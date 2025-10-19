পরকীয়া সন্দেহে স্ত্রীকে খুন করে পুঁতে দেওয়ার অভিযোগ, ভিন রাজ্যে গ্রেফতার বাংলার শ্রমিক

পরকীয়া সন্দেহে স্ত্রীকে খুন করে পুঁতে দেওয়ার অভিযোগ, ভিন রাজ্যে গ্রেফতার বাংলার শ্রমিক
কোট্টায়াম, 19 অক্টোবর: স্ত্রী অন্য কারও সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছে ৷ এই সন্দেহের বশে স্ত্রীকে খুন করে মাটির তলায় পুঁতে দেওয়ার অভিযোগ উঠল এক নির্মাণ শ্রমিক বিরুদ্ধে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে ভিন রাজ্যে ৷ অভিযুক্ত পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে বলেও অভিযোগ ৷ কিন্তু ট্রেনে ওঠার আগে শেষ মুহূর্তে তাকে হাতেনাতে পাকড়াও করে পুলিশ ৷ অপরাধের জায়গা থেকে মৃতের দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ ৷
একত্রিশ বছর বয়সি অভিযুক্তের নাম সোনি শেখ ৷ সে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদের ধারাপাড়ার বাসিন্দা ৷ কর্মসূত্রে দক্ষিণের কেরল রাজ্যে গিয়েছিল ৷ সেখানে আয়ারকুন্নামে নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করত ৷ রবিবার পুলিশ জানিয়েছে, পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও পুলিশ তাকে এরনাকুলাম স্টেশন থেকে তাকে আটক করে ৷ পরে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷
অভিযোগ, সোনি তার স্ত্রী আলপনা খাতুনকে (28) খুন করে আয়ারকুন্নামে একটি নির্মীয়মান বাড়ির কাছে তার দেহ পুঁতে দেয় ৷ আলপনাও মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা ৷ জানা গিয়েছে, দম্পতি ওই এলাকায় নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করত ৷ তাদের দুই সন্তান আছে ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, গত 17 অক্টোবর সোনি পুলিশের কাছে স্ত্রীর নিখোঁজের ডায়রি করে ৷ সে দাবি করে, তিন দিন ধরে তার স্ত্রী নিখোঁজ ৷ নিখোঁজের অভিযোগে সে জানায়, 14 অক্টোবর সকাল 8টা নাগাদ আলপনাকে নিয়ে সে বাজারে গিয়েছিল ৷ এরপর সে কাজে চলে যায় ৷ সন্ধ্যা 6টা 30 মিনিট নাগাদ বাড়ি ফিরে আসে সোনি ৷ কিন্তু, স্ত্রী বাড়ি ছিল না ৷ তারপর থেকে আর স্ত্রীর খোঁজ পায়নি সে ৷
তিন দিন পর স্ত্রীর নিখোঁজের ডায়েরি করা নিয়ে সোনির উপর সন্দেহ হয় পুলিশের ৷ এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশ ৷ কোথাও আলপনা খাতুনকে দেখা যায়নি ৷ এরপর পুলিশের সন্দেহ আরও জোরদার হয় ৷ শনিবার বিকেল 4টের সময় পুলিশ সোনিকে থানায় হাজিরা দিতে বলে ৷ কিন্তু, সোনি থানায় গিয়ে তদন্তে সহযোগিতা না-করে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ ৷ জানা যায়, সে তার দুই সন্তানকে নিয়ে এরনাকুলামের দিকে রওনা দিয়েছে ৷ সেখান থেকে পশ্চিমবঙ্গে ফেরার ট্রেনে বাড়ি ফিরবে ৷ এটাই ছিল তার পরিকল্পনা ৷
গোপন সূত্রে পুলিশ এই খবর পেয়ে যায় ৷ এরনাকুলাম স্টেশন থেকে সোনিকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আয়ারকুন্নামে ফিরিয়ে নিয়ে আসে পুলিশ ৷ এক আধিকারিক জানিয়েছেন, জেরার মুখে সোনি তার স্ত্রী আলপনাকে খুনের কথা স্বীকার করে নেয় ৷ 14 অক্টোবর সকালে নির্মাণ স্থলে প্রথমে স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে ৷ তারপর তাঁর মাথায় লোহার রড দিয়ে আঘাত করে সোনি ৷ শেষে ওই নির্মীয়মান বাড়ির কাছে স্ত্রীকে পুঁতে দেয় ৷
কেন সে এই খুন করল ? এই বিষয়ে পুলিশকে অভিযুক্ত জানিয়েছে, স্ত্রী পরকীয়ায় জড়িত বলে সন্দেহ করেছিল সে ৷ শুধু এই সন্দেহের বশেই আলপনাকে হত্যা করেছে সোনি ৷ তাকে আটক করে নির্মীয়মান এলাকায় অপরাধের জায়গায় নিয়ে যায় পুলিশ ৷ সোনির সামনেই মাটি খুঁড়ে দেহ উদ্ধারের কাজ শুরু হয় এবং শেষে আলপনার দেহ পাওয়া যায় ৷ এরপরই সোনিকে থানায় নিয়ে গিয়ে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ এবার তাকে নিয়ম অনুযায়ী আদালতে পেশ করা হবে ৷