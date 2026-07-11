অন্তঃসত্ত্বার পেটে লাথি ! গ্রেফতার প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলার
ছ'বছর আগে বিজেপি সমর্থক ও তাঁর পরিবারের উপর অত্যাচারের অভিযোগে গ্রেফতার হলেন তৃণমূলের প্রাক্তন কাউন্সিলর অঞ্জন দাস ৷ তাঁর এক সঙ্গীকেও গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷
Published : July 11, 2026 at 3:31 PM IST
কলকাতা, 11 জুলাই: অন্তঃসত্ত্বাকে মারধরের অভিযোগে গ্রেফতার বেহালা এলাকার প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলার অঞ্জন দাস ৷ দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে গ্রেফতার করে পর্ণশ্রী থানা ৷ সূত্রের খবর, তাঁর বয়ানে একাধিক অসঙ্গতি ধরা পড়ায় গ্রেফতারির সিদ্ধান্ত নেন তদন্তকারীরা ৷ অঞ্জনের এক সঙ্গী ভোলা দাসকেও গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ আরও কয়েকজন সঙ্গীরও খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ ৷
অভিযোগকারী বিজেপি সমর্থক পুলিশকে জানান, তাঁর পরিবার বিজেপির সমর্থক হওয়ায় রাজনৈতিক আক্রোশ থেকেই 2020 সালে তাঁদের উপর একাধিকবার হামলার ঘটনা ঘটে ৷ হুমকি দেওয়া হয় ৷ ওই সমর্থকের অভিযোগ, তিনি তখন অন্তঃসত্ত্বা, সেই অবস্থায় অঞ্জন দাস তাঁকে পেটে লাথি মারেন ৷ শুধু তাই নয়, তাঁদের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের মেরে ফেলার হুমকিও দেওয়া হয় ৷
লালবাজার সূত্রে খবর, প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলার অঞ্জন দাসের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷ প্রয়োজনীয় প্রাথমিক তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহের পর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ এই বিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "তাঁকে আদালতে পেশ করে হেফাজতে চাওয়া হবে ৷"
এর আগেও একাধিক বিতর্কিত ঘটনায় অঞ্জন দাসের নাম উঠে জড়িয়েছিল ৷ 2020 সালে বেহালায় আরেক বিজেপি কর্মীর বাড়িতে হামলা ও মারধরের ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছিল ৷ সেই ঘটনাকে ঘিরেও রাজনৈতিক মহলে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল ৷ সেই মামলার তদন্ত পৃথকভাবে চলছে ৷
সাম্প্রতিক গ্রেফতারির ঘটনায় ফের একবার আলোচনায় উঠে এলেন বেহালার এই প্রাক্তন পুরপ্রতিনিধি ৷ তদন্তকারীরা অভিযোগের সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছেন ৷ ঘটনার সঙ্গে আর কেউ জড়িত রয়েছেন কি না, অভিযোগের নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷
এই ঘটনায় তৃণমূলের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ৷ অন্যদিকে, পুলিশ জানিয়েছে, তদন্তের স্বার্থে সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে আইন অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে ৷ তদন্ত এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসতে পারে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা ৷