সমস্যা সমাধানের অছিলায় যুবতীকে যৌন হেনস্থা-ধর্ষণের অভিযোগ, গ্রেফতার তান্ত্রিক

সমস্যা সমাধানের অছিলায় যুবতীকে যৌন হেনস্থা-ধর্ষণের অভিযোগ, গ্রেফতার তান্ত্রিক
সমস্যা নিয়ে স্থানীয় ওঝা বা তান্ত্রিকের কাছে গিয়েছিলেন এক যুবতী ৷ কিন্তু এই সুযোগে 'শরীর বন্ধন' করে দিলেই সমস্যা মিটবে বলে যৌন হেনস্থা করে ৷
Published : July 9, 2026 at 2:55 PM IST
পুরুলিয়া, 9 জুলাই: বারুইপুরে নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় তোলপাড় রাজ্য ৷ সেই সময় ঝাড়ফুঁকের নাম করে এক যুবতীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল পুরুলিয়ায় ৷ বাড়ির সমস্যা সমাধানের জন্য এক ওঝার কাছে গিয়েছিলেন ওই যুবতী ৷ অভিযোগ, সমস্যা সমাধানের অছিলায় ওই যুবতীকে শারীরিক নিগ্রহ ও ধর্ষণ করে ওই ওঝা ৷ যুবতীর অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত গ্রেফতার করেছে পুরুলিয়ার বোরো থানার পুলিশ ৷
পারিবারিক সমস্যার সমাধান জানতে পুরুলিয়ার বোরো থানা এলাকার এক যুবতী স্থানীয় এক তরুণ তান্ত্রিক বা ওঝার শরণাপন্ন হয়েছিলেন । তরুণীর অভিযোগ, ওই ওঝা (স্থানীয় ভাষায় গুণীন) তাঁকে শারীরিক যৌন হেনস্থা করে এবং ধর্ষণ করে ৷ বুধবার রাতেই ওই যুবতী বোরো থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ৷
অভিযোগের ভিত্তিতে রাতেই পুলিশ অভিযুক্ত ওঝা সৌমেন গোস্বামীকে গ্রেফতার করে ৷ তার বাড়ি বোরো থানা এলাকাতেই ৷ ধৃতকে বৃহস্পতিবার পুরুলিয়া জেলা আদালতে তোলা হবে ৷ অন্যদিকে, নির্যাতিতা যুবতীর ডাক্তারি পরীক্ষা ও গোপন জবানবন্দি নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছে পুলিশ ৷ জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "এলাকার মানুষজন নানাবিধ সমস্যা সমাধান খুঁজতে ওই যুবকের কাছে যেতেন ৷ মন্ত্র-তন্ত্রের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিত ওই যুবক ৷"
সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, এলাকার কোনও মহিলার সন্তান না-হলেও তন্ত্র-মন্ত্রের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিত ধৃত ওঝা ৷ ধৃতের বিরুদ্ধে ধর্ষণ ও হুমকি প্রদর্শনের ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ ৷ ঘটনা প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের পুরুলিয়া জেলা সম্পাদক নয়ন মুখোপাধ্যায় বলেন, "এইরকম কিছু ওঝা আছে যারা মানুষের দুর্বল মনের সুযোগ নিয়ে মেয়েদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করে ৷ এই নিয়ে মানুষকে আরও সচেতন হতে হবে ৷ সেই সঙ্গে যে বা যারা এই ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা উচিত পুলিশের ৷"