি নেতাকে মারধরের অভিযোগ, গ্রেফতার রহিম নবীর ভাই
2021 সালে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষকের উপর হামলা হয় ৷ বিজেপি ক্ষমতায় আসতেই গ্রেফতার অভিযুক্তরা ৷
Published : June 28, 2026 at 8:05 PM IST
পাণ্ডুয়া, 28 জুন: বিজেপি নেতাকে মারধরের অভিযোগে গ্রেফতার প্রাক্তন ফুটবলার রহিম নবীর ভাই ফিরোজা নবী-সহ আরও এক ব্যক্তি ৷ গতকাল রাতে তাঁদের গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ আরও দু'জনের খোঁজে তল্লাশি চলছে ৷
ঘটনার সূত্রপাত 2021 সালে ৷ বিধানসভা নির্বাচনের পর 23 জুন সন্ধ্যায় পান্ডুয়ায় জিটি রোড সংলগ্ন একটি রেস্তোরাঁয় বসে চা খাচ্ছিলেন বিজেপি নেতা শেখ আব্বাস আলী ৷ অভিযোগ, সেই সময় অতর্কিতে তাঁর উপর হামলা চালায় প্রাক্তন ফুটবলার তথা পান্ডুয়া ব্লক তৃণমূলে নেতা রহিম নবীর ভাই ফিরোজ নবী ৷ তাঁর সঙ্গে ছিলেন শেখ শফিক-সহ বেশ কয়েকজন তৃণমূল নেতা-কর্মীরা ৷
অভিযোগ, শেখ আব্বাস আলীকে বেধড়ক মারধর করা হয় ৷ এমনকী তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা হয় বলেও অভিযোগ ৷ এই মারধরের জেরে বাঁদিকের কানের পর্দা ফেটে যায় এবং তাতে শ্রবণ শক্তি হারিয়ে ফেলেন শেখ আব্বাস । বিজেপি নেতার শরীরে অন্যান্য জায়গায় আঘাত লাগে ৷ তাঁর কাছ থেকে মোবাইল ফোন, ঘড়ি এবং নগদ কিছু টাকা ছিনিয়ে নেওয়া হয় ৷ তৃণমূল আমলে প্রাণ ভয়ে অভিযোগ করেননি শেখ আব্বাস ।
রাজ্যে সরকার বদলের পর গত 23 মে শেখ আব্বাস আলী পান্ডুয়া থানায় লিখিত অভিযোগ করেন ৷ পান্ডুয়া থানার পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে গতকাল রাত্রে পান্ডুয়ার জয়পুর রেলগেট সংলগ্ন এলাকা থেকে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা ফিরোজ নবী এবং শেখ শফিককে গ্রেফতার করে ৷ হুগলি গ্রামীণ পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "অভিযোগের ভিত্তিতে দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পাণ্ডুয়া থানার পুলিশ ৷"
এদিন ধৃতদের পাণ্ডুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে নিয়ে যায় পুলিশ ৷ হাসপাতালে আসার সময় বেশ কিছু বিজেপি কর্মী সমর্থকরা জড়ো হয়ে ফিরোজ নবী ও সেখ শফিককে দেখে 'চোর চোর' স্লোগান দিতে থাকেন । পান্ডুয়া থানার ওসি নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী হাজির হয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয় ৷
আবাস আলি রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত প্রাক্তন শিক্ষক ৷ 2021 সালে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার আগে পাণ্ডুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের সদস্য ছিলেন ৷ সেই সময় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন তিনি । তাঁদের কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও করেছিলেন । বিজেপিতে যোগদানের পরই এই শিক্ষকের উপর হামলা হয় বলে অভিযোগ ৷ তখন থানায় অভিযোগ করতে না-পারলেও বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর অভিযোগ করেন শিক্ষক ৷