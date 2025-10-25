ETV Bharat / state

সাত দিনের মাথায় দ্বিতীয় বার, দত্তপুকুরে মানসিক ভারসাম্যহীন তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ

রাজ্য ও দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ধর্ষণের একাধিক খবর সামনে আসছে ৷ বারাসতের দত্তপুকুরে এক মানসিক ভারসাম্যহীন তরুণী ধর্ষণের শিকার ! গ্রেফতার অভিযুক্ত ৷

মানসিক ভারসাম্য়হীন তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ (ফাইল ছবি)
ETV Bharat Bangla Team

Published : October 25, 2025 at 8:41 PM IST

দত্তপুকুর, 25 অক্টোবর: একের পর এক ধর্ষণের অভিযোগে সরগরম রাজ্য তথা দেশ ৷ এবার এক মানসিক ভারসাম্যহীন তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে দত্তপুকুর এলাকায় ৷ সপ্তাহ খানেক আগে মূক ও বধির কিশোরীকে ইটভাটায় নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল ৷ সেই ঘটনার রেশ কাটতে না-কাটতে ফের ধর্ষণের ঘটনা দত্তপুকুর এলাকায় ৷ নির্যাতিতার পরিবারের অভিযোগ পেয়ে ইতিমধ্যে পুলিশ অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করেছে ৷ শনিবার ধৃতকে বারাসত আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাকে পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন ৷

এই বিষয়ে বারাসত পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (জোনাল) অতীশ বিশ্বাস বলেন, "জেরায় অভিযুক্ত নিজের দোষ স্বীকার করেছে ৷ নির্যাতিতার মেডিক্যাল পরীক্ষাও করানো হয়েছে ৷ তদন্ত চলছে ৷" পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মানসিক মানসিক ভারসাম্যহীন ওই তরুণী দত্তপুকুরের কাশিমপুরে মামার বাড়িতে থাকেন ৷ তাঁর দিদা পরিচারিকার কাজ করেন অন্যের বাড়িতে ৷ তরুণীর দাদু দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ৷ চলাফেরা করতে পারেন না ৷ অসুস্থতার জেরে সারাদিন শুয়ে থাকেন ৷

গত মঙ্গলবার তরুণীর দিদা কাজে বেরিয়ে গেলে সেই ফাঁকে প্রতিবেশী যুবক তাঁদের বাড়িতে ঢোকেন ৷ এরপর মানসিক ভারসাম্যহীন ওই তরুণীকে ধর্ষণ করেন বলে অভিযোগ ৷ স্থানীয়দের দাবি, অভিযুক্ত যুবক আগেও কয়েকবার ওই তরুণীকে বিরক্ত করেছিল ৷ কিন্তু, এবার তরুণীকে একা পেয়ে ধর্ষণ করে সে ৷ অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছে নির্যাতিতার পরিবার থেকে প্রতিবেশী সবাই ৷

এই ঘটনার সময় মানসিক ভারসাম্যহীন তরুণীর চিৎকারে ছুটে আসেন প্রতিবেশীরা ৷ কিন্তু তার আগেই সেখান থেকে চম্পট দেয় অভিযুক্ত যুবক ৷ সব শুনে তরুণীর দিদা শুক্রবার দত্তপুকুর থানায় গিয়ে প্রতিবেশী যুবকের বিরুদ্ধে ধর্ষণের লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ৷ তদন্তে নেমে এদিন রাতেই দত্তপুকুর এলাকা থেকে অভিযুক্তকে পাকড়াও করে পুলিশ ৷

অন‍্যদিকে, এদিন সকালে মূক ও বধির নির্যাতিতা ওই কিশোরীর বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন রাজ‍্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন তুলিকা দাস ৷ সঙ্গে ছিলেন কমিশনের আরও দুই সদস্য ৷ পরিবারের মতো রাজ‍্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সনও গ্রেফতার হওয়া যুবকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চেয়ে সরব হয়েছেন ৷ পাশাপাশি, রাজ‍্যের সুপার স্পেশালিটি এসএসকেএম হাসপাতালের ঘটনা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন তুলিকা দাস ৷

DUTTAPUKUR RAPE
MENTALLY UNSOUND WOMAN RAPE
RAPE CASE IN DUTTAPUKUR
মানসিক ভারসাম্য়হীন তরুণীকে ধর্ষণ
DUTTAPUKUR RAPE CASE

