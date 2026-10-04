গণধর্ষণ-ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগ ! পুলিশের জালে তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধান

গণধর্ষণ-ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগ ! পুলিশের জালে তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধান
Trinamool leader arrested: দীর্ঘদিন গা ঢাকা দিয়েছিলেন ভোলা সর্দার ৷ তিনি জেলবন্দি তৃণমূল বিধায়ক দিলীপ মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ বলে স্থানীয় রাজনৈতিক মহলে পরিচিত ।
Published : October 4, 2026 at 11:27 AM IST
ডায়মন্ড হারবার, 4 অক্টোবর: গণধর্ষণ থেকে 2021 সালের ভোট-পরবর্তী হিংসায় জড়িত থাকার অভিযোগ । দীর্ঘদিন ধরেই পুলিশের খাতায় নাম ছিল দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার বিষ্ণুপুর বিধানসভার পানাকুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান ভোলা সর্দারের । রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই তিনি গা ঢাকা দিয়েছিলেন বলে পুলিশ সূত্রে দাবি । অবশেষে জেলার বাইরে থেকে তাঁকে গ্রেফতার করল ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার পুলিশ ।
ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার অতিরিক্ত সুপার অভিষেক মজুমদার বলেন, "ভোলা সর্দারকে জেলার বাইরে থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে । তদন্তের স্বার্থে তাঁকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে ।"
ভোলা জেলবন্দি তৃণমূল বিধায়ক দিলীপ মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ বলে স্থানীয় রাজনৈতিক মহলে পরিচিত । ফলে তাঁর গ্রেফতারিকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে জোর চর্চা । যদিও কোনও রাজনৈতিক পরিচয় বা ঘনিষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়, তাঁর বিরুদ্ধে থাকা অভিযোগের ভিত্তিতেই আইনানুগ পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে ।
পুলিশ সূত্রে খবর, ভোলা সর্দারের বিরুদ্ধে বিষ্ণুপুর থানায় একাধিক মামলা রয়েছে । অভিযোগগুলির মধ্যে রয়েছে গণধর্ষণ, জমি দখল, ভাঙচুর এবং 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের পরবর্তী হিংসার ঘটনা । একাধিক অভিযোগের পর থেকেই পুলিশের নজরে ছিলেন তিনি । কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে তাঁর কোনও হদিশ মিলছিল না ।
তদন্তকারীদের দাবি, গ্রেফতার এড়াতে বারবার অবস্থান বদল করছিলেন অভিযুক্ত । শুক্রবার রাতে গোপন সূত্রে ভোলা সর্দারের অবস্থান সম্পর্কে খবর পায় পুলিশ । সেই খবরের ভিত্তিতেই জেলার বাইরে অভিযান চালানো হয় । এরপরই তাঁকে গ্রেফতার করে ডায়মন্ড হারবার পুলিশ । গ্রেফতারের পর ভোলাকে থানায় নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় । কীভাবে এতদিন তিনি পুলিশের নজর এড়িয়ে ছিলেন, কোথায় কোথায় আত্মগোপন করেছিলেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে থাকা অভিযোগগুলির সঙ্গে আর কারা জড়িত-তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ।
অভিযোগের তালিকায় সবচেয়ে গুরুতর বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে গণধর্ষণের মামলা । পাশাপাশি, জমি দখল এবং বাড়িঘর ভাঙচুরের মতো অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে । 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের পরবর্তী সময়ে এলাকায় রাজনৈতিক হিংসার যে অভিযোগগুলি উঠেছিল, সেখানেও তাঁর নাম জড়িয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে দাবি । এই সমস্ত অভিযোগের নেপথ্যে তাঁর ভূমিকা কতটা ছিল, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ ।
শনিবার ভোলাকে আলিপুর আদালতে পেশ করা হয় । পুলিশের তরফে তদন্তের স্বার্থে তাঁকে হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হয় । আদালত সাতদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে । ফলে আগামী কয়েকদিন তদন্তকারীদের জেরার মুখোমুখি হতে হবে ধৃত পঞ্চায়েত প্রধানকে । পুলিশের হাতে থাকা বিভিন্ন অভিযোগ, মামলার নথি এবং অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ।
পাশাপাশি, অভিযোগকারীদের সঙ্গে তাঁর কী ধরনের সম্পর্ক ছিল, ঘটনার সময় তিনি কোথায় ছিলেন এবং অভিযোগগুলির সঙ্গে তাঁর সরাসরি যোগ রয়েছে কি না-সেসব বিষয়ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের তদন্তে আগামিদিনে আরও কী তথ্য সামনে আসে, এখন সেদিকেই নজর তদন্তকারীদের ।