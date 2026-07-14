ফের বারুইপুর ! নাবালিকাকে যৌন হেনস্থার চেষ্টায় গ্রেফতার অভিযুক্ত

ফের বারুইপুর ! নাবালিকাকে যৌন হেনস্থার চেষ্টায় গ্রেফতার অভিযুক্ত
এক নাবালিকাকে যৌন নিগ্রহ ও খুনের ঘটনার রেশ এখনও টাটকা ৷ এর মধ্যে এক কিশোরীকে ফুঁসলিয়ে যৌন হেনস্থার চেষ্টার অভিযোগে গ্রেফতার হল এক ব্যক্তি ৷
Published : July 14, 2026 at 6:31 PM IST
বারুইপুর, 14 জুলাই: নাবালিকাকে যৌন নিগ্রহের চেষ্টার অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য বারুইপুরে ৷ সম্প্রতি এই বারুইপুরেই এক নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন করে খুন করা হয় ৷ সেই ঘটনার রেশ এখনও কাটেনি ৷ এরই মধ্যে বাড়ি থেকে পালিয়ে আসা এক নাবালিকার যৌন হেনস্থার চেষ্টার অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ৷
স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎপরতা এবং পুলিশের দ্রুত পদক্ষেপে সম্ভাব্য বড় অপরাধ এড়ানো গিয়েছে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা ৷ ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ ৷ উদ্ধার করা হয়েছে নাবালিকাকেও ৷ পরে তার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে নাবালিকাকে নিরাপদে বাড়িতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কলকাতার বেলেঘাটা এলাকার বাসিন্দা ওই নাবালিকা পারিবারিক অশান্তির জেরে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে ৷ ট্রেনে করে শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছয় ৷ সেখানেই অভিযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গে তার পরিচয় হয় ৷ অভিযোগ, নাবালিকাকে খাবার দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে প্রথমে নাবালিকার সঙ্গে ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলে অভিযুক্ত ৷ এরপর তাকে নিজের সঙ্গে ট্রেনে করে দক্ষিণ 24 পরগনার বারুইপুরের শাসন এলাকায় নিয়ে আসে ৷
অভিযোগ, শাসনের পতিতালয়ে একটি ভাড়াবাড়িতে নিয়ে গিয়ে নাবালিকার উপর যৌন নির্যাতনের চেষ্টা করার পরিকল্পনা ছিল ওই ব্যক্তির । তখন ঘরের ভিতর থেকে চিৎকার শুনে সন্দেহ হয় বাড়িওয়ালা ও স্থানীয়দের ৷ তাঁরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দরজা খুলতে বাধ্য করেন ৷ নাবালিকাকে উদ্ধার করে অভিযুক্তকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন এলাকাবাসী ৷ পরে খবর দেওয়া হয় বারুইপুর থানায় ৷
পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্ত ও নাবালিকাকে থানায় নিয়ে যায় ৷ এক পুলিশ আধিকারিক জানান, প্রাথমিক তদন্তের পর অভিযুক্ত ওই ব্য়ক্তিকে গ্রেফতার করা হয় ৷ তার বিরুদ্ধে অপহরণ, ধর্ষণের চেষ্টা এবং পকসো আইনের প্রাসঙ্গিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে ৷ পরে তাকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয় ৷ তদন্তে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তের বাড়ি দক্ষিণ 24 পরগনার মথুরাপুর এলাকায় ৷
এদিকে স্থানীয় বাসিন্দা তাপস দেবনাথের বক্তব্য, অভিযুক্ত ব্যক্তি, নাবালিকাকে নিয়ে একটি ঘর ভাড়া চাইতে এসেছিল ৷ বিষয়টি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় বাড়ির মালিক আটকে রাখেন এবং এলাকাবাসীদের খবর দেন ৷ পরে সবাই মিলে অভিযুক্তকে পুলিশের হাতে তুলে দেন ৷ পুলিশ নাবালিকার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাকে নিরাপদে বাড়ি ফিরিয়ে দিয়েছে ৷ পাশাপাশি তাঁর কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থাও করা হয়েছে ৷ নাবালিকার বয়ান রেকর্ড করে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে খবর ৷
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