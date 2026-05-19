ETV Bharat / state

মুখ্যমন্ত্রীর সতর্কবার্তার পরেই গ্রেফতার পার্ক সার্কাসে তাণ্ডবের মূল কাণ্ডারী

এখনও পর্যন্ত মোট 46 জনকে গ্রেফতার করেছে কলকাতা পুলিশ ৷ ধৃতদের আলিপুর আদালতে পেশ করা হবে ৷

Park Circus violence
মুখ্যমন্ত্রীর সতর্কবার্তার পরেই পার্ক সার্কাসে তাণ্ডবে গ্রেফতার মূল কাণ্ডারী (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 19, 2026 at 12:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 19 মে: পার্ক সার্কাসে তাণ্ডবের ঘটনা নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে সোমবার দুষ্কৃতীদের সতর্কবার্তা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ আর তার পর 24 ঘণ্টা কাটতে না-কাটতে তাণ্ডবের ঘটনায় মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশ । সোমবার রাতে পার্ক সার্কাস থেকেই 27 বছরের ফরিদুল ইসলামকে গ্রেফতার করা হয় । এই ঘটনায় তাঁকে নিয়ে এখনও পর্যন্ত মোট 46 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে লালবাজার সূত্রে খবর ।

রাজ্যে নতুন সরকারের প্রশাসনিক কড়াকড়ি, বেআইনি দখল উচ্ছেদ এবং বুলডোজার অভিযানের সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে রবিবার দুপুরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে কলকাতার পার্ক সার্কাস সেভেন পয়েন্ট ক্রসিং এলাকা । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওইদিন দুপুরে প্রথমে পার্ক সার্কাস এলাকায় একদল দুষ্কৃতী আচমকাই রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করে । অভিযোগ, সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে জমায়েত করা হয় এবং পুলিশ বাধা দিতে গেলে উত্তেজনা চরমে ওঠে । পরিস্থিতি সামাল দিতে গেলে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপর ইট ছোড়া হয় । ভাঙচুর করা হয় একাধিক গাড়ি । ঘটনায় আহত হন কয়েকজন পুলিশকর্মী এবং অন্তত দু'জন CRPF জওয়ান ।

CM Suvendu Adhikari
পার্ক সার্কাসে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (নিজস্ব ছবি)

ক্রমশ পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করে । এলাকায় মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনী । রাতভর চলে তল্লাশি অভিযান । সিসিটিভি ফুটেজ, ভিডিয়ো এবং স্থানীয় সূত্রের তথ্যের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেন কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দারা । সেই তদন্তেই উঠে আসে ফরিদুল ইসলামের নাম । এরপর সোমবার রাতে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় বলে পুলিশ সূত্রে খবর ।

এদিকে, সোমবার আহত পুলিশকর্মীদের সঙ্গে দেখা করতে পার্ক সার্কাসে সাউথ ইস্ট ডিভিশনের ডিসি অফিসে যান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি জানান, রাজ্যে গুন্ডামি বা দুষ্কৃতীচক্রের দাপট কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না । পুলিশের উপর হামলাকে অত্যন্ত গুরুতর ঘটনা বলে উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আইন নিজের হাতে তুলে নিলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।" তাঁর বক্তব্য, "প্রশাসনকে চ্যালেঞ্জ করে কেউ রাস্তায় নেমে অরাজকতা সৃষ্টি করলে সরকার চুপ করে বসে থাকবে না ।"

এমনকি সোমবার বিকেলেই পার্ক সার্কাস সেভেন পয়েন্ট এলাকায় গিয়ে পুলিশ ও সাধারণ মানুষ-উভয় পক্ষকেই সতর্কবার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি জানান, শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রশাসন কঠোর অবস্থান নেবে । একইসঙ্গে পুলিশের উদ্দেশে তিনি বলেন, "সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কোনওরকম ঢিলেমি বরদাস্ত করা হবে না ।"

রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, আরজি কর হাসপাতাল-কাণ্ডের পর রাজ্য পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে অনাস্থা তৈরি হয়েছিল, নতুন সরকারের প্রথম দিকের এই কড়া পদক্ষেপে সেই ভাবমূর্তিতে কিছুটা বদল আসার ইঙ্গিত মিলছে । বিশেষ করে পার্ক সার্কাসের মতো স্পর্শকাতর এলাকায় দ্রুত অভিযুক্তদের গ্রেফতার এবং প্রশাসনের তৎপরতা নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর আলোচনা । ঘটনার পর এখনও থমথমে পার্ক সার্কাস এলাকা । এলাকায় টহল দিচ্ছে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী । নতুন করে যাতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয়, সেদিকে নজর রাখছে প্রশাসন । তদন্তকারীরা মনে করছেন, এই ঘটনায় আরও কয়েকজন জড়িত থাকতে পারে । তাদের খোঁজেও তল্লাশি শুরু হয়েছে ।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "সিসিটিভি ফুটেজ আমরা এখনও খতিয়ে দেখছি । বাকিদেরও খোঁজ চালানো হচ্ছে ৷" পার্ক সার্কাসের ঘটনায় আরও গ্রেফতারি বাড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে ৷ ফরিদুল ইসলাম-সহ বাকি ধৃতদের মঙ্গলবার আলিপুর পুলিশ আদালতে পেশ করা হবে ৷

TAGGED:

SUVENDU ADHIKARI
পার্ক সার্কাসে তাণ্ডব
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী
PARK CIRCUS
PARK CIRCUS VIOLENCE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.