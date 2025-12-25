মতুয়ালয়ে মারধরের ঘটনায় গ্রেফতার এক, 'প্রচণ্ড ভালো কাজ করেছে'; মন্তব্য় মমতাবালার

মতুয়ালয়ে মারধরের ঘটনায় গ্রেফতার এক, 'প্রচণ্ড ভালো কাজ করেছে'; মন্তব্য় মমতাবালার
গতকাল শান্তনু ঠাকুরের অনুগামীরা মমতাবালা ঠাকুরের অনুগামীকে মারধর করেছে বলে অভিযোগ ৷ 13 জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হলেও গ্রেফতার একজন ৷
Published : December 25, 2025 at 7:26 PM IST
গাইঘাটা, 25 ডিসেম্বর: দুুই মতুয়া গোষ্ঠীর সংঘর্ষের ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করেছে রাজ্য পুলিশ ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতের নাম বরুণ বিশ্বাস ৷ সে বাগদা থানার পুরাতন হেলেঞ্চার বাসিন্দা ৷ গতকাল বনগাঁর বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের বাসভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন মমতাবালা ঠাকুরের অনুগামী মতুয়ারা ৷ তখন শান্তনুর অনুগামীরা তাঁদের মারধর করে বলে অভিযোগ ৷
এদিকে ধৃত বরুণ বিশ্বাস সাংবাদিকদের বলে, "আমি (ঠাকুরবাড়ির) 30 কিমির মধ্যে ছিলাম না ৷ ঠাকুরবাড়িত কাল আসিনি ৷ আমাকে বাড়ি থেকে তুলে এনেছে ৷ আমি বললাম, ফুটেজ দেখান ৷ সেখানে আমি আছি কি না, দেখান ৷ মিথ্যে কথা বলছে ৷" মমতা বালার অনুগামী মতুয়াকে মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করে বরুণ ৷
সেই ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে ৷ এই ঘটনায় অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের তরফে মমতাবালা ঠাকুর, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর, বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি বিকাশ ঘোষ-সহ শান্তনুপন্থী মোট 13 জনের বিরুদ্ধে গাইঘাটা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ৷ তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার সকালে একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷
ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ ৷ এদিকে ধৃতের দাবি, গতকাল তিনি শান্তনুর ঠাকুরবাড়িতে ছিলেন না ৷ তাঁকে বিনা কারণে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ এই গ্রেফতারির পর তৃণমূলের রাজ্যসভা সাংসদ তথা মতুয়া কল্যাণ পর্ষদের চেয়ারম্যান মমতাবালা বলেন, "প্রশাসন প্রচণ্ড ভালো কাজ করেছে ৷"
গতকালের ঘটনায় মমতা বালার ঠাকুরের পাশাপাশি শান্তনু ঠাকুরও গাইঘাটা থানায় মেল মারফত অভিযোগ জানান ৷ এছাড়া তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা, রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার, বনগাঁ পুলিশ সুপার দীনেশ কুমারের কাছেও অভিযাগ জানিয়েছেন ৷ শান্তনুর অনুগামীদের দাবি, মমতা বালার অভিযোগের ভিত্তিতে একজন গ্রেফতার হলেও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর অভিযোগে এখনও কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি ৷
এই বিষয়ে মমতা ঠাকুর বলেন, "গতকাল যে ঘটনা ঘটেছে, এর আগে কোনও দিন ঠাকুরবাড়িতে এই ধরনের ঘটনা ঘটেনি ৷ শান্তনু ঠাকুরের কাছে মতুয়ারা গিয়েছিলেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসাবে নয় ঠাকুরবাড়ির সদস্য হিসাবে ৷ সেখানে বিজেপির লোক দিয়ে মতুয়া ভক্তদের মার খাইয়েছে শান্তনু ৷ মহিলাদের শ্লীলতাহানি করা হয়েছে ৷ ভিডিয়ো ফুটেজ দেখে দেখে অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে ৷ পুলিশ প্রশাসন প্রচণ্ড ভালো কাজ করেছে ৷ বাকিদেরও গ্রেফতার করা হোক ৷"
শান্তনু ঠাকুরের অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের সাধারণ সম্পাদক সুখেন্দ্রনাথ গাইনের দাবি, "গতকাল মমতা ঠাকুরের অনুগামীরা পরিকল্পিত ভাবে এই ঘটনা ঘটিয়েছে ৷ বরুণ গতকাল ঠাকুর বাড়িতে আসেননি ৷ মমতা ঠাকুর প্রমাণ করুন ৷"
অতি সম্প্রতি বনগাঁর একটি সভামঞ্চে বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুর বলেন, "50 লক্ষ রোহিঙ্গা, বাংলাদেশি মুসলিম, পাকিস্তানি মুসলিমকে বাদ দিতে যদি আমার সম্প্রদায়ের এক লক্ষ মানুষকে ভোটদান থেকে বিরত থাকতে হয়, তাতে কোনটা লাভ ?" তিনি আরও জানান, মতুয়াদের নাম বাদ গেলে তাঁর কিছুই যায়-আসেন না ৷
তাঁর এহেন মন্তব্যের প্রতিবাদে এসআইআর খসড়া ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়া মতুয়ারা তাঁর ঠাকুরবাড়িতে গিয়েছিলেন ৷ এই নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন জমা দিতে চেয়েছিলেন ৷ তাঁরা মমতা বালা ঠাকুরের অনুগামী ৷ তাঁরা বিক্ষোভ দেখানোর সময় তাঁদের উপরে শান্তনুর অনুগামীরা চড়াও হয় বলে অভিযোগ ৷
অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘের সঙ্ঘাধিপতি মমতার পাল্টা অভিযোগ, "ও (শান্তনু ঠাকুর) এতদিন ধরে মতুয়াদের ঠকিয়েছে ৷ মতুয়ারা ওর কাছ থেকে টাকা দিয়ে সিএএ কার্ড করিয়েছে, হিন্দুর কার্ডও করিয়েছে ৷ এক লক্ষ মতুয়াদের ভোট কেটে গিয়েছে ৷ তাই মতুয়ারা আজ জবাব চাইতে এসেছিল ৷ তার জন্য এদিন গুন্ডাবাহিনীকে নিয়ে এসেছিল ৷ বিজেপি'র সভাপতিকে এনে গোঁসাই-পাগল সাধুদের মারধর করেছে ৷ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়ে এই ধরনের কাজকর্ম করছে ৷" তিনি দাবি করেন, বিক্ষোভকারী মতুয়ারা কোনও রাজনৈতিক দলের সদস্য নন ৷ তাঁরা শুধু ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়া নিয়ে শান্তনু ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করতে গিয়েছিলেন ৷