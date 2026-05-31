অভিষেকের উপর হামলায় ধৃতরা লাভলি-ঘনিষ্ঠ ! ভিডিয়ো দেখে 6 অভিযুক্তকে চিহ্নিত করল পুলিশ
Published : May 31, 2026 at 3:43 PM IST
সোনারপুর, 31 মে: তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলা চালানোর ঘটনায় ছ'জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ গত 4 মে বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পর এটাই তাঁর প্রথম অভিযান ছিল ৷ এই ঘটনার তদন্তে সামনে এসেছে, ধৃতদের কয়েক জন একসময় সোনারপুর দক্ষিণের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক লাভলি মৈত্রের ঘনিষ্ঠ বলে এলাকায় পরিচিত ছিলেন ৷ তাঁরা দীর্ঘদিন তৃণমূলের সক্রিয় সদস্য ছিলেন ৷
পুলিশের এক শীর্ষকর্তা জানিয়েছেন, “ঘটনাটি অত্যন্ত সংবেদনশীল ৷ অভিযোগ না-থাকলেও আইনশৃঙ্খলার প্রশ্নে পুলিশ নিজে থেকেই মামলা রুজু করেছে ৷ কারা এর সঙ্গে যুক্ত এবং পুরো ঘটনার পিছনে কী কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷”
শনিবার সোনারপুরের কামরাবাদে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলার ঘটনায় রাজনৈতিক মহলেও জোর চর্চা শুরু হয়েছে ৷ বিরোধীদের একাংশ প্রশ্ন তুলেছে, দলের নেতাকেই যদি এভাবে আক্রমণ করা হয়, তাহলে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কতটা নিশ্চিত ।
পুলিশ সূত্রে খবর, আকাশ গায়েন, কাজল দাস, দেবাশিস দত্ত, নির্মাল্য সেনগুপ্ত, তপন মাইতি-সহ মোট ছ'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ ধৃত সকলেই রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার 9 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ৷ ঘটনার পর থেকেই রাতভর তল্লাশি চালিয়ে অভিযুক্তদের শনাক্ত করে গ্রেফতার করা হয় ৷ যদিও রবিবার সকাল পর্যন্ত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক কোনও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি, তবু ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করেছে সোনারপুর থানার পুলিশ ৷
গতকাল বিকেলে সোনারপুরের কামরাবাদ এলাকায় নিহত তৃণমূল কর্মী সঞ্জু কর্মকারের বাড়িতে যাওয়ার পথে অভিষেক জনরোষের সম্মুখীন হন ৷ ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনায় ওই কর্মীর মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ ৷ তাঁর বাবা-মায়ের দেখা করতে যাচ্ছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ৷ কিন্তু যাওয়ার পথে তাঁকে ঘিরে ধরে 'চোর চোর' স্লোগান দিতে থাকে জনতার একাংশ ৷ অভিষেকের জামা ধরে টানাটানি করা হয় ৷ তিনি মাথায় হেলমেট পরেন ৷ অভিষক যতই এগিয়ে গিয়েছেন, ততই ভয়াবহ হয়ে উঠেছে হামলা ৷ তৃণমূল সাংসদকে নিশানা করে ডিম, জুতো ছোড়া হয় ৷ ধস্তাধস্তি চলে ৷ নেতার দেহরক্ষীরা কোনও রকমে তাঁকে বাঁচিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন ৷ এরই মধ্যে অভিষেককে চড়, থাপ্পর, ঘুষি মারার ঘটনা ঘটে ৷
ঘটনাস্থলের বিভিন্ন ভিডিয়ো ফুটেজে সেই দৃশ্য ধরা পড়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ৷ পরে বিশাল পুলিশ বাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনীল ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ৷ বাহিনীর নিরাপত্তার ঘেরাটোপে বেরিয়ে আসেন অভিষেক ৷ তাঁকে উদ্ধার করে গাড়িতে তুলে দেয় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী ৷
এরপর এলাকায় রাতভর তল্লাশি অভিযান চালায় সোনারপুর থানার পুলিশ ৷ এলাকার বিভিন্ন সিসিটিভি ফুটেজ, স্থানীয়দের মোবাইলে তোলা ভিডিয়ো এবং সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত ভিডিয়ো খতিয়ে দেখে একে একে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করা হয় ৷ এরপরই শুরু হয় ধরপাকড় ৷
পুলিশ জানিয়েছে, ভিডিয়ো ফুটেজে স্পষ্ট দেখা গিয়েছে অভিযুক্তরা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি তাঁকে শারীরিক হেনস্থাও করছিলেন ৷ বিশেষত ধৃত আকাশ গায়েনকে প্রথমে হামলা চালাতে দেখা গিয়েছে বলে খবর ৷ জানা গিয়েছে, আকাশ মৃত তৃণমূল কর্মীর পরিবারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ৷ ফলে তার ভূমিকা নিয়ে বিশেষভাবে তদন্ত চালানো হচ্ছে ৷ পুলিশ ইতিমধ্যে তাকে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে ৷
তদন্তকারী সূত্রে খবর, এই হামলা তাৎক্ষণিক উত্তেজনার ফল নাকি এর পিছনে কোনও পূর্বপরিকল্পনা ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ ঘটনার নেপথ্যে আরও কেউ জড়িত কি না, অথবা কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল কি না, তাও তদন্তের আওতায় আনা হয়েছে ৷
এই বেনজির আক্রমণের ঘটনার পর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ৷ এত বড় মাপের রাজনৈতিক নেতার সফরে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা কেন ছিল না, তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে প্রশাসনিক মহলে ৷ সূত্রের খবর, বারুইপুর পুলিশ জেলার কর্তাদের ভূমিকা নিয়েও অভ্যন্তরীণভাবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ কোথাও নিরাপত্তায় গাফিলতি ছিল কি না, বা পরিস্থিতি সামাল দিতে বিলম্ব হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন ঊর্ধ্বতন কর্তারা ৷
পুলিশ ইতিমধ্যে ঘটনাস্থল থেকে একাধিক ভিডিয়ো ফুটেজ সংগ্রহ করেছে ৷ সেই ফুটেজ ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হতে পারে বলেও খবর ৷ পাশাপাশি প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্যও রেকর্ড করা হচ্ছে ৷ ধৃতদের মোবাইল ফোন এবং যোগাযোগের তথ্যও খতিয়ে দেখা হচ্ছে, যাতে ঘটনার পিছনে কোনও বৃহত্তর ষড়যন্ত্র ছিল কি না, তা স্পষ্ট হয় ৷
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলার এই ঘটনা রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে ৷ বিশেষত, দলীয় কর্মীর বাড়িতে গিয়ে এমন পরিস্থিতির মুখে পড়া এবং অভিযুক্তদের একাংশের তৃণমূল ঘনিষ্ঠ পরিচয় সামনে আসায় অস্বস্তিতে শাসকদল ৷ এখন তদন্ত কোন দিকে এগোয় এবং ধৃতদের জেরায় নতুন কী তথ্য উঠে আসে, সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের ৷